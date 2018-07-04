 Отключение воды в Киеве: жителей ряда улиц столицы просят заранее запастись водой. СПИСОК адресов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Так, водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

4 июля с 22.00 до 07.00 5 июля - ул. Чешская, 1, 3; ул. И. Кудри, 22, 22-А; бул. Дружбы Народов, 17, 17-А (ж /д);

5 июля с 09.30 до 24.00 - пр-т. Рокоссовского, 10; ул. Кондратюка, 4 (ж/д);

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5 июля с 10.00 до 18.00 - ул. Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 (ж/д), ул. Бусловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А (ж/д);

6 июля с 09.00 до 21.00 - ул. Залесная, 1 / 72-17, 2-26 (п/д); ул. Планерная, 12-38 / 27 11-41 (п/д); ул. Попельнянская, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (п/д).

В "Киеводоканале" также напомнили жителям вышеперечисленных домов о необходимости заранее запастись водой.