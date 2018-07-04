 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о предотвращении смертности на дорогах и статусе пропавших без вести

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первым вопросом в повестке стоит законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах" (№7064).
Парламент также рассмотрит правительственный законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о взаимном содействии и защите инвестиций" (№0183) и президентский - "О ратификации Соглашения между Украиной и Португальской Республикой об экономическом сотрудничестве" (№0187).
Во втором чтении запланировано рассмотрение проектов "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" (№7010) и "О правовом статусе лиц, пропавших без вести "(№5435).
Народные депутаты рассмотрят вопрос о назначении в 2018 году именных стипендий Верховной Рады для самых талантливых молодых ученых и присуждении премии Верховной Рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2017 г. (проекты постановлений №№ 8418 и 8419 соответственно).
Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" (№5023).
Традиционно в среду в парламенте проходит только утреннее пленарное заседание. Остаток дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.
Но депутаты туповаты
2. Цензор существует для высказывания мнений . В том числе из личного опыта
3. В Европе этот вопрос давно решен . Сперва большой штраф- 200-400 евро. А потом ЛИШЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ПОЖИЗНЕННОЕ. При чем тут средство передвижения? Конфискация легко опровергается в суде, т к жто может быть собственность другого человека .