EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  796  18
Материалы по теме:
Все про:Матиос Анатолий (526) наемник (247) Международный_уголовный_суд (6)

 Украина передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне России, - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне Российской Федерации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире " "112 Украина".

"Мы (военная прокуратура, - ред.) передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек", - рассказал Матиос.

Также читайте: Белоруса, воевавшего на стороне террористов на Донбассе, на родине приговорили к двум годам тюрьмы

Также главный военный прокурор отметил о "двойных стандартах", которые иногда применяются к Украине со стороны других государств:

"Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать и находить нрав войны на территории суверенного государства в центре Европы", - добавил Матиос.

Также читайте: Уголовники, насильники, неофашисты: установлены около 40 украинских наемников, которые воюют в Сирии в составе ЧВК "Вагнера". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3074648
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Войну в Украину привели украинские продажные корупционеры чиновники и предатели .
 показать весь комментарий
 
В них усіх російські паспорти й вони давно на рашці. Так, що це вже неактуально.
 показать весь комментарий
 
 
Не правда .Каждый корупционер - таможенник , судья , прокурор , депутат , министр , СЕГОДНЯ подрывает экономику и обороноспособность Украины .Поэтому для чиновников корупционеров должна быть введена расстрельная статья как предателей Украины .
 показать весь комментарий
 
 
Нещастя, ти в хронології заплуталося. СЬОГОДНІ ніхто не може принести війну в минуле. Ще не навчилися впливати на минуле. Лягай вже спати.
 показать весь комментарий
 
 
Олег Петрович не пошли бы Вы на 👃🏿 ?
 показать весь комментарий
 
Лише рашка. Без рашкі ніякі дамбаси самі себе б не бомбили.
 показать весь комментарий
 
 
враньё... война в Украине началась 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации РФ удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины, что, по сути, является объявлением войны Россией сопредельному государству.
 показать весь комментарий
 
уточнимс...украинские продажные корупционеры жыдоугробурятского происхождения по указке мацквы.
 показать весь комментарий
 
Всіх яких змогла відфіксувати. Це трохи інше.
 показать весь комментарий
 
Визнання юрисдикції МУС за поданням порошенко відкладено на 3 роки,римський статут МУС не ратифіковано,чого цьому матіосу обідно стало,зроблено все,щоб хуйло і його камарилья туди не потрапила
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне России, - Матиос
 
 
 
 
 
 вверх