 Украинцы требовательно относятся к работе Нацполиции, ожидая новой деятельности, в которой не будет места коррупции, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Рожденные революцией Достоинства и ориентированные на защиту прав человека, решительно преодолевая новые вызовы и угрозы, вы направляете наработанный опыт на охрану законности и правопорядка в государстве. Мы высоко ценим сотрудников полиции не только за круглосуточное выполнение возложенных на них обязанностей, но и за активное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке нашей страны", - говорится в поздравлении П.Порошенко.
Глава государства добавил, что полицейские, самоотверженно защищая интересы простых граждан на линии разграничения сторон на Донбассе, также ежедневно рискуют жизнью во внутренней войне с преступностью.
"Украинский народ чрезвычайно требовательно относится к работе Национальной полиции и рассчитывает, что новый правоохранительный орган - это не только смена названия, а прежде всего новое наполнение деятельности полиции, в которой не будет места коррупции", - подчеркнул П.Порошенко.
Президент пожелал сотрудникам Нацполиции крепкого здоровья, добра м мира, выдержки и воодушевления, а также дальнейших успехов в нелегкой службе.
Петр Алексеич !
людям их произносящим, что их вполне можно счесть за САМОПРИЗНАНИЕ!))) , да ольгинец 😀
так это он наверное к своей армии порохоботов обращается)
щас подтянутья залайкают тут всех до усёра)))
Пс. Менты называли майдан 2014 беспределом, а то что они делают каждый день как называется? Не верю ментам как и те что имеют собственный транспорт.
UKROPw777 @7w7w7w 3 ч.3 часа назад
@Turchynov @poroshenko @VGroysman Знаете с чего начинается утро снайпера ЗСУ, он думают где взять патроны или деньги на них, что бы пострелять на полигоне, выйти на задачу имея запас БК. БК которые закупил @ukroboronprom, лежат на складах, так как не прошли испытания и не годны.
Leshchenko @Leshchenkos 1 ч.1 час назад
Схема воровства эпохи Порошенко в оборонной сфере.
Государственный завод продает на кипрский офшор, тот загоняет в Сербию по цене в 7 (!) раз дороже.
Маржу делят участники схематоза на УкрОборонПроме - дойной корове БПП и НФ https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/5b3bf09c4e7ce/ … via @ukrpravda_blogs
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