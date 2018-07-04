 Россия однозначно помогала Трампу на выборах 2016 года, - комитет Сената США

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, при этом, сенаторы считают, что Москва продолжает свои действия с подрыва американской демократии.
Как сообщает The Hill по результатам заседания комитета Сената США по разведке, Кремль имел четкую преференцию по тогдашнего кандидата от республиканцев и искал способ помочь ему.
"Комитет провел 16 месяцев, просматривая источники информации, данные разведки и аналитические отчеты, поддерживают оценку разведки (Intelligence Community Assessment) и не видит никаких оснований сомневаться в их выводах", - заявил руководитель комитета, сенатор-республиканец Ричард Берр. Речь идет о совместном заявлении Агентства по нацбезопасности, ЦРУ и ФБР.
По данным СМИ, сенатскому комитету по разведке удалось найти факты, свидетельствующие о том, что Кремль влиял на выборы в значительно большей степени, чем считалось ранее. А это, пишет Politico, порождает еще больше вопросов к президенту США и многих его союзников, отвергают все предположения о вероятном сговоре россиян и избирательного штаба Трампа. Сам президент называет эти обвинения "охотой на ведьм".
Напомним, 16 июля в Хельсинки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным. Президент США пообещал поставить вопрос возможного вмешательства России в выборы в США. Выступая перед журналистами, Трамп также заявил, что во время саммита 16 июля он обсудит конфликты в Сирии и Украины и другие международные проблемы.
В США продолжается расследование независимого прокурора Мюллера по обстоятельствам вмешательства России в политические процессы в США, в рамках которого проверяют и возможность координации действий между правительством России и избирательным штабом Трампа в ходе выборов 2016 года. В частности, суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.
Ось відео:
https://vidos.top/v/1803188
https://twitter.com/i/status/1014153554003660801
И вот, казалось бы, что случилось? Почему ЦБ стал так стремительно терять валюту? Вроде и с нефтью сейчас ситуация лучше чем два года назад, да и с выплатой долгов справились ещё в конце мая.
Дело в том, что в прошлом году Центробанк РФ попытался поднять немного миллиардов условных единиц на махинациях с курсом валюты. Но, высокий профессионализм топ-менеджмента данного финансового учреждения привел к тому, что банк потерял $4,5 миллиарда. Сумма не катастрофическая, конечно же, но сделав выводы из ошибок, топ-менеджмент решил пойти от обратного и начал вкладывать в золото и евро, увеличив содержание в сокровищнице оного до 18%.
Однако и тут все прошло не столь гладко как хотелось бы, ведь золото подвело ЦБ и просев в цене за неделю на $40 за унцию, а курс евро просев на 0,02 цента к доллару, нанесли финансовому учреждению убытков по золотовалютным резервам на вышеупомянутою сумму.
Собственно, валютные махинации как-то не приносят пока ЦБ заветного обогащения, но попыток тот не оставляет, наступая на очередные грабли раз за разом. Но, разве же мы можем его в этом винить? Можно даже выписать "Подяку" за вклад в деградацию финансовой системы РФ. Заслужил же! 😀
И главное отличие системы США от нашей прогнившей системы, в том, что в штатах есть жёсткий контроль и противовес президенту, особенно если тот вздумал мараться с пуйлом.
А у нас Порошенко, возомнил себя полуБогом на земле и неприкасаемым. И нет противовеса ему, даже когда он в открытую снюхался с пуйлом.
можете считать меня йозефом менгеле...
Де, коли і з яких це джерел?
Далее, открываешь официальную информацию корпорации Рошен по итогам работы за 2017 год или за 2016 год, и там увидишь финансовый отчёт корпорации Рошен, где говорится, что липецкая фабрика Рошен, заплатила налогов за эти года в бюджеты разных уровней рашки на сотни миллионов рублей... То есть Порошенко официально спонсирует убийства украинских воинов на фронте, платя налоги в бюджет страны агрессора.
Далее, ищешь официальное выступление Порошенко, где он заявил, что никому не позволит освободить Донбасс силой (от террористов и оккупантов).
итд...
Уже этого достаточно, что бы арестовать Порошенко за работу на страну агрессора рашку.
Во время саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным наедине, что не может не беспокоить западных чиновников. Многие на Западе опасаются, что, оставшись с Путиным с глазу на глаз, Трамп пойдёт российскому президенту на серьёзные уступки - вплоть до признания Крыма российским и вывода сил США с территории Германии.
Чемпионат мира в Раисе. Ни одной массовой драки Скажите после этого, что околофутбольные группировки в расии не управляются ФСБ вручную ?
https://www.facebook.com/groups/396810387353418/permalink/612390815795373/
«Об этом в своё время достаточно подробно рассказал очень авторитетный британский разведчик, бывший руководитель русского отдела Кристофер Стил. Трамп 10 лет организовывал в Москве в борделях так называемый конкурс красоты. Там километры КГБшной плёнки о его похождениях. И это даже не самое для него тревожное. В процессе того расследования, которое сейчас ведётся, массово всплывают финансовые связи между бизнесом Трампа и Россией. Его сынок в своё время по глупости проболтался, что из России приходит колоссальное количество денег. Десятки его фондов куплены в Нью-Йорке, во Флориде за цены, которые в несколько раз выше рыночных. Так что примерно природа зависимости Трампа от Путина она более-менее ясна».
https://inforesist.org/andrey-piontkovskiy-obyasnil-pochemu-tramp-ne-smozhet-ispolnit-vse-prihoti-putina-novosti-mira/