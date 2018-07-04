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Все про:НАТО (5894) оборона (982) Трамп (1871) Гидли (2)

 Трамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира, - представитель Белого дома Гидли

На предстоящем саммите НАТО американский президент Дональд Трамп напомнит членам Альянса, что они должны увеличить расходы на оборону, поскольку США больше не намерены быть "мировой копилкой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом 4 июля заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, пишет Reuters.

По его словам, глава Белого дома намерен "защитить американский народ и выразить поддержку союзникам".

При этом Гидли напомнил, что Трамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп потребовал от партнеров по НАТО поднять расходы на оборону, - The New York Times

Спикер сказал журналистам, что "это нужно прекратить".

3 июля The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что Соединенные Штаты теряют терпение из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3074659
 
   
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Великі зміни почалися в світі- бо час таки настав. Забагато часу пройшло після закінчення Другої Світової...
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большие права - большие обязанности. хочешь быть супердержавой - плати. глупый клоун оказался в президентах.
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Не президент, а черти что, какой-то стендап комик
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Основная цель заяв Трампа - не разозлить плешивого карликового педофила Хуйла. Отсюда и расторгнутое соглашение с Ираном, поднявшее цену на нефть ...для Хуйла, и заявы о том что пора принять паРашу в G8 . Плешивый поставил Трампу задачи, выполнив которые тот не будет засвечен компроматом.
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Здесь Трамп прав. Представьте себе, что вы живёте в одном доме с соседями, которые не хотят скидываться на охрану и сигнализацию от дебиловатого гопника, который живёт рядом и периодически кого-то грабит и пускает понемногу кровь. Мало того, они даже вооружаться не хотят по-настоящему. Штаты что, должны этих уродов за свой собственный счёт защищать?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп не хочет, чтобы США воспринимали как "свинью-копилку" для всего мира, - представитель Белого дома Гидли
 
 
 
 
 
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