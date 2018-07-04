EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  673  8
Все про:Лавров (1525) Путин (23975) Россия (69832) США (13863) Трамп (1871) Нойерт (62) Помпео (41)

 Помпео не планирует встречаться с Лавровым перед переговорами президентов США и РФ, - Нойерт

Официальный Вашингтон не планирует проведение отдельной встречи государственного секретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым до запланированных в этом месяце в Финляндии переговоров президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.

Это подтвердила во вторник во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нет, ничего нет в графике, по крайней мере по состоянию на сейчас", - отметила официальный представитель Госдепа в ответ на вопрос, планируют ли Помпео и Лавров встретиться перед запланированной встречей президентов США и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует провести встречу с Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, - CNN

Напомним, на прошлой неделе Белый дом и Кремль сообщили, что главы государств планируют встретиться в Хельсинки 16 июля. Как отметили в Вашингтоне, "лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности".

С целью подготовки саммита на прошлой неделе в Москве находился советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон. При этом, по сложившейся практике, перед переговорами на высшем уровне проходит ряд предварительных встреч, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3074661
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
якщо закінчиться бумага в туалентній кабінці - то прийдеться )))
 показать весь комментарий
 
 
Всё ясно... "Пацаны" съедутся "просто потрещать...". Ничего серьёзного не намечается... Обоим надо "немножко "щёки понадувать...", а то рейтнг падает...
 показать весь комментарий
 
 
Лошадка расстроилась. Дайте ей морковку.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера исполнилось 20 лет со дня убийства генерала Рохлина, скоро начнутся печальные юбилеи терактов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, а также "рязанских учений". Далее - целая цепь политических убийств и терактов, обстоятельства которых никак не "бьются" с официальными версиями - тот же теракт на Дубровке.

Слишком много крови и смертей тянется за нынешними, чтобы они рискнули уйти на покой, наверное окружение будет использовать двойника Путина,если вдруг что то с Фюрером станется.
 показать весь комментарий
 
 
В России заявили, что готовы к созданию "параллельного" интернета,У Российской Федерации есть все возможности для создания "параллельного" интернета, которые использует при неблагоприятном развитии событий, к примеру если на России кремлёвский Фюрер всё диктует,а на Западе демократия, ХОЧЕТСЯ ЕЩЁ ПОЗДРАВИТЬ АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ.,С ДНЮХОЙ ТЕБЯ АМЕРИКА! И ПУСТЬ МОСКОВИЯ ВЕРНЁТСЯ В СВОИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ!
 показать весь комментарий
 
 
Помпео з Лавровим по телефону базікали вчора, це не таємниця.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПомпео не планирует встречаться с Лавровым перед переговорами президентов США и РФ, - Нойерт
 
 
 
 
 
 вверх