EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  435  3
Все про:памятник (1782) посольство Украины (159) Словения (60)

 Символический камень "Украина" установлен в словенской Любляне, - посольство. ФОТОрепортаж

В Любляне по инициативе культурного общества "Любляна-Киев" был установлен закладной камень "Украина".

Проект реализован в рамках художественного мероприятия "Холограм Европы", в котором в виде каменных стел представлены государства-члены ЕС и государства, которые не являются членами Евросоюза, однако важны для европейского общества, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Словении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В сербском Новом Саде установят памятник Тарасу Шевченко. ВИДЕО

На камне нанесена космограмма в виде дракона известным словенским скульптором М. Погачником. По его словам, Украина является источником неиссякаемой энергии земли, и это символизирует вырезанный дракон, извергающий четыре стихии - огонь, воду, воздух и землю.

Символический камень Украина установлен в словенской Любляне, - посольство 01
Символический камень Украина установлен в словенской Любляне, - посольство 02
Символический камень Украина установлен в словенской Любляне, - посольство 03

Источник: https://censor.net.ua/n3074652
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
креативщики...знают куда с пользой гроши прыстройиты...
 показать весь комментарий
 
 
Економику подымите на местах с децентрадизацией.

забулы вышыванки вдить.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСимволический камень "Украина" установлен в словенской Любляне, - посольство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх