 Президент ВКУ Чолий призвал Люксембург содействовать в направлении миротворцев ООН на Донбасс

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВКУ, в Люксембурге Чолий встречался с председателем Комитета иностранных и европейских дел, обороны, сотрудничества и иммиграции и депутатом парламента Люксембурга Марком Ангелом и Почетным консулом Украины в Люксембурге Клодом Раду.

В ходе этих встреч Евгений Чолий призвал Люксембург к дальнейшей поддержке Украины в защите своей территориальной целостности, включая также создание условий для направления миротворческой миссии ООН на Донбасс и мониторинговой миссии ОБСЕ в незаконно оккупированного Крыма.

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Вместе с этим он отметил недавнее продолжение Европейским Союзом санкций против Российской Федерации и призвал к их усилению из-за грубого игнорирования Российской Федерацией Минских договоренностей. Президент ВКУ также проинформировал о последних значительных реформах в Украине, отметил необходимость представления их объективного анализа во время Саммита "ЕС-Украина", который состоится 9 июля 2018 года, и призвал Люксембург и дальше поддерживать евроинтеграцию Украины. Также Евгений Чолий призвал Люксембург признать Голодомор геноцидом украинского народа.

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Напомним, в конце 2017 года глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе возможно, но при условии, что ее цель будет одной для всех, а именно: прекратить боевые действия, отвести военную технику и восстановить контроль на границе.