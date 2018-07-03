EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  2744  27
Материалы по теме:
Все про:Матиос Анатолий (526) наемник (247) Международный_уголовный_суд (6)

 Передали в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне России, - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне Российской Федерации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире " "112 Украина".

"Мы (военная прокуратура, - ред.) передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек", - рассказал Матиос.

Также читайте: Белоруса, воевавшего на стороне террористов на Донбассе, на родине приговорили к двум годам тюрьмы

Также главный военный прокурор отметил о "двойных стандартах", которые иногда применяются к Украине со стороны других государств:

"Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать и находить нрав войны на территории суверенного государства в центре Европы", - добавил Матиос.

Также читайте: Уголовники, насильники, неофашисты: установлены около 40 украинских наемников, которые воюют в Сирии в составе ЧВК "Вагнера". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3074648
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Войну в Украину привели украинские продажные корупционеры чиновники и предатели .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В них усіх російські паспорти й вони давно на рашці. Так, що це вже неактуально.
 показать весь комментарий
 
 
Не правда .Каждый корупционер - таможенник , судья , прокурор , депутат , министр , СЕГОДНЯ подрывает экономику и обороноспособность Украины .Поэтому для чиновников корупционеров должна быть введена расстрельная статья как предателей Украины .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нещастя, ти в хронології заплуталося. СЬОГОДНІ ніхто не може принести війну в минуле. Ще не навчилися впливати на минуле. Лягай вже спати.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Олег Петрович не пошли бы Вы на 👃🏿 ?
 показать весь комментарий
 
 
та то тебе пукін НАДУРИВ!! і з фєдєрастичними папірцями ОСУДЯТЬ. і яйця ОБІРВУТЬ... і навідь в параші "дива" бувають Україна передала до Міжнародного кримінального суду списки всіх іноземців, які воювали на Донбасі на стороні Росії, - Матіос - Цензор.НЕТ 7645 Україна передала до Міжнародного кримінального суду списки всіх іноземців, які воювали на Донбасі на стороні Росії, - Матіос - Цензор.НЕТ 4641
 показать весь комментарий
 
Лише рашка. Без рашкі ніякі дамбаси самі себе б не бомбили.
 показать весь комментарий
 
 
враньё... война в Украине началась 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации РФ удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины, что, по сути, является объявлением войны Россией сопредельному государству.
 показать весь комментарий
 
 
уточнимс...украинские продажные корупционеры жыдоугробурятского происхождения по указке мацквы.
 показать весь комментарий
 
А почему у етих "украинских продажньіх корупционеров чиновников и предателей" кацапские паспорта и хоронять их на расии?
 показать весь комментарий
 
Вот эти, штоле:
Неля Штепа

Так ей, по е словам, сын Азирова передачи в СИЗО КАЖДУЮ неделю передавал, не забывал, за верную, видать службу.
 показать весь комментарий
 
Всіх яких змогла відфіксувати. Це трохи інше.
 показать весь комментарий
 
 
Да всем пох#й на чемпионат в паРаше.
 показать весь комментарий
 
 
УВАГА! ТРОЛЛЬ ФСБ Maxim Ivanov 98625934

...враньё... война в Украине началась 1 марта 2014 года, когда Совет Федерации РФ удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Конец брехни.

Брешет скотыняка тролляка. Медаль "За взятие Крыма" была отчеканена в январе 2014 года
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПередали в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне России, - Матиос
 
 
 
 
 
 вверх