 В харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГСЧС

Об этом сообщил помощник начальник Главного управления ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське радіо.

По словам мужчины, он обнаружил прозрачную емкость, возможно, со ртутью и нес ее сдать в лабораторию. Предварительно количество ртути - до 20 граммов.

"На место происшествия были направлены наши подразделения химиков - дозиметристов, также еще одно отделение на екоцистерне. За 40 минут было полностью ликвидировано загрязнение окружающей среды и воздуха в данном закрытом помещении. За медицинской помощью никто не обращался", - рассказал Лупандин.

Также он отметил, что во время происшествия у входа, где было разлито вещество, дежурили правоохранители и пускали людей через другой вход.

Сейчас с мужчиной общаются полицейские. Официальных сообщений отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области пока нет. Станция метро работает в штатном режиме.

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