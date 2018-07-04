 Не менее 10 украинских ветеранов боевых действий на Донбассе смогут принять участие в ежегодном марафоне морской пехоты США, - координатор отбора Гаврилов

Об этом сообщил 3 июля генерал-майор запаса ВСУ Владимир Гаврилов, который координирует отбор украинской команды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Как пояснил Гаврилов, приоритет будут предоставлять ветеранам, которые получили ранения и сейчас восстанавливают свою физическую форму, также желательно хотя бы элементарное знание английского.

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Заявки можно подавать уже с 3 июля, но первый этап отбора начнется 20 июля на стадионе Вооруженных сил возле офиса Минобороны: кроме собеседования, кандидатам предложат пробежать определенную дистанцию ​​на выбор, от 2,5 до 42 километров.

В формировании украинской команды на 43-й марафон морской пехоты США также участвуют ветеранские организации и уполномоченный президента по вопросам реабилитации ветеранов АТО Вадим Свириденко. По его словам, сейчас оргкомитет ищет спонсоров, которые бы помогли команде с формой и другими затратами, а возможно, и с финансированием дополнительных участников: американская сторона оплачивает приезд только 10 представителей от страны, но не запрещает привлекать больше спортсменов, если за их проезд и проживание заплатит Украина.

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43-й марафон морской пехоты США предлагает участникам пробежать на выбор дистанции 10 и 42 километров. Кроме США и Украины, в нем намерены принять участие представители Великобритании, Дании, Канады, стран Балтии и Австралии.

Главная цель этого мероприятия - не спортивные результаты, а реабилитация ветеранов, уменьшение количества суицидов среди бывших участников боевых действий, общение между ветеранами разных стран, объясняет соорганизатор марафона, представитель Allied Forces Foundation Стюарт Тейлор.