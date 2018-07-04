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 Политика Украины
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 Присутствие миротворцев на Донбассе пугает Путина, поскольку следующим этапом они должны будут войти в Крым, - Чийгоз

Давление на президента РФ Владимира Путина по поводу агрессии в Украине должно происходить в нормандском формате, считает заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Президент РФ Владимир Путин боится размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН из-за крымского вопроса. Такое мнение в эфире телеканала ICTV выразил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

"Нормандский формат должен определить общее давление на Путина. Например, присутствие миротворцев на востоке Украины пугает Путина, поскольку следующим этапом они должны будут войти в Крым", – сказал Чийгоз.

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Он также заявил, что после освобождения Сенцова, Россия посадит посадит других людей.

"Чтобы меня освободить и Умерова, на следующий день "взяли" еще четверых. Мы, конечно же, освободим ряд заключенных, о которых сейчас говорит весь мир. Но будьте уверены, что следом посадят еще таких людей, которые также будут вести себя достойно в тюрьмах и сопротивляться", – добавил Чийгоз.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074675
 
 
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Хутину вообще пох. Он вовсю готовится к окончанию чм 2018. Автомобили КРАЗ-255Б с понтонно-мостовыми звеньями на платформах, ст. Пески, Московская обл 28 июля 2018 Вряд ли рашка использует у себя в армии такие старенькие КрАЗы, и в самый раз отдать их "в помощь братскому народу"... Тем более что в Луганской области большая часть линии разграничения проходит по Северскому Донцу, и понтонные мосты очень пригодятся
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А що це за дата 28 липня 2018? Фото з майбутнього?)
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28 июня... На сайте-источнике месяц римскими цифрами указан, поэтому протупил
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А в Крыму идут военные действия чтоб туда вводить миротворцев?
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Крым, весь мир считает оккупированной территорией и этого достаточно.
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гітлер тоже вважав, що він царь і Бог. А що з цього вийшло мабуть знаєш. Чихати на весь світ довго хуйлу ніхто не дасть.
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так , звичайно ..., колись він здохне ... - і що з того ...
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Ну по перше гітлер 7 років богував у Европі і не тільки, по друге в нього не було ядерних ракет. А це зараза така Шо всіх погубить...
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Само слово миротворец говорит о том, что эти силы не освобождают оккупированные территории а разделяют воюющие стороны. Нет, я безусловно за то, что бы в Крым вошли голубые каски в вышвырнули оккупанта, но они, к сожалению, этим не занимаются. Да и войти им просто так ни кто не даст.
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В окупованому Києві, під час Сталінградської битви, теж "війни не було", люди в театри ходили, на футбол
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ты только никому больше такую чушь не говори.
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Нихрена его не пугает! Россия - страна не пуганных идиотов!
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та воно вже сралось і по-вуха в лайні сидить там в фєдєрастії ВПАВ валовий продукт за 2017р на 13%!!! дерев'яний рупь впав на 7%!! і далі буде
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Неумное заявление от умного человека
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Да неадекватному карлику людоеду реально всё и все пох. Пугает его? Оно в Мордоре просто Бох!!!
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ДА ПУТИН С ДЕТСТВА НА ИЗМЕНЕ, ЕГО ПАПА ЧАЙНИКОМ ПО ГОЛОВЕ БИЛ !)
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пуйло как раз никого и ничего не боится. И очень зря!
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Если бы не боялся в 14-ом его авиация и ракеты бомбили Киев.
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путин давно( с самого начала) ничего не решает, он всего лишь марионетка в руках кооператива "озеро", болванчик для показывания по тв, ясно же что правят рашкой серые кардиналы. Он говорит то, что ему заказывают, делает то, что ему заказывают. Обычное пугало, для отвлечения внимания от реальных управленцев мордора. Надо так же понимать что сам мордор, прогнившая структура, с путиным или без, с кардиналами или без. Напрочь прогнившая опущенная система. Уйдет одно чудило, придет другое, там благодатная почва для взращивания мразей всей мастей.
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К сожалению всё так! Даже со смертью пуйла для Украины мало шо изменится.
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Знакомый нашел два паспорта пенсионерки: один дынырийский, второй Паспорт. Порвал оба и спалил , сказал нехуй шастать к Хунте, хай сидит дома старая блядина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрисутствие миротворцев на Донбассе пугает Путина, поскольку следующим этапом они должны будут войти в Крым, - Чийгоз
 
 
 
 
 
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