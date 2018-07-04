 Хуг о миссии ОБСЕ в Украине: Трудно оценить уровень нашей эффективности. Мы не можем увидеть все, но факты, которые включаются в наши отчеты, точно проверены

Об этом в о интервью "Укринформу" заявил заместитель главы СММ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ.

"Миссии поручено осуществлять мониторинг и докладывать о своих наблюдениях, а также способствовать диалогу всех сторон на местах, что способствует уменьшению некоторых из самых актуальных тревог в гуманитарной сфере. В первую очередь, речь идет о мониторинге и отчетности о соблюдении режима прекращения огня, отводе вооружений, разминировании. В этом и заключается наша роль. Но ситуация с тем, что боевые действия продолжаются, не связана с нашей деятельностью. Потому что причиной этого является невыполнение Минских договоренностей именно сторонами. Мы делаем нашу работу открыто, и это можно увидеть в наших ежедневных отчетах, которые публикуются на нашем веб-сайте на украинском, английском и русском языках. Но обеспечить, например, отвод танков из Донецка, Авдеевки, где они не должны быть, – это не наша задача. Это ответственность сторон", - объяснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наибольший контингент наблюдателей в миссии ОБСЕ представлен США - 60 человек, россиян - 37, - Хуг

"В общей сложности в прошлом году мы зафиксировали более 4 тыс. единиц такого тяжелого вооружения по обе стороны линии соприкосновения в местах, где его не должно быть. Также в 2017 году было зафиксировано более 401 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня. То есть, это больше тысячи в день. Несмотря на наши детальные отчеты, стороны почти ничего не сделали в плане принятия мер реагирования на зафиксированное Миссией насилие. Трудно оценить уровень нашей эффективности. Ведь это может быть "измерено" в ситуации, когда конфликт прекратится. Миссия способствует обеспечению стабильности и мира. Но, чтобы это оценить, следует определить уровень насилия или его отсутствие. Согласитесь, эту категорию сложно "измерить", - добавил Хуг.

"Мы прилагаем усилия для содействия урегулированию конфликта, предоставляя объективную и проверенную информацию, которая поможет ответственным лицам принять решение и позволит тем, кому принадлежит власть и фактический контроль, привлечь к ответственности нарушителей договоренностей. Да, мы не можем увидеть все. Однако те факты, которые включаются в наши отчеты, точно проверены. И эта информация также позволяет нам способствовать улучшению гуманитарной ситуации в зоне ответственности. В частности, мы находим людей, которые нуждаются в помощи, например, в ремонте домов, восстановлении водопроводов, линий телефонной связи... Мы сами не ремонтируем, мы не доставляем продукты питания, но мы способствуем обеспечению доступа ответственных структур и организаций для оказания такой помощи и передаем соответствующую информацию через наши патрули по обе стороны линии соприкосновения", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это нельзя назвать независимым мониторингом: то, что мы можем увидеть, очень сильно контролируется, - Хуг о наблюдателях ОБСЕ на оккупированном участке границы