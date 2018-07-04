 В сентябре 2018 г. стартует Год французского языка в Украине, - Гриневич провела встречу с послом Франции Дюмон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи иинистра образования и науки Украины Лилии Гриневич с послом Франции в Украине Изабель Дюмон 3 июля 2018 года.

Гриневич представила предварительные предложения по тем мероприятиям, которые могут быть проведены для популяризации французского языка в Украине через сферу образования.

"На сегодня у нас существует 49 школ с углубленным изучением французского языка и 1 тыс. 220 заведений, где его изучают как предмет. Нам кажется, что важно сделать акцент на тех заведениях и педагогах, обучающих школьников французскому языку, как второму иностранному. В специализированных учреждениях у нас и так все более чем хорошо, а учителя, обучающие французскому, как второму иностранному, должны в совершенстве уметь заинтересовать ребенка и поощрять его изучать язык. Думаю, открытие возможностей для повышения квалификации таких учителей было бы дополнительным толчком", - отметила Гриневич.

Министр отметила, что сегодня для распространения франкофонии невероятно важна подготовка учителей в педагогических вузах.

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"Возможность школ выбрать для изучения французский язык напрямую зависит от наличия учителей, которые могут его преподавать. Сейчас наши педагогические университеты не способны привлечь достаточное количество абитуриентов, более того, они не могут удержать их в профессии. У нас с Британским Советом в рамках Года английского языка в Украине был проект с педагогическими вузами, которому предшествовал мониторинг. Так вот, это исследование показало, что в бакалавратуре будущие учителя английского языка изучают методику лишь 4% времени, остальные - теория. В магистратуре ситуация не лучше - лишь 5% времени на методику. Это большая проблема, которая касается не только качества подготовки, но и включение студента в профессию. Если после университета выпускник не понимает сути своей профессии - он не готов и дальше продолжать этот путь. В рамках Года французского языка мы могли бы провести подобный мониторинг и даже начать пилотный проект в вузах для модернизации их программ подготовки учителей французского", - предложила министр.

Среди возможностей для поддержки Года французского языка в Украине - поощрение победителей олимпиад по французскому языку и поддержка учителей французского языка, которые одержат победу в соответствующей номинации конкурса Учитель года.

"Мне очень близки эти предложения, ведь они коррелируют с личным опытом. Когда я трижды побеждала на региональном уровне в языковых олимпиадах во Франции. По результатам одной из побед меня отправили в "Артек" в Украине. И мне кажется, что это сыграло важную роль в том, что я стала послом. Поэтому убеждена, что поощрение победителей конкурсов - как учителей, так и детей, крайне важна", - отметила Изабель Дюмон.

Гриневич отдельно подчеркнула важность продолжения программы по повышению квалификации учителей Новой украинской школы.

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"Мы искренне желаем, чтобы качество изучения французского языка в Новой украинской школе было самого высокого уровня. Именно поэтому мы очень благодарны за помощь в повышении квалификации учителей, которые учат детей французскому языку в первом классе с 1 сентября 2018 года. И мы продолжим этот путь, поскольку Нуш будет запускаться поэтапно. Мы были бы счастливы и в дальнейшем видеть в вас партнеров", - пояснила министр.

Так, в общем проходят переподготовку в 2018 году 302 учителя французского языка. Педагогам предлагают подготовку по программе PRO FLE, разработанной Международным центром педагогических исследований (CIEP) и Национальным центром дистанционного образования Франции (CNED).

Отдельными направлениями работы в рамках Года французского языка может стать расширение количества пришкольных летних языковых лагерей, создание онлайн курса для учителей французского языка, а также проведение совместных мероприятий, где учителя французского со всей Украины смогут свободно общаться и обмениваться опытом.

Стороны договорились, что в ближайшее время будет разработан детальный план мероприятий по проведению Года французского языка. К его созданию и реализации также могут быть привлечены и другие посольства франкоязычных стран.

Напоминаем, что Верховная Рада Украины осуществила ратификации долгожданного Соглашения между Украиной и Финляндией по поддержке реформы Новая украинская школа.