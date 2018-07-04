 Я обязан исправлять ошибки, - Додон рассказал, почему зачастил в Москву

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на состоявшейся в Кишиневе пресс-конференции.

"Я открыт для диалога с украинским и румынским лидерами. Визиты в Киев и Бухарест сегодня не столь необходимы, так как отношения нашей страны с соседними государствами (Украиной и Румынией) находятся на хорошем уровне. Мои частые визиты в Москву связаны с тем, что "благодаря" правительству и парламенту отношения Молдовы с Россией – не самые лучшие, и я обязан исправлять эти ошибки", - отметил Додон.

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Глава Молдовы подчеркнул при этом, что ситуация в Украине и Румынии весьма непростая, из-за чего и приходится переносить свои визиты в Бухарест и Киев.

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Как сообщалось, еще во время президентской избирательной кампании в 2016 году Игорь Додон заявил, что "де-факто, Крым является российской территорией".