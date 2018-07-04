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 Политика Украины, Общество
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 Полиция в Украине продолжит меняться, - Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков поздравил полицейских с профессиональным праздником - Днем Национальной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Нам есть уже чем гордиться - и люди все больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен! Полиция продолжит меняться, отвоевывая у мира вашу безопасность и рассчитывая на самое дорогое, что может вообще быть - ВАШЕ ДОВЕРИЕ!", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич

Министр подчеркнул, что в настоящее время многотысячная команда украинской полиции стала еще сильнее и еще более сплоченной.

"Господа полицейские - Спасибо за службу!", - резюмировал глава МВД.

Полиция в Украине продолжит меняться, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074673
 
 
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"Шлях змін ще далеко не закінчений" это он серьезно?
шлях и не начинался даже, - новая форма - это вообще не "зміни"!!!
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А зміни на краще швидко і не відбуваються, нажаль.
Зі святом вас, поліція!
Служити та захищати!
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На видеокамеры у этого суки нет денег, а на вертолеты есть.
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и на кого она будет меняться....на сепаров и недобитков вроде аброськина и голубана...
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вся пи#дота в хенеральских креслах осталась. а со старыми бля#ями во главе никаких позитивных изменений быть не может, как не передвигай кровати в борделе.
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те, що ви праві- беззаперечно, але не кажіть, що змін не має та попередні були кращі.
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попередні були точнісенькою копією, бо це ті ж самі "люди". і так, змін немає. спочатку були якісь спроби, але молодший офіцерский состав швидко зрозумів, хто у хаті хазяїн. мусора лишилися мусорами.
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И как долго она "продолжит "меняться? Когда полиция прекратит вести бандитскую деятельность, прикрывать и поощрять торговлю наркотиками и т.д.? Когда полиция начнет расследовать все убийства,а не списывать на самоубийства? Когда полиция начнет нормально расследовать семейные драмы? Знаю случай явного для всех окружающих убийства алкоголиком - сыном престарелой матери, который списан на "сердечный приступ" и никто не расследовал это явное убийство. До каких пор полиция будет заниматься не преступлениями, а сама вести преступную деятельность?
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У убитой была голова разбита и вся в крови и возле нее лежала разбитый табурет,если тебе так важно это знать. Если тебе посмеяться, то это в другой комментарий.
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Ну так почему ты промолчала, шумиху не подняла?
Так, выкладывай всю историю, желательно с фото. Уверена что убиенная не потеряла сознание и сама не упала на тот табурет?- В моей практике был случай когда женщина из ванны вылезала и убилась. Кровищи уйма была.
Алкоголик тот небось начальство крупное, что менты его побоялись трогать?
Свидетели что говорят, точно видели как алкоголик ее по голове табуретом бил?
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Это где такие ленивые опера? Убийство могут списать на несчастный случай когда нет перспективы раскрытия. А раскрытие убийства(тяжкого преступления) - очень хороший показатель-"палка", и когда есть конкретный человек, которого можно привлечь, то не упускают такой возможности. А описанный Вами случай возможен только если сын-алкоголик очень богатый или родственник ментов.
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Такое везде.Сын нищий,просто полиция совсем уже рассобачилась и вообще не хочет работать.
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Так а может сын и не при чем был? У Вас, я так понимаю, с ним конфликты были, мисс Марпл?
Или просто Вам не нравится что он неподалеку живет?
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а может это её сын - и она его прикрывает...?)))
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Разработают(а в процессе разработки поимеют откаты) и выдадут им дубинки совмещенные с селфи-палкой.
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Ага, с такими темпами уже вернулись в Менты, скоро этап Мусора?!
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Конешно меняется - раньше, при Грузинке, приезжали на вызов через 10 минут, а сейчас и за час не дождешься. А если еще и инциндент со стрельбой, то приедут на следующий день, когда с передовой прибудет подкрепление на танке...
Вот шо не меняется, и стабильно, так это источники доходов полиции...
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Конечно меняется - на Одесщине назначили начальником отдела бывшую проститутку, на которую, нынешние подчиненные, ранее неоднократно составляли админпротоколы.
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деградировать в святошинском районе полно негативных примеров
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Что бы менять что-то и в том числе и полицию , надо что бы во главе этого стояли умные люди , а не фальшивая так званая элита с совдепоаским менталитетом
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Конечно меняется.
Семимильными шагами становится старой доброй милицией.
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Что такое сегодня рядовой полицейский на улицах Украины ? Полицейский сегодня в УКраине -- бесправное существо между начальством и народом , у которого в кармане нет никогда денег даже на бутерброд ( зарплата в 6 - 8 тысяч и ЗАПРЕТ заниматься любым бизнесом или подработкой ), у которого нет квартиры и даже перспективы ее получения или покупки , у которого нет отдыха --- практически на службе 20 часов из 24 -- переработка бесплатна .... И т д . Поэтому некомплект достьиг уже в Полиции более 30-% ... На ЗЕМЛЕ один полицейский работает за трех и еще получает за копеечную зарплату плевки в лицо и ножи в спину .... Говорить нужно правду сегодня -- если НАРОД УКраины хочет жить БЕЗОПАСНО .... Это очень легко мною обрисовано ....
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В Украине патрульные получают зарплату 8-10 тыс. грн, а участковые от 7 до 14 тыс. грн, хотя получали минимальные 3200. Об этом 25 апреля на своей странице в Twitter написал премьер-министр Владимир Гройсман. © Подробнее читайте на ASN: http://asn.in.ua/ru/news/publishing/99677-skolko-poluchajut-rabotniki-nacpolicii-v-2017-godu.html
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Кто вам такое сказал ??? Вы оклады видели у полицейских ?? А Премии вилами по ВОДЕ писаны или просто украдены как недавно в Киевском Главке даже -- я представляю что на местах с Премиями делается ...
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Сказал премьер-министр Владимир Гройсман, один из самых информированных чиновников Украине. А Вам кто сказал .
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Тот кто работает в полиции -- мой сосед .... Кто лучше знает ??? Слышали анекдот ---- Премьер спрашивает : как живет народ ??? Ему чиновники отвечают -- в СРЕДНЕМ хорошо !!! Премьер спрашивает : -- Это как в Среднем ??? А Это пан Премьер --- Начальник Полиции кушает МЯСО , а участковый капусту --- а в среднем они едят ГОЛУБЦЫ ... Тогда понятно сказал Премьер -- пусть так и живут хорошо ...Всех сразу мы не можем накормить МЯСОМ -- а вот видите --голубцами накормить можем ...
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Информация от соседа не может считаться корректной по нескольким причинам: сосед скрывает информацию о зарплате (прибедняется, прячет деньги от жены, берёт взятки, алиментщик), сосед на плохом счету в полиции (поэтому лишают премии), у соседа в полиции небольшая должность, сосед числиться во вспомогательном подразделении на хоз. должности, сосед вовсе не работает в полиции а делает маски-шоу для соседей. И как вариант при совместной выпивке не хочет платить за напитки объясняя это низкой зарплатой. И в последних, я Вам не очень верю, так как адекватно не объяснили предыдущие посты.
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Ну да у нас Премьер говорит прям ПРАВДУ матку гольную народу ... Я верю Гройсману как Брежневу с Хрущевым --- Коммунизм у нас будет и над Украиной взойдет Звезда Пленительного счастья ....
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Это Ваше дело верить или не верить Гройсману, главное Вы не подвергли сомнению его компетентность в данном вопросе. Тема исчерпана, Гройсман сказал правду.
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К вам вопрос о Полиции --ответьте будь ласка ... Хорошо --в Киеве полицейский получил 10 тысяч зарплаты --- однокомнатная квартира самый бюджетный дешевый вариант с мебелью и квартплатой 6 тысяч гривен .. 10 минус 6 -- в кармане у полицейского 4 тысячи -- Проезд в Киеве платный для полицейских как и по Украине --- на работу с работы и тд . 20 гривен в день -- если еще и зАЙЦЕМ ездить и в месяц 600 гривен -- итого -- оставшиеся у него в кармане 4 тысячи минус 600 -- осталось 3400 --- обед в самой дешевой столовке --50 гривен --если есть раз в день то это 1500 в месяц ... 3400 минус 1500 -- осталось у офицера Полиции в кармане отПОЛУЧКИ месячной 1900 --- это сумма на детей и на хлеб и на трусы жене и на развлечения с больницей ... Вам Гройсман об этом не говорил ..... И Аваков тоже ???Ответьте пожалуйста на вечный вопрос -- ЧТО делать ??? И как жить Полицейскому сегодня в Украине ?? Честно и с большой отдачей на службе ????
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Вы поставили вопрос как жить дальше, который пытаются решит миллионы украинцев, только через трусы, обед в столовке и проезд по Киеву. Я сам удивляюсь как выживает народ Украины, возможно надеется, что этот кошмар закончится в следующем году. Но как-то выживают, может снаряжают от каждой семьи человека и отправляют на заработки. Экономят откладывают необходимые покупки на потом, считают праздником когда к макаронам и картошке на столе появляется кусочек мяса или колбасы. Я так не смог, у меня с супругой на двоих в месяц только на питание уходит больше 500$. Поэтому я уехал сразу после первого Майдана. Понял начались времена турбуленции и ловить нечего.
Кстати как решает проблему выжить Ваш сосед полицейский, работая честно и с большой отдачей на службе.
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В основном за счет любви решает вопрос сосед --- любви жены , детей , родителей ..... Защитника кормят и живет он честно и семья у него супер ....
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У нас в Черкасах жив-поживав майор міліції, привозили йому патрульні "виторг" за день. Звільнили його по люстрації. Зараз знов в поліції. І знов до нього раз в день їздить машина))).
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Продовжить міняти "дах" для криміналу на грошові знаки.
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А на фотке Евгений Жуков..хороший был мальчишка в детстве, потом стал офицером (как и его отец), потом мы все узнали о Маршале из ДАПа и очень гордились им и переживали за него. А теперь он просто мент. Поліція в Україні продовжить змінюватися, - Аваков - Цензор.НЕТ 5446 Эх, Женька..
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Меняться? Разве что марками или вкладышами от жвачки.
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На мента хоть скафандр надень, хоть джедаем назови - ментом он был, ментом и останется. Ну а что до доверия, предлагаю авакову, предварительно оповестив, прыгнуть спиной вперед с крыши министерства; если поймают люди на руки - доверие выросло)))
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ха меняться. по киеву недобор больше 30% в патрульные.
народ валит пачками. скоро некому будет на вызовы выезжать. а так да, хули меняються - морды хенералов в ширину
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция в Украине продолжит меняться, - Аваков
 
 
 
 
 
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