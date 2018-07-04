 Террористы совершили 17 обстрелов позиций украинских сил, потерь нет, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты. Запрещенное минскими договоренностями оружие не применялось.

"Противник 17 раз открывал огонь по нашим позициям. Большинство из них были неприцельными и непродолжительными", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в штабе отметили, что подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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За прошедшие сутки противник также проявил себя на Светлодарском направлении. Там позиции украинских сил обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На донецком направлении враг обнаружил активность, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию также подверглись защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

Неспокойно было на мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдалась наибольшее количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик российские наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного, в частности, противник применил противотанковые управляемые ракеты.

"Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток два раза открывали огонь по нашим позициям. Так, враг на луганском направлении осуществил провокацию в районе населенного пункта Крымское, открыв огонь из вооружения БМП и запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. На мариупольском направлении из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Водяного", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ООС акже добавили, что за прошедшие сутки и в текущую потерь среди защитников Украины нет.



