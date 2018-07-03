 Президент ВКУ Чолий призвал Люксембург содействовать в направлении миротворцев ООН на Донбасс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВКУ, в Люксембурге Чолий встречался с председателем Комитета иностранных и европейских дел, обороны, сотрудничества и иммиграции и депутатом парламента Люксембурга Марком Ангелом и Почетным консулом Украины в Люксембурге Клодом Раду.
В ходе этих встреч Евгений Чолий призвал Люксембург к дальнейшей поддержке Украины в защите своей территориальной целостности, включая также создание условий для направления миротворческой миссии ООН на Донбасс и мониторинговой миссии ОБСЕ в незаконно оккупированного Крыма.
Вместе с этим он отметил недавнее продолжение Европейским Союзом санкций против Российской Федерации и призвал к их усилению из-за грубого игнорирования Российской Федерацией Минских договоренностей. Президент ВКУ также проинформировал о последних значительных реформах в Украине, отметил необходимость представления их объективного анализа во время Саммита "ЕС-Украина", который состоится 9 июля 2018 года, и призвал Люксембург и дальше поддерживать евроинтеграцию Украины. Также Евгений Чолий призвал Люксембург признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Напомним, в конце 2017 года глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе возможно, но при условии, что ее цель будет одной для всех, а именно: прекратить боевые действия, отвести военную технику и восстановить контроль на границе.
И армия у Люксембурга - всемирно известная.
Командующим люксембургской армией является Великий Герцог Анри.
Правда сам Люксембург, меньше любого района Киева, да и в армии там всего несколько сот человек, в осеновном рота почётного караула...
Но люксембуржцы помогут нам в содействии направления миротворцев на Донбас, ага...
Все остальное - так. приблизительно
А верхівка точно вся ! Ну , за виключенням тих (типа Гросі..) хто в 1991 був ще малий ...))
Вмешательство ООН с использованием групп наблюдателей начались в 1948 г., когда был установлен международный контроль над соблюдением перемирия между Израилем и арабскими государствами. Первые полномасштабные миротворческие силы ООН, Первые чрезвычайные вооруженные силы Организации Объединенных Наций (ЧВСООН I) в составе 10 стран, были созданы в 1956 г. для наблюдения за отводом иностранных войск из зоны Суэцкого канала. Затем, в 1967 г. и вновь в 1974 г., миротворческие войска осуществляли контроль и снимали напряженность военных действий на Ближнем Востоке. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), выполнявшие наиболее интенсивные операции в этом районе, были созданы для наблюдения за событиями на месте после вторжения Израиля в Ливан в 1978 г. Они оказывали помощь в поддержании мира во время вывода израильских войск, а также способствовали восстановлению власти ливанского правительства. Уменьшение напряженности в этом районе обошлось дорогой ценой, погибло около 250 военнослужащих ВСООНЛ.
http://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/united-nations-peacekeeping-forces/index.html
P.S.: А ти хто такий будеш? Якщо ти українець то з поваги до свого Роду міг би свою мову вивчити.
Так когда и ради чего ты лжёшь?