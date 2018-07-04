 Помпео не планирует встречаться с Лавровым перед переговорами президентов США и РФ, - Нойерт

Это подтвердила во вторник во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Нет, ничего нет в графике, по крайней мере по состоянию на сейчас", - отметила официальный представитель Госдепа в ответ на вопрос, планируют ли Помпео и Лавров встретиться перед запланированной встречей президентов США и России.
Напомним, на прошлой неделе Белый дом и Кремль сообщили, что главы государств планируют встретиться в Хельсинки 16 июля. Как отметили в Вашингтоне, "лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности".
С целью подготовки саммита на прошлой неделе в Москве находился советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон. При этом, по сложившейся практике, перед переговорами на высшем уровне проходит ряд предварительных встреч, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств стран.
https://zen.yandex.ru/media/el_murid/nikto-ne-zabyt-5b3b977bd5cde600a8a89b44
Слишком много крови и смертей тянется за нынешними, чтобы они рискнули уйти на покой, наверное окружение будет использовать двойника Путина,если вдруг что то с Фюрером станется.