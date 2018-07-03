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Все про:Нацполиция (7724) терроризм (17889) Торецк (52)

 В Торецке арестован боевик, дежуривший на блокпостах террористов в 2014 году, - Нацполиция

В Торецке правоохранители задержали боевика, который незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, мужчина вступил в ряды террористов в 2014 году. Он проверял граждан на блокпосте, который расположен возле поселка городского типа Майорское. После освобождения города от оккупации мужчина уехал в РФ, но недавно решил вернуться в Торецк. "Несмотря на то, что с момента оккупации Торецка прошло четыре года, бывший наемник был уличен полицией", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Российскую форму "Березка" мне выдали и пулемет", - полиция Торецка получила списки "ополченцев". Два террориста из НВФ "Славянская бригада" задержаны. ВИДЕО

Как отмечается, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие. Бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы. 

Также смотрите: Житель Торецка хранил дома 10 гранат и 2 тыс. патронов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3074645
 
   
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Они по ту сторону только на блокпостах стояли? Не смешите,кто тогда украинцев убивал?
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просто стоял на блок.посту?
Ну тут вообще криминала нет ...., - направить его на работу в нац.полицию (там сейчас не айс с кадрами) ..., пускай будущих шатунов разгоняет под ВР или АП...
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завтра рафіка відпустять "не увинаватий"... або амністують, як ось цього:
03.07.18 Захваченный в плен воинами 57-й ОМПБр наемник РФ Покусаев приговорен к 4 годам тюрьмы по статье, предусматривающей от 8 до 15 лет заключения https://censor.net.ua/photo_news/3074569/zahvachennyyi_v_plen_voinami_57yi_ompbr_naemnik_rf_pokusaev_prigovoren_k_4_godam_tyurmy_po_state_predusmatrivayuscheyi
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да все они твари только примут начинают одну и туже песню петь - " да я тока на блоХпосту с палкой стоял и никого не обижал, мамой клянусь"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Торецке арестован боевик, дежуривший на блокпостах террористов в 2014 году, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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