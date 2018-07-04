 Полиция в Украине продолжит меняться, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Нам есть уже чем гордиться - и люди все больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен! Полиция продолжит меняться, отвоевывая у мира вашу безопасность и рассчитывая на самое дорогое, что может вообще быть - ВАШЕ ДОВЕРИЕ!", - написал Аваков.
Министр подчеркнул, что в настоящее время многотысячная команда украинской полиции стала еще сильнее и еще более сплоченной.
"Господа полицейские - Спасибо за службу!", - резюмировал глава МВД.
шлях и не начинался даже, - новая форма - это вообще не "зміни"!!!
Зі святом вас, поліція!
Служити та захищати!
Так, выкладывай всю историю, желательно с фото. Уверена что убиенная не потеряла сознание и сама не упала на тот табурет?- В моей практике был случай когда женщина из ванны вылезала и убилась. Кровищи уйма была.
Алкоголик тот небось начальство крупное, что менты его побоялись трогать?
Свидетели что говорят, точно видели как алкоголик ее по голове табуретом бил?
Или просто Вам не нравится что он неподалеку живет?
Вот шо не меняется, и стабильно, так это источники доходов полиции...
Петр Алексеич - маладец
Семимильными шагами становится старой доброй милицией.
Кстати как решает проблему выжить Ваш сосед полицейский, работая честно и с большой отдачей на службе.
народ валит пачками. скоро некому будет на вызовы выезжать. а так да, хули меняються - морды хенералов в ширину