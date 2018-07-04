 Трамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира, - представитель Белого дома Гидли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом 4 июля заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, пишет Reuters.

По его словам, глава Белого дома намерен "защитить американский народ и выразить поддержку союзникам".

При этом Гидли напомнил, что Трамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп потребовал от партнеров по НАТО поднять расходы на оборону, - The New York Times

Спикер сказал журналистам, что "это нужно прекратить".

3 июля The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что Соединенные Штаты теряют терпение из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса.