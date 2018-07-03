EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 За рубежом
  667  52
Все про:мигранты (522) пограничники (1095) Евросоюз (11969) Юнкер (147)

 На внешних границах ЕС будет размещено 10 тыс. пограничников уже к 2020 году, - Юнкер

Европейский совет принял предложение Еврокомиссии разместить к 2020 году 10 тыс. европейских пограничников на внешних границах Евросоюза, заявил во вторник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Европарламенте по итогам саммита ЕС 28-29 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Государства ЕС должны еще больше объединить свои усилия в связи с ухудшающейся геополитической обстановкой, - Туск

"Это важное решение Европейского совета, так как вначале предусматривалась перспектива 2027 года, теперь эта перспектива - 2020 год. В этой трудной ситуации союзу было необходимо принимать конкретные решения", - сказал Ж.-К.Юнкер в Страсбурге.

Он добавил, что мандат пограничников ЕС должен быть расширен. "Эти пограничники должны иметь возможность действовать также в третьих странах. В любом случае они должны это делать исключительно с разрешения этих третьих стран", - уточнил глава Еврокомиссии.

По его словам, условия согласия третьих стран необходимо соблюдать и в центрах по приему мигрантов, создание которых предусматривается в Северной Африке, чтобы "избегать любого возврата к неоколониалистскому поведению".

"Мы не собираемся решать судьбы Африки, а скорее намерены обсуждать их с Африкой, в частности, с севером Африки", - сказал Ж.-К.Юнкер, добавив, что на саммите ЕС велись дискуссии по миграции с целью найти по этому вопросу общее европейское согласие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кризис с мигрантами может привести к развалу ЕС, - глава Европарламента Таяни

Он добавил, что теперь необходимо дождаться конкретных мер со стороны государств-членов ЕС по договоренностям, согласованным на Европейском совете. Ж.-К.Юнкер также напомнил об обязательствах стран ЕС внести 500 млн евро в целевой фонд для Африки.

Вместе с тем председатель Еврокомиссии заявил, что был огорчен отсутствием общего согласия по семи законодательным предложениям Еврокомиссии о реформе системы предоставления европейского убежища.

"Это нелепая ситуация. И абсолютно необходимо, чтобы эта работа была проведена при австрийском председательстве (в Совете ЕС. - Ред.)", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Европейский совет в своих заключениях 28 июня избежал конкретных формулировок по вопросу предоставления убежища.

"Необходимо продолжить рассмотрение предложений о процедурах предоставления убежища. Европейский совет подчеркивает необходимость достичь быстрого решения по всему пакету и призывает Совет ЕС продолжать работу, чтобы прийти к результату в наилучшие сроки. Доклад о прогрессе в этой работе будет представлен Европейскому совету в октябре", - сказано в итоговом документе саммита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС может построить центры для мигрантов в Северной Африке, - "Guardian"

Президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения Европейского совета подчеркнул на пресс-конференции важность того, чтобы государства-члены быстрее завершили работу по семи директивам в рамках модернизации "дублинской системы" предоставления убежища. "Это, по нашему мнению, приоритет, и если мы хотим завершить решение комплекса наших проблем, это будет самый эффективный ответ", - сказал Э.Макрон.

Источник: https://censor.net.ua/n3074641
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
10 тисяч😵 Так один Саакашвілі зможе прорвати такі кордони😁
 показать весь комментарий
 
 
порошенко сможет "заминировать КПП" если ему не нравятся посетители
 показать весь комментарий
 
я тебе говорю,порошенко и так знает что он сделал
 показать весь комментарий
 
это тебе олигофрену нужно говорить,что ты сделал,порошенко и так знает На зовнішніх кордонах ЄС буде розміщено 10 тис. прикордонників вже до 2020 року, - Юнкер - Цензор.НЕТ 8500 На зовнішніх кордонах ЄС буде розміщено 10 тис. прикордонників вже до 2020 року, - Юнкер - Цензор.НЕТ 8500
 показать весь комментарий
 
Европа поняла, что попала в задницу с этими мигрантами.....
Но наверное поздно уже пить боржоми....
 показать весь комментарий
 
 
Європа все зрозуміла з мігрантами і особливо із сирійціми, але вони хочуть і перекладають цей тягар на інші країни.
 показать весь комментарий
 
Так як Туреччину, яку вони багато разів обдурили?
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan - Турцию обдурили морковкой - ЕС..., а наши просто за деньги сдадут все..
 показать весь комментарий
 
 
Можливо, але Туреччині теж обіцяли гроші, половину яких не дали. Ще була мова про безвізовий і знов ЄС кинув Туреччину😣 У нас продажних сволоти більше, а тому дійсно продадуть. Цікаво, що це можуть бути патріоти і зрадоботи і питання лише у їх вартості.
 показать весь комментарий
 
 
обещали и обманули и "был разговор о деньгах" это разные вещи,ты выдумываешь небылицы,то есть просто врешь
 показать весь комментарий
 
 
З тобою я це не обговорюю, тим більше ти про це не знаєш.
 показать весь комментарий
 
так я и не собираюсь с тобой обговаривать,я сказал что ты врун и все
 показать весь комментарий
 
тебе кажется,что ты красивая девушка и к тебе все пристают,но я всего лишь говорю, что ты врун
 показать весь комментарий
 
Віталій ВульВ, у тебе місячні? Сьогодні ще не заробив на тампони? Ти точно з проблемами психіки. Моде тобі краще не на Цензорі писати а позувати перед дзеркалом у довгому плащі і без трусів?
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть його просто в спам, бо у лікарню його не заберуть.
 показать весь комментарий
 
как это мило,наврал тут с три короба про ЕС,про то что Турцию обманули ,а потом лайкаешь себя со второго аккаунта,тебя точно нужно долго лечить На зовнішніх кордонах ЄС буде розміщено 10 тис. прикордонників вже до 2020 року, - Юнкер - Цензор.НЕТ 1728 На зовнішніх кордонах ЄС буде розміщено 10 тис. прикордонників вже до 2020 року, - Юнкер - Цензор.НЕТ 1728
 показать весь комментарий
 
10 тысяч. На протяжении всех внешних границ Евросоюза. Честно скажу: я понятия не имею о протяженности этих границ. Нашел только то, что побережье Евросоюза- 66000 км. Шестьдесят шесть тысяч! О пусть сухопутных- в 10 раз менее. Итого: 72 тысячи километров, которые будут охранять 10 тысяч погранцов. Один- на 7 км. Я не в курсе- это много? Или- не очень?
 показать весь комментарий
 
Андрей Шевченко 73396fdd - ничего страшного....

Нелегалов-мигрантов будут отстреливать с вертолетов....
 показать весь комментарий
 
 
Та ну! Не сподобятся. Толерантность не позволит. Им бы Брейвика там начальником назначить. Тогда- ДА!
 показать весь комментарий
 
 
Европе стукачество являеться нармальным явлением и если местный видет пасторонннега то обезательно пазвонит куда надо. Так что просто рабочия места создали))) эти 10 тысечь абслуживать будут еше 10 тысечь гражданских
 показать весь комментарий
 
 
Ты хоть малейшее представление о планете Земля имеешь? Судя по всему, ты мало о чем "в курсе".
 показать весь комментарий
 
Человеческий детеныш, а ты в курсе, скока островов в Евросоюзе? Судя по всему- ты ноль, в географии. Ну, или ещё хуже. Их- тысячи и тысячи. И всё это- составляет побережье. Врубаешься? Вот их берега, этих тысяч остовов- это всё побережье. Так шо можешь хохотать- до упаду, со своими смайликами, вчетвером. Хе-хе-хе...
 показать весь комментарий
 
Да теперишних дастаточно если вапрос с вазвратом решить.
Помне все палитики европы одначастье стали папулистами, ну очень надуманная проблема.
Например с африкаскими бежанцами могла разобраться италия высылая их обратно а астольные страны бы саблюдали дублин. Ато италия все сваи праблемы навесила на всех и доит европу также паступают и васточная европа
 показать весь комментарий
 
 
"Пограничник" - это что, название нового танка?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа внешних границах ЕС будет размещено 10 тыс. пограничников уже к 2020 году, - Юнкер
 
 
 
 
 
 вверх