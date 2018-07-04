 Украинцы требовательно относятся к работе Нацполиции, ожидая новой деятельности, в которой не будет места коррупции, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Рожденные революцией Достоинства и ориентированные на защиту прав человека, решительно преодолевая новые вызовы и угрозы, вы направляете наработанный опыт на охрану законности и правопорядка в государстве. Мы высоко ценим сотрудников полиции не только за круглосуточное выполнение возложенных на них обязанностей, но и за активное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке нашей страны", - говорится в поздравлении П.Порошенко.

Глава государства добавил, что полицейские, самоотверженно защищая интересы простых граждан на линии разграничения сторон на Донбассе, также ежедневно рискуют жизнью во внутренней войне с преступностью.

"Украинский народ чрезвычайно требовательно относится к работе Национальной полиции и рассчитывает, что новый правоохранительный орган - это не только смена названия, а прежде всего новое наполнение деятельности полиции, в которой не будет места коррупции", - подчеркнул П.Порошенко.

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Президент пожелал сотрудникам Нацполиции крепкого здоровья, добра м мира, выдержки и воодушевления, а также дальнейших успехов в нелегкой службе.