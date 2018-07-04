 Попытка Венгрии "взять в заложники НАТО через двусторонний спор с Украиной" только ослабляет Альянс, - Климпуш-Цинцадзе

Она заявила, что "попытка одного из союзников взять в заложники НАТО через двусторонний спор с Украиной, которая борется с агрессией, только ослабляет Альянс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Вице-премьер-министр апеллирует к Венгрии, которая добивается от Украины больших гарантий прав для украинских этнических венгров, которых насчитывают 150 тысяч.

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"Мы также надеемся, что Венгрия согласится на конструктивный призыв Украины решать вопросы языка национальных меньшинств на двустороннем уровне, а не в многостороннем формате", - добавляет Климпуш-Цинцадзе.

Будапешт провозгласил политику дипломатической обструкции Украины осенью 2017 года, когда Киев одобрил новый закон об образовании, предусматривающий увеличение преподавания на украинском языке в государственных школах.

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Венгерские представители также давали понять, что хотят, чтобы Киев закрыл глаза на сообщение о выдаче этническим венграм в Украине венгерских паспортов, хотя украинские законы не предусматривают права на двойное гражданство.

Венгрия пытается блокировать сотрудничество Украины с НАТО и официально инициировала пересмотр всех программ поддержки Украины. В то же время, НАТО подчеркивает, что ни одна другая страна Альянса не поддерживает политику блокирования работы с Украиной, и генеральный секретарь Йенс Столтенберг лично беседует с Будапештом и Киевом, пытаясь уладить проблему.

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"Мы надеемся, что союзники продемонстрируют единство и твердость в осуждении российской агрессии против Украины. Мы также ожидаем, что страны-члены НАТО продолжат противодействовать все более агрессивному поведению России, которая силой пытается изменить европейские границы, использует оружие массового уничтожения на территории стран НАТО и вмешивается в демократические процессы других стран", - заявляет Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам украинского вице-премьера, Украина встречается со странами Альянса, чтобы обсудить общие вызовы, поделиться достижениями в реформировании сектора безопасности и обороны и определить направления дальнейшего усиления сотрудничества.

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Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.