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 Политика Украины
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Все про:поздравление (658) Нацполиция (7732) Порошенко (15069)

 Украинцы требовательно относятся к работе Нацполиции, ожидая новой деятельности, в которой не будет места коррупции, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении сотрудникам Национальной полиции с профессиональным праздником заверил, что украинцы высоко ценят стражей общественной безопасности за постоянное выполнение возложенных на них обязанностей, а также напомнил о чрезвычайно высоких требованиях народа к их деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Рожденные революцией Достоинства и ориентированные на защиту прав человека, решительно преодолевая новые вызовы и угрозы, вы направляете наработанный опыт на охрану законности и правопорядка в государстве. Мы высоко ценим сотрудников полиции не только за круглосуточное выполнение возложенных на них обязанностей, но и за активное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке нашей страны", - говорится в поздравлении П.Порошенко.

Глава государства добавил, что полицейские, самоотверженно защищая интересы простых граждан на линии разграничения сторон на Донбассе, также ежедневно рискуют жизнью во внутренней войне с преступностью.

"Украинский народ чрезвычайно требовательно относится к работе Национальной полиции и рассчитывает, что новый правоохранительный орган - это не только смена названия, а прежде всего новое наполнение деятельности полиции, в которой не будет места коррупции", - подчеркнул П.Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР будет расследовать факты незаконного обогащения правоохранителей, - Труба

Президент пожелал сотрудникам Нацполиции крепкого здоровья, добра м мира, выдержки и воодушевления, а также дальнейших успехов в нелегкой службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3074677
 
 
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нравится мне, когда этот тип рассуждает о борьбе с коррупцией. аж поверить хочется
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Все вірно говорить Президент , але корупціонарам це не по душі !
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мені твоя пошана ні до чого..... але яким треба бути упоротим, щоб не бачити, хто такий насправді порошенко
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от в мене питання: порохобот - це розумово відстала людина, чи цинічний заробітчанин?
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це що виходить? дурнів беруть на роботу і платять їм зарплату?
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Бывают такие оскорбления, которые настолько соответствуют
людям их произносящим, что их вполне можно счесть за САМОПРИЗНАНИЕ!))) , да ольгинец 😀
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я не тільки ольгінець, я ще агент фесебе і крємбля Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2018 так же ж ви називаєте всіх українців, які проти корумпованого гандона в кріслі Президента?
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не тільки розумово ,це просто генетична аномалія ,он аутисти живуть у своєму світі,так хоть мовчки,а ці вперто лізуть зі своєю маячнею,яка їм ввижається у вигаданих світах і хочуть щоб і інші в це вірили
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може вони того....геї....тільки паради в них в соцмережах
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Шо опять тебе насовали ? Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3562 И за что спрашивается ? Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3562За любовь ,за любовь к пете порошенко ,ну не понимает тебя народ ,от-жеж бессердечные ... Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3000
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Я очень доволен вашей истерикой и воплями о зраде 😂👍👍продолжайте в таком же духе , так как меня это забавляет 😀
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Забавляет ? Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6807Тут стоить заметить,что этому есть более точное определение и оно звучит,как мазохизм Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6807просто тебе нравится,когда тебя унижают .... Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9665
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Украинцы требовательно относятся к работе Порошенко, ожидая новой деятельности, в которой не будет места коррупции
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Опять лживый лицемер, барыга отметился. Сам то коррупцию и возглавляет.
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Лайком он собрался давить врага, это просто финиш!
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))))
так это он наверное к своей армии порохоботов обращается)
щас подтянутья залайкают тут всех до усёра)))
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Беспредел и некомпетентность сотрудников полиции имеет колоссальные масштабы и в решении этой проблемы начало не видно...
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Мечта "хохла" коррупции в полиции быть не должно, а вот кум который "решает вопросы" должен быть.
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Капитан очевидность. Когда на постах прекратится публичное взятничество? Дальнобой 100% работает только по взяткам.
Пс. Менты называли майдан 2014 беспределом, а то что они делают каждый день как называется? Не верю ментам как и те что имеют собственный транспорт.
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Боротьба з корупцією це, звичайно, важливо, АЛЕ! Від нової патрульної поліції у першу чергу чекали іншого - підтримання громадського порядку. Так, ми всі чудово розуміємо, що значна частина нових копів - молоді і недосвідчені. Але від патрульних і не вимагається розкривати вбивство Кеннеді. А от пакувати гопоту і усмиряти алкашню - це прямі завдання патрульних. Невже їм так важко виконувати ці нескладні обов*язки? Ну допустимо: викликали вночі копів через п"яних на дитячому майданчику - приїхали, пару раз кийком алкашам по спині і на ніч в обізянник. І все! І тоді порядок буде на вулицях.
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сегодня наверное открывать нечего, решил просто порекламировать себя
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Нужно подсказать ПАПе, что если открывать уже нечего, можно что-нибудь торжественно закрыть. Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4267
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У нас проблема не с полицией, а с прокурорами и судами, которые ни кто не собирается реформировать. Так что не трынди брыхун.
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Да,чем дальше в мальдивские джунгли тем веселей ....
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а еще полицию хотелось бы уважать, а не там, что каждое быдло может их публично матом крыть, драться, а они ведут себя, как лохи забитые. если они себя не могут защитить, как они граждан собираются защищать?
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Сначала (тут же в Цензоре) Аваков - предвыборное бла-бла-бла, Теперь Порошенко - предвыборное бла-бла-бла. А время до начала выборов ускоряется. Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3506
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Самий головний корупціонер це петро шоколадний, Недалеко від нього пішов головний мусор країни сабаков і далі по списку. Україні немає чим пишатися при наймі реформою поліції. Нові авто і форма це все те що зроблено. 90 % поліцейських це хабарники, брехуни і садисти, особливо патрульні. Наплодили подонків замість реформи.Ганьба.
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5-й год войны под руководством барыг....

Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9910 UKROPw777‏ @7w7w7w 3 ч.3 часа назад
@Turchynov @poroshenko @VGroysman Знаете с чего начинается утро снайпера ЗСУ, он думают где взять патроны или деньги на них, что бы пострелять на полигоне, выйти на задачу имея запас БК. БК которые закупил @ukroboronprom, лежат на складах, так как не прошли испытания и не годны.

Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7960
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Петя - Мальдивский самый главный махровый коррупционер, удивляет только одно, каким он образом собирается бороться сам с собой... ?
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картинка моя...

Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3948 Leshchenko‏ @Leshchenkos 1 ч.1 час назад
Схема воровства эпохи Порошенко в оборонной сфере.
Государственный завод продает на кипрский офшор, тот загоняет в Сербию по цене в 7 (!) раз дороже.
Маржу делят участники схематоза на УкрОборонПроме - дойной корове БПП и НФ https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/5b3bf09c4e7ce/ … via @ukrpravda_blogs

https://t.co/gtJcoCG00x

Українці вимогливо ставляться до роботи Нацполіції і очікують нової діяльності, у якій не буде місця корупції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7000
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И к посту Президента мы так же относимся, Петюня.
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3 года прошло а украинцы все ожидают(((((((( петя уже никто ничего не ждет ты и твоя команда доказали это потужными реформами
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З Днем Поліції , наші дорогенькі хлопці та дівчата !!
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