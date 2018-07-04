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Все про:выборы (20380) Путин (23975) Россия (69832) США (13863) Трамп (1871) Гидли (2)

 Трамп считает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США, - представитель Белого дома Гидли

Президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Он не сомневался в этом. Президент ясно дал понять, и он много раз говорил, что считает, что Россия вмешалась в наши выборы. Он сказал, что (президент РФ) Владимир Путин придерживается своей позиции на этот счет", - сказал Х.Гидли журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать новый отчет комитета сената конгресса США по разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия однозначно помогала Трампу на выборах 2016 года, - комитет Сената США

На вопрос представителей СМИ о позиции президента США по Крыму, Х.Гидли ответил: "Мы не признаем попытку России аннексировать Крым".

Во вторник комитет сената конгресса США по разведке опубликовал несекретный отчет комитета, в котором поддержал сделанные в 2017 году выводы разведслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года и продолжает прилагать усилия с целью подрыва демократии в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп абсолютно точно будет участвовать в президентской гонке в 2020 году, - Белый дом

Ранее Д.Трамп сообщил, что на предстоящих в июле переговорах с В.Путиным он намерен обсудить как крупные международные проблемы, так и тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. "Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы", - пояснил он.

На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Д.Трамп ответил: "Посмотрим".

Напомним, 16 июля в Хельсинки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным. Президент США пообещал поставить вопрос возможного вмешательства России в выборы в США. Выступая перед журналистами, Трамп также заявил, что во время саммита 16 июля он обсудит конфликты в Сирии и Украины и другие международные проблемы.

В США продолжается расследование независимого прокурора Мюллера по обстоятельствам вмешательства России в политические процессы в США, в рамках которого проверяют и возможность координации действий между правительством России и избирательным штабом Трампа в ходе выборов 2016 года. В частности, суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3074656
 
 
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Кто то Трампика серьезно науськал перед встречей с плешивеньким.
Как бы не придушил мелкого ))
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Напевно ні, не чула щоб рус.тв транслювало лебедине озеро.
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администрации США все время приходится отмазывать этого кремлевского неадеквата Трампа...

Весь мир меняется к худшему.....

В старой, доброй Америке его бы пристрелили уже давным давно в каком нибудь Далласе..
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Отже впливала..
Цікаво наскільки влинула..
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сідай на мітлу і ..дуй на роботу. Трамп вважає, що Росія втрутилася в президентські вибори в США, - представник Білого дому Гідлі - Цензор.НЕТ 1169
злючка.
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А хіба він після цього не повинен подати у відставку?
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Тобто Трамп хромая качка,с самого початку свого президенства.Це погано,бо над ним завис топор нелегитимности всех его действий.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп считает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США, - представитель Белого дома Гидли
 
 
 
 
 
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