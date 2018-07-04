 Попытка Венгрии "взять в заложники НАТО через двусторонний спор с Украиной" только ослабляет Альянс, - Климпуш-Цинцадзе

Она заявила, что "попытка одного из союзников взять в заложники НАТО через двусторонний спор с Украиной, которая борется с агрессией, только ослабляет Альянс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Вице-премьер-министр апеллирует к Венгрии, которая добивается от Украины больших гарантий прав для украинских этнических венгров, которых насчитывают 150 тысяч.
"Мы также надеемся, что Венгрия согласится на конструктивный призыв Украины решать вопросы языка национальных меньшинств на двустороннем уровне, а не в многостороннем формате", - добавляет Климпуш-Цинцадзе.
Будапешт провозгласил политику дипломатической обструкции Украины осенью 2017 года, когда Киев одобрил новый закон об образовании, предусматривающий увеличение преподавания на украинском языке в государственных школах.
Венгерские представители также давали понять, что хотят, чтобы Киев закрыл глаза на сообщение о выдаче этническим венграм в Украине венгерских паспортов, хотя украинские законы не предусматривают права на двойное гражданство.
Венгрия пытается блокировать сотрудничество Украины с НАТО и официально инициировала пересмотр всех программ поддержки Украины. В то же время, НАТО подчеркивает, что ни одна другая страна Альянса не поддерживает политику блокирования работы с Украиной, и генеральный секретарь Йенс Столтенберг лично беседует с Будапештом и Киевом, пытаясь уладить проблему.
"Мы надеемся, что союзники продемонстрируют единство и твердость в осуждении российской агрессии против Украины. Мы также ожидаем, что страны-члены НАТО продолжат противодействовать все более агрессивному поведению России, которая силой пытается изменить европейские границы, использует оружие массового уничтожения на территории стран НАТО и вмешивается в демократические процессы других стран", - заявляет Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По словам украинского вице-премьера, Украина встречается со странами Альянса, чтобы обсудить общие вызовы, поделиться достижениями в реформировании сектора безопасности и обороны и определить направления дальнейшего усиления сотрудничества.
Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.
После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
мож климкинду о репарациях лекцию йоббикам прочитать?
И не стороны венгров. И не в первый раз. И не в последний, судя по комментарию выше и по комментариям ниже.
Венгерское этническое меншинство в Украине ничем не привилигерованее перед другими этническими меншинствами. С какой такой стати Украина должна узаканивать двойное гражданство для венгров и запрещать им изучение государственного языка Украины?
Венгрия вообще обнаглела!
Так, например, золото, которое ЦБ РФ активно скупает уже несколько лет, подешевело до минимума с конца прошлого года, а от максимумов апреля потеряло в цене уже около 8,5%.
Из опубликованных на днях данных стало известно, что Банк России в прошлом году начал активно размещать резервы в юанях и утроил эти инвестиции, однако в рамках "торговой войны" с США Народный банк Китая начал проводить девальвацию своей валюты, и за короткий промежуток времени юань потерял к доллару уже 7,5%.
Напомним, ЦБ РФ в IV квартале 2017 г. увеличил долю активов, номинированных в китайских юанях, с 1% до 2,8%.
Все это создает угрозу для международных резервов России - они снижаются.
Только за неделю ЦБ потерял около $6 млрд. К 22 июня объем ЗВР составил $456,3 млрд. К 15 июня он составлял $462,4 млрд. Таким образом, за неделю объем резервов уменьшился на $6,1 млрд.