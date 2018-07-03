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Все про:Метрополитен (511) ртуть (30) Харьков (3907)

 В харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГСЧС

В Харькове в подземном переходе на станции метро "Победа" мужчина разбил колбу с неизвестным веществом, после чего сам вызвал спасателей.

Об этом сообщил помощник начальник Главного управления ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське радіо.

По словам мужчины, он обнаружил прозрачную емкость, возможно, со ртутью и нес ее сдать в лабораторию. Предварительно количество ртути - до 20 граммов.

"На место происшествия были направлены наши подразделения химиков - дозиметристов, также еще одно отделение на екоцистерне. За 40 минут было полностью ликвидировано загрязнение окружающей среды и воздуха в данном закрытом помещении. За медицинской помощью никто не обращался", - рассказал Лупандин.

Также он отметил, что во время происшествия у входа, где было разлито вещество, дежурили правоохранители и пускали людей через другой вход.

Сейчас с мужчиной общаются полицейские. Официальных сообщений отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области пока нет. Станция метро работает в штатном режиме.

Также смотрите: Пакет с 8 кг ртути обнаружен возле мусорного контейнера в Хмельницком, - ГСЧС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3074649
 
 
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сульфат натрію повністю усуває небезпеку.Нехай люди знають.
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Плотность ртути - 13. То есть 20 грамм ртути по объему как 1,5 грамма воды.
Это не емкость была, а какая-то микропипетка...
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субсидианты нарэшти придумали вечную закусь...
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Аж 20 грамів. Бггг. Ми в дитинстві бавились нею натираючи 3 копійки і вони канали за 20.
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Ще можна було три копійки кинути у фотографічний фіксаж...
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ртуть и серебро не путай.
відпрацьований фіксаж.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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