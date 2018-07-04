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Все про:выборы (20380) Россия (69832) США (13863) Сенат США (63)

 Россия однозначно помогала Трампу на выборах 2016 года, - комитет Сената США

Комитет Сената США подтверждает предположение американской разведки о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года, чтобы помочь победе Дональда Трампа.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, при этом, сенаторы считают, что Москва продолжает свои действия с подрыва американской демократии.

Как сообщает The Hill по результатам заседания комитета Сената США по разведке, Кремль имел четкую преференцию по тогдашнего кандидата от республиканцев и искал способ помочь ему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст США передал в Конгресс новые документы по делу о вмешательстве России в выборы президента

"Комитет провел 16 месяцев, просматривая источники информации, данные разведки и аналитические отчеты, поддерживают оценку разведки (Intelligence Community Assessment) и не видит никаких оснований сомневаться в их выводах", - заявил руководитель комитета, сенатор-республиканец Ричард Берр. Речь идет о совместном заявлении Агентства по нацбезопасности, ЦРУ и ФБР.

По данным СМИ, сенатскому комитету по разведке удалось найти факты, свидетельствующие о том, что Кремль влиял на выборы в значительно большей степени, чем считалось ранее. А это, пишет Politico, порождает еще больше вопросов к президенту США и многих его союзников, отвергают все предположения о вероятном сговоре россиян и избирательного штаба Трампа. Сам президент называет эти обвинения "охотой на ведьм".

Также читайте: "Человек Манафорта" в Киеве Килимник стал обвиняемым по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США

Напомним, 16 июля в Хельсинки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным. Президент США пообещал поставить вопрос возможного вмешательства России в выборы в США. Выступая перед журналистами, Трамп также заявил, что во время саммита 16 июля он обсудит конфликты в Сирии и Украины и другие международные проблемы.

В США продолжается расследование независимого прокурора Мюллера по обстоятельствам вмешательства России в политические процессы в США, в рамках которого проверяют и возможность координации действий между правительством России и избирательным штабом Трампа в ходе выборов 2016 года. В частности, суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3074651
 
   
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Россия однозначно будет помогать Порошенко на выборах 2019 года, - комитет Сената США Россия однозначно помогала Трампу на выборах 2016 года, - комитет Сената США - Цензор.НЕТ 7590
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А тим часом: Іжевськ, загорівся символ міста Збройовий завод "Іжмаш. Концерн Калашников" Також обвалилася вежа...
Ось відео:
https://vidos.top/v/1803188
https://twitter.com/i/status/1014153554003660801
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Тут разговор короткий: Не веришь - агент Путлера.
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Российская Федерация сейчас бросает все свои сила на увеличение золотовалютных резервов, настойчиво скупая имеющуюся свободную валютную массу с рынка, тем самым создавая валютный дефицит. Однако с 15 по 22 июня золотовалютные резервы РФ неожиданно просели на $6,1 млрд, что стало рекордом с декабря 2016 года, когда Центробанк за неделю потерял $8 млрд!

И вот, казалось бы, что случилось? Почему ЦБ стал так стремительно терять валюту? Вроде и с нефтью сейчас ситуация лучше чем два года назад, да и с выплатой долгов справились ещё в конце мая.

Дело в том, что в прошлом году Центробанк РФ попытался поднять немного миллиардов условных единиц на махинациях с курсом валюты. Но, высокий профессионализм топ-менеджмента данного финансового учреждения привел к тому, что банк потерял $4,5 миллиарда. Сумма не катастрофическая, конечно же, но сделав выводы из ошибок, топ-менеджмент решил пойти от обратного и начал вкладывать в золото и евро, увеличив содержание в сокровищнице оного до 18%.

Однако и тут все прошло не столь гладко как хотелось бы, ведь золото подвело ЦБ и просев в цене за неделю на $40 за унцию, а курс евро просев на 0,02 цента к доллару, нанесли финансовому учреждению убытков по золотовалютным резервам на вышеупомянутою сумму.

Собственно, валютные махинации как-то не приносят пока ЦБ заветного обогащения, но попыток тот не оставляет, наступая на очередные грабли раз за разом. Но, разве же мы можем его в этом винить? Можно даже выписать "Подяку" за вклад в деградацию финансовой системы РФ. Заслужил же! 😀
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Амбре,це старе вже,шо там у вас за тормоза сидять,запізнілі методички,а ну давай шо там у пономаря,або у олешка,як його там,Мимосрав чи Малосрав тьху ти Милосрав
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Варто боятися визнання Трампом Криму російським? Навряд чи Трамп це зробить, бо це привід для його імпічменту. На визнання такого роду мають право лише в Сенаті США. Визнавши Крим російським американці заперечать Будапештський меморандум, тому визнання не буде.
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касапы начали копить в китайских юанях , в ЗВР их уже 2,8% ,а юань возьми иобвались с6,50 на 6,72 за доллар. Опять невдача.
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типа это было под водой,в марианской впадине...блин,это видели все с минимальными зачатками разума.
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Сенат и Конгресс США, этим самым держат на крючке Трампа, что бы тот не вздумал дрейфовать в сторону пуйла. В частности на скорых переговорах Трампа с пуйлом.

И главное отличие системы США от нашей прогнившей системы, в том, что в штатах есть жёсткий контроль и противовес президенту, особенно если тот вздумал мараться с пуйлом.
А у нас Порошенко, возомнил себя полуБогом на земле и неприкасаемым. И нет противовеса ему, даже когда он в открытую снюхался с пуйлом.
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фсб,зять трампа,принятие иудаизма иванкой трамп - звенья одной цепи...
можете считать меня йозефом менгеле...
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Ха,вы забыли еще упомянуть сашу николаенко з Адэсы, из бордэля пидрахуя,которую трамп выдал за своего разваливающегося от старости и маразма еврэйского дружбана-миллиардэра. Думаю,шо незабесплатно... Агентша пидрахуя - подружка маланки трамповой))).
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Россия однозначно помогала Трампу на выборах 2016 года, - комитет Сената США - Цензор.НЕТ 5420 Володимир Мик "Порошенко... он в открытую снюхался с пуйлом"

Де, коли і з яких це джерел?
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из официальных данных и источников... Например, открываешь официальный сайт госоргана Укрстата и смотришь позицию - внешняя торговля Украины по странам. И там ты увидишь, что уже больше года растёт экспорт из рашки в Украину на 30%... То есть, Порошенко содействует стране агрессору в обогащении за счёт Украины.
Далее, открываешь официальную информацию корпорации Рошен по итогам работы за 2017 год или за 2016 год, и там увидишь финансовый отчёт корпорации Рошен, где говорится, что липецкая фабрика Рошен, заплатила налогов за эти года в бюджеты разных уровней рашки на сотни миллионов рублей... То есть Порошенко официально спонсирует убийства украинских воинов на фронте, платя налоги в бюджет страны агрессора.
Далее, ищешь официальное выступление Порошенко, где он заявил, что никому не позволит освободить Донбасс силой (от террористов и оккупантов).
итд...
Уже этого достаточно, что бы арестовать Порошенко за работу на страну агрессора рашку.
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Times: на Западе боятся оставлять идиота Трампа одного с Путиным - может признать Крым
Россия однозначно помогала Трампу на выборах 2016 года, - комитет Сената США - Цензор.НЕТ 9158 Во время саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным наедине, что не может не беспокоить западных чиновников. Многие на Западе опасаются, что, оставшись с Путиным с глазу на глаз, Трамп пойдёт российскому президенту на серьёзные уступки - вплоть до признания Крыма российским и вывода сил США с территории Германии.
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Це різні речі. Невизнання анексії Криму - офіційна позиція США. Війська з Німеччини переводяться до Польщі, ближче до кордонів НАТО. А німці не гешефтом з хуйлом займатись повинні, а власну армію зміцнювати. Це ж ганьба - лише чотири боєздатних винищувачів, ракети з корабля запустити не можуть...
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это госдеп так рыжего дрессирует перед толковищем с карликовым хуйленком. Типа говорят ему, что ты не по пацански себя вел и что твоя коронация в законе фуфло полное.
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В общем и целом: делайте с этим Трампом- шо хотите. Но, доллара- я попрошу не касаться! Не надо его тавой, подвергать просаживанию!
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Ваши действия господа, то что помогла ясно давно ваши действия.
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ЧЕ во Франции. Русские фанаты громят Марсель. 1 труп + 1 инвалид. Матчи еврокубков. Фанаты Спартака разрушают Бильбао, а ЦСКА Лион.

Чемпионат мира в Раисе. Ни одной массовой драки Скажите после этого, что околофутбольные группировки в расии не управляются ФСБ вручную ?
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Они у себя дома не серють,тока у соседей
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трамп мог не быть в курсе, что его двигают из кремля. Либо делал все, чтобы не знать
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Если-бы это, было так, то он бы сейчас (охота на ведьм) по дурочка не косил....
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США почти в кармане, теперь будут продвигать Косу, чтобы получить Украину.
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Трамп отчаянно зависит от путина. - Пионтковский
«Об этом в своё время достаточно подробно рассказал очень авторитетный британский разведчик, бывший руководитель русского отдела Кристофер Стил. Трамп 10 лет организовывал в Москве в борделях так называемый конкурс красоты. Там километры КГБшной плёнки о его похождениях. И это даже не самое для него тревожное. В процессе того расследования, которое сейчас ведётся, массово всплывают финансовые связи между бизнесом Трампа и Россией. Его сынок в своё время по глупости проболтался, что из России приходит колоссальное количество денег. Десятки его фондов куплены в Нью-Йорке, во Флориде за цены, которые в несколько раз выше рыночных. Так что примерно природа зависимости Трампа от Путина она более-менее ясна».
https://inforesist.org/andrey-piontkovskiy-obyasnil-pochemu-tramp-ne-smozhet-ispolnit-vse-prihoti-putina-novosti-mira/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия однозначно помогала Трампу на выборах 2016 года, - комитет Сената США
 
 
 
 
 
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