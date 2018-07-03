EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины, За рубежом
  438  33
Материалы по теме:
Все про:ВКУ (52) миротворцы (715) Донбасс (16523) Люксембург (49) Чолий (12)

 Президент ВКУ Чолий призвал Люксембург содействовать в направлении миротворцев ООН на Донбасс

Во время визита в Люксембург президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий призвал поддержать инициативу по направлению в Украину миротворцев ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВКУ, в Люксембурге Чолий встречался с председателем Комитета иностранных и европейских дел, обороны, сотрудничества и иммиграции и депутатом парламента Люксембурга Марком Ангелом и Почетным консулом Украины в Люксембурге Клодом Раду.

В ходе этих встреч Евгений Чолий призвал Люксембург к дальнейшей поддержке Украины в защите своей территориальной целостности, включая также создание условий для направления миротворческой миссии ООН на Донбасс и мониторинговой миссии ОБСЕ в незаконно оккупированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы рассчитываем на поддержку Сербии в вопросе введения миротворцев на Донбасс, - Порошенко

Вместе с этим он отметил недавнее продолжение Европейским Союзом санкций против Российской Федерации и призвал к их усилению из-за грубого игнорирования Российской Федерацией Минских договоренностей. Президент ВКУ также проинформировал о последних значительных реформах в Украине, отметил необходимость представления их объективного анализа во время Саммита "ЕС-Украина", который состоится 9 июля 2018 года, и призвал Люксембург и дальше поддерживать евроинтеграцию Украины. Также Евгений Чолий призвал Люксембург признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Также читайте: Это конфликт между государствами, для разрешения которого нужно развернуть миротворческие силы ООН, - Волкер о ситуации на востоке Украины

Напомним, в конце 2017 года глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе возможно, но при условии, что ее цель будет одной для всех, а именно: прекратить боевые действия, отвести военную технику и восстановить контроль на границе.

Источник: https://censor.net.ua/n3074643
 
   
TUV4RVVYTTVSMEV3VEZoU1oyUkhRakJNYWxKcWVVUlNaMDVES3pCWlNGSm5aRU0wTUV4blp6Qk1MMUpuVGtNck1GbE1VWFZPUTNsSlRrZEVNRXh5VW1kT1EzY3dUR3BSZG1SSFRHWk9ReXN3VEhKUmRYUkhSREJNTDFGMVRrZEJNRXczVVhOMFEzY3dURE5SZG1SSFREQk1WV2N3V1V4UmRHUkhRVEJaUkZGMVRrZERNRXczVW1kT1F6UXdUR2RuVEZORVVYVjBSMEV3V1haUmRrTkVVWFZEUkZGMFRrTXJNRXd6VVhOa1EzY3dXVWhTWjFNNGRqQkxabEYyZEVNM01FeHFVWFZUT0hZd1RIcFJkVTVIUVRCTU4xSm5kRU41TUV3M1VtZE9SMGN3V1hRNE1FcE1VVzEwUTJwbVRrTlZNRXczVVhaa1EzZ3dURVJTWjJSSFFtWk9RMkl3V1RkUmRYUkhRakJNV0ZGMlRrTjRNRmxRVW1kT1Ezbz0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Великое Герцогство Люксембург - очень влиятельная страна в политике и экономике.
И армия у Люксембурга - всемирно известная.
Командующим люксембургской армией является Великий Герцог Анри.
Правда сам Люксембург, меньше любого района Киева, да и в армии там всего несколько сот человек, в осеновном рота почётного караула...
Но люксембуржцы помогут нам в содействии направления миротворцев на Донбас, ага...
 показать весь комментарий
 
сам Люксембург, меньше любого района Киева - утрируете. Больше площади всего Киева плюс пару районов области.

Все остальное - так. приблизительно Президент СКУ Чолій закликав Люксембург сприяти у направленні миротворців ООН на Донбас - Цензор.НЕТ 7192
 показать весь комментарий
 
 
миротворці - ознака наявності, в країні , внутрішнього , громадянського конфлікту !
 показать весь комментарий
 
 
вони "говорять" про те саме , про що говорить збільшення обсягів торгівлі з РФ ...
 показать весь комментарий
 
 
Це все вигідно "торговим партнерам": шоколадному агенту КДБ (завербований наприкінці СРСР, всіх студентів "міжнародників" тоді вербували) та його шефу агенту КДБ лисому карлику.
 показать весь комментарий
 
 
так звичайно - ВСЯ верхівка теперішньої України , свого часу , була завербована КДБ - не думаю , що хтось забув про те що Пластир до 1991 очолював комсомол Дніпропетровщини ...
 показать весь комментарий
 
Ну не вся верхівка. Але в СРСР, всіх студентів "міжнародників" вербували і цей факт давно не є таємницею.
 показать весь комментарий
 
навіть Ющенко і той служив у КДБ ... в прикордонних військах .
А верхівка точно вся ! Ну , за виключенням тих (типа Гросі..) хто в 1991 був ще малий ...))
 показать весь комментарий
 
Срочників не вербували. Мій батько також служив "на срочці" прикордонником.
 показать весь комментарий
 
Сказки на ночь от NNN...

Вмешательство ООН с использованием групп наблюдателей начались в 1948 г., когда был установлен международный контроль над соблюдением перемирия между Израилем и арабскими государствами. Первые полномасштабные миротворческие силы ООН, Первые чрезвычайные вооруженные силы Организации Объединенных Наций (ЧВСООН I) в составе 10 стран, были созданы в 1956 г. для наблюдения за отводом иностранных войск из зоны Суэцкого канала. Затем, в 1967 г. и вновь в 1974 г., миротворческие войска осуществляли контроль и снимали напряженность военных действий на Ближнем Востоке. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), выполнявшие наиболее интенсивные операции в этом районе, были созданы для наблюдения за событиями на месте после вторжения Израиля в Ливан в 1978 г. Они оказывали помощь в поддержании мира во время вывода израильских войск, а также способствовали восстановлению власти ливанского правительства. Уменьшение напряженности в этом районе обошлось дорогой ценой, погибло около 250 военнослужащих ВСООНЛ.

http://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/united-nations-peacekeeping-forces/index.html
 показать весь комментарий
 
 
Як там ваш "бацька" союзник нашого ворога? І Крим російським визнав і війська розмістив у себе.
 показать весь комментарий
 
 
Я написал про то - где участвовали силы ООН. Проблема с пониманием прочитанного?
 показать весь комментарий
 
Тогда продолжай верить на украинском NNN, что миротворческие силы ООН присутствуют там, где "громадянського конфлікту !" (выделено автором).
 показать весь комментарий
 
 
Він про це не говорить. Він іронічно говорить що "українська" влада підігрує російській пропаганді. Ось і все.

P.S.: А ти хто такий будеш? Якщо ти українець то з поваги до свого Роду міг би свою мову вивчити.
 показать весь комментарий
 
Ты меня не понял... или понял и лжёшь, что не понимаешь постов на русском языке?
Так когда и ради чего ты лжёшь?
 показать весь комментарий
 
Неужели в посте ниже ( https://censor.net.ua/comments/locate/8/3074643/67335006 ), под которым ты поставил лайк, написано на украинском?
 показать весь комментарий
 
 
Так ты всё-таки понимаешь русский язык...
 показать весь комментарий
 
Надо понимать, что NNN сказал правду, что миротворческие силы ООН присутствуют в случае "громадянського конфлікту !"?
 показать весь комментарий
 
 
нам поможет, люксембургский, спецназ. А шо, тоже пэремога. Ждем, десантуру, из Ватикана. Их, главного, там, все, папой называют, реально, ненормальный сержант. Весь, в белом, в каске, и с дрыном. Зверюга.
 показать весь комментарий
 
 
и поедет, от Люксембурга, единственный миротворец, с позывным "Герцог".
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент ВКУ Чолий призвал Люксембург содействовать в направлении миротворцев ООН на Донбасс
 
 
 
 
 
 вверх