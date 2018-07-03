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 Чиновник Госслужбы труда задержан при вымогательстве 26 тысяч взятки в Полтавской области, - СБУ

Украинские правоохранители разоблачили должностных лиц Управления Гоструда в Полтавской области, которые на системной основе требовали у служащих горнодобывающих предприятий региона неправомерную выгоду за согласование планов развития горных работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что ежегодный объем взяток в этой сфере в регионе составляет примерно десять миллионов гривен.

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"Через противоправный механизм были созданы предпосылки к развитию незаконной добычи недр государственного значения и деформации национальной системы контроля охраны труда, соответственно рост производственного травматизма", – говорится в сообщении.

Согласно горному закону, предусмотрена обязательная процедура ежегодного согласования региональными органами Гоструда планов развития горных работ горнодобывающих предприятий.

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Сотрудники СБ Украины и прокуратуры в ходе проведения следственных действий задержали в Полтаве во время передачи очередной части взятки в размере 26 тысяч гривен чиновника областного Управления Гоструда. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные для установления всех причастных к противоправному механизму человек. В ближайшее время планируется объявить фигурантам дела о подозрении и избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3074642
 
   
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Странно, что не поймали ни одного мздоимца или мздоимицу в пенсионном фонде Харькова и области. По рассказам многих переселенцев, там надо "отблагодарить", чтобы продолжились выплаты вынужденным беженцев из Донбасса и не придирались из-за чепухи.
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Та же схема на бирже (служба працевлаштування) в Полтаве: безробітні за призначення виплат по безробіттю платять інспекторам і потім ще з кожної виплати помісячно.
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держслужбу вилікує тільке одне- стаття ДОВІЧНО- за все.....
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