EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины, Общество
  345  18
Все про:Франция (1956) язык (3327) Минобразования (964) Гриневич (311) Дюмон (29)

 В сентябре 2018 г. стартует Год французского языка в Украине, - Гриневич провела встречу с послом Франции Дюмон

В сентябре 2018 года стартует Год французского языка в Украине - Минобразования и Посольство Франции в Украине надеются привлечь к его проведению все посольства франкоязычных стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи иинистра образования и науки Украины Лилии Гриневич с послом Франции в Украине Изабель Дюмон 3 июля 2018 года.

Гриневич представила предварительные предложения по тем мероприятиям, которые могут быть проведены для популяризации французского языка в Украине через сферу образования.

"На сегодня у нас существует 49 школ с углубленным изучением французского языка и 1 тыс. 220 заведений, где его изучают как предмет. Нам кажется, что важно сделать акцент на тех заведениях и педагогах, обучающих школьников французскому языку, как второму иностранному. В специализированных учреждениях у нас и так все более чем хорошо, а учителя, обучающие французскому, как второму иностранному, должны в совершенстве уметь заинтересовать ребенка и поощрять его изучать язык. Думаю, открытие возможностей для повышения квалификации таких учителей было бы дополнительным толчком", - отметила Гриневич.

Министр отметила, что сегодня для распространения франкофонии невероятно важна подготовка учителей в педагогических вузах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН. ФОТОрепортаж

"Возможность школ выбрать для изучения французский язык напрямую зависит от наличия учителей, которые могут его преподавать. Сейчас наши педагогические университеты не способны привлечь достаточное количество абитуриентов, более того, они не могут удержать их в профессии. У нас с Британским Советом в рамках Года английского языка в Украине был проект с педагогическими вузами, которому предшествовал мониторинг. Так вот, это исследование показало, что в бакалавратуре будущие учителя английского языка изучают методику лишь 4% времени, остальные - теория. В магистратуре ситуация не лучше - лишь 5% времени на методику. Это большая проблема, которая касается не только качества подготовки, но и включение студента в профессию. Если после университета выпускник не понимает сути своей профессии - он не готов и дальше продолжать этот путь. В рамках Года французского языка мы могли бы провести подобный мониторинг и даже начать пилотный проект в вузах для модернизации их программ подготовки учителей французского", - предложила министр.

Среди возможностей для поддержки Года французского языка в Украине - поощрение победителей олимпиад по французскому языку и поддержка учителей французского языка, которые одержат победу в соответствующей номинации конкурса Учитель года.

"Мне очень близки эти предложения, ведь они коррелируют с личным опытом. Когда я трижды побеждала на региональном уровне в языковых олимпиадах во Франции. По результатам одной из побед меня отправили в "Артек" в Украине. И мне кажется, что это сыграло важную роль в том, что я стала послом. Поэтому убеждена, что поощрение победителей конкурсов - как учителей, так и детей, крайне важна", - отметила Изабель Дюмон.

Гриневич отдельно подчеркнула важность продолжения программы по повышению квалификации учителей Новой украинской школы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР должна рассмотреть пролонгирование переходного периода имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года в ближайшее время, - Гриневич

"Мы искренне желаем, чтобы качество изучения французского языка в Новой украинской школе было самого высокого уровня. Именно поэтому мы очень благодарны за помощь в повышении квалификации учителей, которые учат детей французскому языку в первом классе с 1 сентября 2018 года. И мы продолжим этот путь, поскольку Нуш будет запускаться поэтапно. Мы были бы счастливы и в дальнейшем видеть в вас партнеров", - пояснила министр.

Так, в общем проходят переподготовку в 2018 году 302 учителя французского языка. Педагогам предлагают подготовку по программе PRO FLE, разработанной Международным центром педагогических исследований (CIEP) и Национальным центром дистанционного образования Франции (CNED).

Отдельными направлениями работы в рамках Года французского языка может стать расширение количества пришкольных летних языковых лагерей, создание онлайн курса для учителей французского языка, а также проведение совместных мероприятий, где учителя французского со всей Украины смогут свободно общаться и обмениваться опытом.

Стороны договорились, что в ближайшее время будет разработан детальный план мероприятий по проведению Года французского языка. К его созданию и реализации также могут быть привлечены и другие посольства франкоязычных стран.

Напоминаем, что Верховная Рада Украины осуществила ратификации долгожданного Соглашения между Украиной и Финляндией по поддержке реформы Новая украинская школа.

Источник: https://censor.net.ua/n3074663
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зовсім не складна:
бонжур, тужур, абажур...
 показать весь комментарий
 
Однією з найскладніших в орфографії є угорська. А от у орфоепії - то так, французька вимова дуже непроста
 показать весь комментарий
 
Дурепа. Загнала в тупий кут освіту. Ти краще за свою мову належно борись, зроби вісімнадцятий роком нашої мови. Сраколизи якісь, їйбо.
 показать весь комментарий
 
 
http://dontsov-nic.com.ua/dyskryminatsiya-ukrajintsiv-v-antydyskryminatsijnij-ekspertyzi-pidruchnykivhttp://dontsov-nic.com.ua/dyskryminatsiya-ukrajintsiv-v-antydyskryminatsijnij-ekspertyzi-pidruchnykiv-vid-minosvity-i-nauky/vid-minosvity-i-nauky/
 показать весь комментарий
 
 
А во Франции год украинского языка. Нет, правда же.
 показать весь комментарий
 
Мне вот интересно в богатых украинских семьях обучают детей французскому языку,чтобы общаться на ВЕРХУ, в обществе...?
 показать весь комментарий
 
Обучают.
Если дети пойдут на дипломатическую службу.
Поинтересуйтесь, до какого года французский язык был языком дипломатии (например, в СССР в зарубежных парпортах имена-фамилии на французский лад еще в конце 80-х писали).
И кажется мне, что скоро в ЕС после Брекзита "общим" языком будет французский,
то есть запарлекают в Брюсселе, а не зашпрехают. У вересні 2018 року стартує Рік французької мови в Україні, - Гриневич провела зустріч із послом Франції Дюмон - Цензор.НЕТ 2649
 показать весь комментарий
 
Меркель підписала Указ про оголошення з 2018 року 10-річчя німецької мови.
Абсурд? Чому у нас це як норма?
 показать весь комментарий
 
Потому что все русскоязычные школы у нас бесплатные,а можно было сделать платными и деньги направлять на Украинскую армию,Вот так выучишь москалика,а он станет к примеру коррупционером и потом ему будет легче спрятаться в Московии, продав с потрохами Украину.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ сентябре 2018 г. стартует Год французского языка в Украине, - Гриневич провела встречу с послом Франции Дюмон
 
 
 
 
 
 вверх