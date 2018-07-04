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Все про:Молдова (946) Россия (69832) Додон (98)

 Я обязан исправлять ошибки, - Додон рассказал, почему зачастил в Москву

Молдавско-украинские и молдавско-румынские отношения находятся на хорошем уровне, поэтому в Киев и Бухарест ехать пока нет нужды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на состоявшейся в Кишиневе пресс-конференции.

"Я открыт для диалога с украинским и румынским лидерами. Визиты в Киев и Бухарест сегодня не столь необходимы, так как отношения нашей страны с соседними государствами (Украиной и Румынией) находятся на хорошем уровне. Мои частые визиты в Москву связаны с тем, что "благодаря" правительству и парламенту отношения Молдовы с Россией – не самые лучшие, и я обязан исправлять эти ошибки", - отметил Додон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья

Глава Молдовы подчеркнул при этом, что ситуация в Украине и Румынии весьма непростая, из-за чего и приходится переносить свои визиты в Бухарест и Киев.

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Как сообщалось, еще во время президентской избирательной кампании в 2016 году Игорь Додон заявил, что "де-факто, Крым является российской территорией".

Источник: https://censor.net.ua/n3074660
 
 
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а зачем ездить? Не проще ли звонить как Петр Лексеевич?
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Международные дорого))))
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все оплачивают голодранцы
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А на колени упасть и челом об пол бить как по телефону ?
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придивляється особнячок на випадок шухера )
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Є такі помилки, за які доводиться розплачуватись все життя.
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Додон, ты ездишь к Хуйлу потому, что ты дешёвый поц.
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"Молдавско-украинские и молдавско-румынские отношения находятся на хорошем уровне, поэтому в Киев и Бухарест ехать пока нет нужды..........подчеркнул при этом, что ситуация в Украине и Румынии весьма непростая, из-за чего и приходится переносить свои визиты в Бухарест и Киев.Источник" Я обязан исправлять ошибки, - Додон рассказал, почему зачастил в Москву - Цензор.НЕТ 4235 Я обязан исправлять ошибки, - Додон рассказал, почему зачастил в Москву - Цензор.НЕТ 8838
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Говоря нормальным языком, ему сказать ни в Киеве, ни в Бухаресте, по поводу того, почему президент Молдовы поддерживает оккупацию части территории собственной страны, нечего. Вот и мотается в Москву, за инструкциями... А там сами не знают, что делать...
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Ты имеешь ввиду Буковину и южную Бессарабию? Это исконно румынские земли.
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Я "имею в виду" не "Буковину и Южную Бессарабию", а территорию в границах, определённых Заключительным Актом по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном всеми европейскими странами в Хельсинки, в 1975-м году... Кажется, я не давал повода в этом усомниться, отрицая принадлежность теперешней территории ПМР к Украине, хотя это "исконно украинские земли", на которых "росчерком пера" Сталин создал Молдавскую АССР... Не пытайтесь меня "брать за яйца" - скользкие... И ещё зубы у меня есть...
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Кстати, в 90-х Россия подобный "сценарий" пыталась "протолкнуть", чтобы создать прецедент для перекраивания границ... Слава богу, наши на это не пошли...
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куда ни глянь, то везде исконно руцкие земли, теперь еще и румынские Я зобов'язаний виправляти помилки, - Додон розповів, чому зачастив у Москву - Цензор.НЕТ 6174
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Хорошие отношения с Румынией и Украиной это да. Только не благодаря, а вопреки этому гАндону
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Патрон холуя викликає, тому він туди і мчить..
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Украинцы если будет война то Молдова будет на стороне всего цивилизованного мира против Рашки.А это самое главное.
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если будет война НАТО с россией,то молдова даже понять ничего не успеет,россию раньше изнасилуют,если догонят в тайге
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Так я про это и говорю.Так что Украине не стоит переживать
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не забувайте, що з протилежного боку китайці
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Зато Пороха всегда ждёт его коллекция вина в Криковских подвалах.
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В Молдове ваты еще больше, чем у нас, судя по результатам выборов. И это притом, что ультраватная помидория не принимает участие в них.
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те що в Молдові пукін "малює" результати виборів і діти розуміють!! так шо не суди... Я зобов'язаний виправляти помилки, - Додон розповів, чому зачастив у Москву - Цензор.НЕТ 9860
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Якщо ультраватна помідорія це те, про що я подумав, що вздовж Дністра знаходиться, то цього разу вони таки приймали участь.
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Помилка, то ти... - Папа не встиг витягнути з мами того органа, до якого ти шастаєш на мааскву...
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И живёт там Князь Додон, он прислал табе поклон !
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ездить мало, надо в коленно локтевую вставать...
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По Додону... вспомнился че то анекдот о проктологе и кукольном театре)))))
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Раньше всякие чмошники ездили туда с дорогим леонидом ильичем по-французки сосаться, теперь хуже и извращеннее - хуйлу жопу вылизывать. Страшно подумать о дальнейшем развитии этой "поцелуйно-лизальной дипломатии".
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Як написав на початку в коментах ЛеоКот, заспамлений шоколадними шавками : "зачем ездить? Не проще ли звонить как Петр Лексеевич?"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ обязан исправлять ошибки, - Додон рассказал, почему зачастил в Москву
 
 
 
 
 
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