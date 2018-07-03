 В Торецке арестован боевик, дежуривший на блокпостах террористов в 2014 году, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, мужчина вступил в ряды террористов в 2014 году. Он проверял граждан на блокпосте, который расположен возле поселка городского типа Майорское. После освобождения города от оккупации мужчина уехал в РФ, но недавно решил вернуться в Торецк. "Несмотря на то, что с момента оккупации Торецка прошло четыре года, бывший наемник был уличен полицией", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие. Бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы.

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