 На внешних границах ЕС будет размещено 10 тыс. пограничников уже к 2020 году, - Юнкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это важное решение Европейского совета, так как вначале предусматривалась перспектива 2027 года, теперь эта перспектива - 2020 год. В этой трудной ситуации союзу было необходимо принимать конкретные решения", - сказал Ж.-К.Юнкер в Страсбурге.

Он добавил, что мандат пограничников ЕС должен быть расширен. "Эти пограничники должны иметь возможность действовать также в третьих странах. В любом случае они должны это делать исключительно с разрешения этих третьих стран", - уточнил глава Еврокомиссии.

По его словам, условия согласия третьих стран необходимо соблюдать и в центрах по приему мигрантов, создание которых предусматривается в Северной Африке, чтобы "избегать любого возврата к неоколониалистскому поведению".

"Мы не собираемся решать судьбы Африки, а скорее намерены обсуждать их с Африкой, в частности, с севером Африки", - сказал Ж.-К.Юнкер, добавив, что на саммите ЕС велись дискуссии по миграции с целью найти по этому вопросу общее европейское согласие.

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Он добавил, что теперь необходимо дождаться конкретных мер со стороны государств-членов ЕС по договоренностям, согласованным на Европейском совете. Ж.-К.Юнкер также напомнил об обязательствах стран ЕС внести 500 млн евро в целевой фонд для Африки.

Вместе с тем председатель Еврокомиссии заявил, что был огорчен отсутствием общего согласия по семи законодательным предложениям Еврокомиссии о реформе системы предоставления европейского убежища.

"Это нелепая ситуация. И абсолютно необходимо, чтобы эта работа была проведена при австрийском председательстве (в Совете ЕС. - Ред.)", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Европейский совет в своих заключениях 28 июня избежал конкретных формулировок по вопросу предоставления убежища.

"Необходимо продолжить рассмотрение предложений о процедурах предоставления убежища. Европейский совет подчеркивает необходимость достичь быстрого решения по всему пакету и призывает Совет ЕС продолжать работу, чтобы прийти к результату в наилучшие сроки. Доклад о прогрессе в этой работе будет представлен Европейскому совету в октябре", - сказано в итоговом документе саммита.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения Европейского совета подчеркнул на пресс-конференции важность того, чтобы государства-члены быстрее завершили работу по семи директивам в рамках модернизации "дублинской системы" предоставления убежища. "Это, по нашему мнению, приоритет, и если мы хотим завершить решение комплекса наших проблем, это будет самый эффективный ответ", - сказал Э.Макрон.