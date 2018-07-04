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 Киевские новости
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Все про:Киев (16115) Киевводоканал (79) профилактика (11) вода (119)

 В ночь на 6 июля "Киевводоканал" проведет профилактическую промывку сетей. В течение работ пользоваться водой не рекомендуется. СПИСОК улиц

В ночь с 5 на 6 июля "Киевводоканал" проводет плановую профилактическую промывку сетей в Оболонском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"В зону работ попадут сети по ул. Зои Гайдай, ул. Озерной, ул. Пивничной, ул. Богатырской, ул. Героев Днепра, пр-ту Оболонскому, ул. Тимошенко, ул. Героев Сталинграда. Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 5 на 6 июля, а именно с 23:30 до 06:00. Предварительно будет осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды № 1 на насосной водопроводной станции "Оболонь-2"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что профилактика будет проводиться ночью, чтобы не создавать неудобства жителям: "В течение выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить, если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно".

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В "Киевводоканале" подчеркнули, что промывка - это обязательная профилактика, необходимая для того, чтобы вода, в том числе в резервуарах, не застаивалась и не ухудшалось ее качество. Кроме того, во время таких мероприятий трубы очищаются от возможного осадка.

Источник: https://censor.net.ua/n3074667
 
 
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а платити за промивочну рідину теж не рекомендуєтьчя? )))
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"Протягом робіт"....Уникайте протягів,шануйте здоров'я! ....Впродовж робіт.
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"В течение работ"

Невдалий переклад з расєйської.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ ночь на 6 июля "Киевводоканал" проведет профилактическую промывку сетей. В течение работ пользоваться водой не рекомендуется. СПИСОК улиц
 
 
 
 
 
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