 С начала года от кори умерли 12 человек, - Минздрав

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала года корью заболели 24 027 человек - 9 682 взрослых и 14 345 детей. Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4 095 человек: 1 264 взрослых и 2 831 ребенок), Закарпатской (всего 2 779 человек: 501 взрослый и 2 278 детей), Ивано-Франковской (всего 2 485 человек: 709 взрослых и 1 776 детей), Одесской (всего 1 950 человек: 958 взрослых и 992 ребенка), Киеве (всего 1 713 человек: 1 056 взрослых и 657 детей) и Черновицкой (всего 1 219 человек: 399 взрослых и 820 детей) областях. Всего с начала года от осложнений кори умерли 12 человек: восемь детей и четверо взрослых", - говорится в сообщении.

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