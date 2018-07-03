 Чиновник Госслужбы труда задержан при вымогательстве 26 тысяч взятки в Полтавской области, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что ежегодный объем взяток в этой сфере в регионе составляет примерно десять миллионов гривен.

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"Через противоправный механизм были созданы предпосылки к развитию незаконной добычи недр государственного значения и деформации национальной системы контроля охраны труда, соответственно рост производственного травматизма", – говорится в сообщении.

Согласно горному закону, предусмотрена обязательная процедура ежегодного согласования региональными органами Гоструда планов развития горных работ горнодобывающих предприятий.

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Сотрудники СБ Украины и прокуратуры в ходе проведения следственных действий задержали в Полтаве во время передачи очередной части взятки в размере 26 тысяч гривен чиновника областного Управления Гоструда. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные для установления всех причастных к противоправному механизму человек. В ближайшее время планируется объявить фигурантам дела о подозрении и избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.