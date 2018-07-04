 Символический камень "Украина" установлен в словенской Любляне, - посольство. ФОТОрепортаж

Проект реализован в рамках художественного мероприятия "Холограм Европы", в котором в виде каменных стел представлены государства-члены ЕС и государства, которые не являются членами Евросоюза, однако важны для европейского общества, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Посольства Украины в Словении.

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На камне нанесена космограмма в виде дракона известным словенским скульптором М. Погачником. По его словам, Украина является источником неиссякаемой энергии земли, и это символизирует вырезанный дракон, извергающий четыре стихии - огонь, воду, воздух и землю.





