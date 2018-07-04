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 Рада сегодня рассмотрит законопроекты о предотвращении смертности на дорогах и статусе пропавших без вести

Верховная Рада в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о правовом статусе пропавших без вести.

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым вопросом в повестке стоит законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах" (№7064).

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Парламент также рассмотрит правительственный законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о взаимном содействии и защите инвестиций" (№0183) и президентский - "О ратификации Соглашения между Украиной и Португальской Республикой об экономическом сотрудничестве" (№0187).

Во втором чтении запланировано рассмотрение проектов "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" (№7010) и "О правовом статусе лиц, пропавших без вести "(№5435).

Народные депутаты рассмотрят вопрос о назначении в 2018 году именных стипендий Верховной Рады для самых талантливых молодых ученых и присуждении премии Верховной Рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2017 г. (проекты постановлений №№ 8418 и 8419 соответственно).

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Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" (№5023).

Традиционно в среду в парламенте проходит только утреннее пленарное заседание. Остаток дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Источник: https://censor.net.ua/n3074666
 
 
Источник: н
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А законопроекты по растаможке импортных машин опять под сукно ? Жулики! И это демократический парламент? Себе машины заработали, а народу, который вас привел к власти- ДУЛЮ . И полицейский беспредел
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И об отмене депутатской неприкосновенности,- Ни-ни...
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Зато фонари будут чистыми по закону 😀😀😀😀
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Пока мы в УКраине не примем ЗАКОН о " Немедленной конфискации транспортного средства в доход ГОсударства " -- Война на дорогах не прекратится --- дебилов на дорогах с каждым годом все больше и больше и они все агрессивнее и агрессивнее ... А ваши штрафы как ОНИ говорят прямой речью ---- " ИМ по ХУЙ " и все козлы ... А когда у дебила отнимут машину -- я думаю он двадцать раз подумает на счет КОЗЛОВ и БЕЗОПАСНОГО движения на дорогах ...
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Проблемы на дорогах решаются ЗА СЧЕТ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. КАК В ЕВРОПЕ.
Но депутаты туповаты
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А 20 тысяч трупов на дорогах Украины по вине ДЕБИЛОВ и ДЕБИЛОК каждый год , среди которых несколько тысяч детей -- не попахивает ГУЛАГОМ и дебильностью либеральной власти .... Жалко ИДИОТОВ машинки -- а трупы детей убитые машинами этих идиотов не жалко ??? Или пока не вы попали под колеса ?? Шанс у вас большой --сердобольный вы человек ...
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1. Мы общаемся не переходя на личности .
2. Цензор существует для высказывания мнений . В том числе из личного опыта
3. В Европе этот вопрос давно решен . Сперва большой штраф- 200-400 евро. А потом ЛИШЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ПОЖИЗНЕННОЕ. При чем тут средство передвижения? Конфискация легко опровергается в суде, т к жто может быть собственность другого человека .
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А конфискация транспортных средств попахивает ГУЛАГом.
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Четвёртое июля, а они до сих пор работают? Когда такое было? До сих пор не на курортах?
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Говорят что Горбачёва уже не стало ,наверное и кремлёвский Фюрер за ним уйдёт?
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Тут афтаритетний експерд вже писав про це.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит законопроекты о предотвращении смертности на дорогах и статусе пропавших без вести
 
 
 
 
 
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