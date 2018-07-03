 Россия готова к созданию "альтернативного интернета", - МИД РФ

Об этом заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, - заявил Рогачев. - Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета".

"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - добавил дипломат, отметив, что на данный момент такая цель не стоит.

Рогачев выразил мнение, что на самом деле цензура киберпространства в западных странах "развита гораздо больше, чем в России". "Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", - продолжил он.

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"В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам", - заключил дипломат.

22 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании российского государственного интернета.

Через год советник Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета.

2 июля российские СМИ сообщили, что Россия, сотрудничая с Китаем, создает "альтернативный интернет".