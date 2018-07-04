 Россия однозначно помогала Трампу на выборах 2016 года, - комитет Сената США

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, при этом, сенаторы считают, что Москва продолжает свои действия с подрыва американской демократии.

Как сообщает The Hill по результатам заседания комитета Сената США по разведке, Кремль имел четкую преференцию по тогдашнего кандидата от республиканцев и искал способ помочь ему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст США передал в Конгресс новые документы по делу о вмешательстве России в выборы президента

"Комитет провел 16 месяцев, просматривая источники информации, данные разведки и аналитические отчеты, поддерживают оценку разведки (Intelligence Community Assessment) и не видит никаких оснований сомневаться в их выводах", - заявил руководитель комитета, сенатор-республиканец Ричард Берр. Речь идет о совместном заявлении Агентства по нацбезопасности, ЦРУ и ФБР.

По данным СМИ, сенатскому комитету по разведке удалось найти факты, свидетельствующие о том, что Кремль влиял на выборы в значительно большей степени, чем считалось ранее. А это, пишет Politico, порождает еще больше вопросов к президенту США и многих его союзников, отвергают все предположения о вероятном сговоре россиян и избирательного штаба Трампа. Сам президент называет эти обвинения "охотой на ведьм".

Также читайте: "Человек Манафорта" в Киеве Килимник стал обвиняемым по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США

Напомним, 16 июля в Хельсинки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным. Президент США пообещал поставить вопрос возможного вмешательства России в выборы в США. Выступая перед журналистами, Трамп также заявил, что во время саммита 16 июля он обсудит конфликты в Сирии и Украины и другие международные проблемы.

В США продолжается расследование независимого прокурора Мюллера по обстоятельствам вмешательства России в политические процессы в США, в рамках которого проверяют и возможность координации действий между правительством России и избирательным штабом Трампа в ходе выборов 2016 года. В частности, суд в США постановил арестовать Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа.