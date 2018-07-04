 Полиция в Украине продолжит меняться, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Нам есть уже чем гордиться - и люди все больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен! Полиция продолжит меняться, отвоевывая у мира вашу безопасность и рассчитывая на самое дорогое, что может вообще быть - ВАШЕ ДОВЕРИЕ!", - написал Аваков.

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Министр подчеркнул, что в настоящее время многотысячная команда украинской полиции стала еще сильнее и еще более сплоченной.

"Господа полицейские - Спасибо за службу!", - резюмировал глава МВД.