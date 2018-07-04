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Все про:Великобритания (1894) отравление (1050) Скрипаль (345)

 Полиция Великобритании сообщила о новых случаях отравления под Солсбери

Полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция допускает их возможный контакт с "неизвестным веществом".

Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.

Ряд мест, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности, говорится в заявлении полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипалей: британская полиция считает, что в покушении участвовали два человека, - Sun

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074657
 
 
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Тобто ця тема з отруєнням у Солсбері продовжується.
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Еще скажи, что они ответят за это. Штраф втулят символический, на этом и закончится.
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То ли нашли место, где кацапы проживали или держали свою химию, то ли англичане всех наркоманов будут по умолчанию считать отравившимися чем то.
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тут два варианта: 1. неприятный - в Великобритании плохой контроль за оборотом хим.реактивов, и люди травятся то ли по незнанию, поиграв в химика, то ли при производстве наркоты.
2. очень неприятный- в Великобритании очень плохо со спецслужбами, раз, как они утверждают, в каждом происшествии видят руку Кремля и российские спецслужбы там как дома.
Не позорились бы бриты и не вывешивали свое грязное белье на люди.
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Что значит репутация. Что-бы плохого не случилось а первая мысль "Снова кацапы"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Великобритании сообщила о новых случаях отравления под Солсбери
 
 
 
 
 
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