 Россия готова к созданию "альтернативного интернета", - МИД РФ

Об этом заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, - заявил Рогачев. - Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета".
"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - добавил дипломат, отметив, что на данный момент такая цель не стоит.
Рогачев выразил мнение, что на самом деле цензура киберпространства в западных странах "развита гораздо больше, чем в России". "Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", - продолжил он.
"В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам", - заключил дипломат.
22 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании российского государственного интернета.
Через год советник Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета.
2 июля российские СМИ сообщили, что Россия, сотрудничая с Китаем, создает "альтернативный интернет".
сборщіком забитиє внутрі...
Це як орбітальне угруповання ГЛОНАСС у підводному плаванні...
Российскому режиму нужна поддержка, поэтому на покупку матча они никаких денег не пожалели бы…
Чому одна й та сама людина, не бот і не троль, постить патріотичну картинку, щоб невдовзі знівелювати її сумнівами - бо, мовляв, за низького рівня життя захищати Батьківщину потреби немає (а хто створює у мережі подбіні меми - здогадатися, звісно ж, неважко)? Чи свідчить це про те, що користувач змінив свою думку і дезертирував, доки в країні не покращиться добробут? Звісно, ні. Боєць залишається в лавах ЗСУ, але своє невдоволення матеріальним забезпеченням та іншими негараздами висловлює за допомогою придуманих кимось іншим мемів і вигаданих цитат.
А все тому, що людина, як і дуже велика кількість українських користувачів Фейсбуку, підписується на купу груп, які пишуть близькою їм мовою - і постить те, що відповідає його настрою. Так зрадофільські настрої жваво підтримуються російськими пабліками, а ідентифікувати походження цього впливу люди здебільшого просто лінуються.
Але й російська пропаганда діє тонко. В США вони створили близько 200 груп, кожна з яких велася з урахуванням специфіки мови і переконань конкретної групи, на яку була спрямована - від лесбійок до чорних активістів.
Як не дивно, серед українських солдат, особливо тих, що не надто освічені, подібного роду «інформаційна шизофренія» - явище доволі поширене. З одного боку, вони постять величезну кількість картинок про те, що коли Київ уже стояв, на місці Москви ще кумкали жаби. Та водночас на їхніх профілях є й цілком ватні «креативи». В них нібито йдеться просто про недоліки і прорахунки чинної влади - там можуть бути фейкові цифри про населення України у 20 млн і все що завгодно, але емоційно «проти Порошенка» - отже, лайк і репост.
Втім, несправедливо вішати усіх собак на не надто розбірливих бійців, яким часто й справді буває важко, і життя в тилу вони не дуже розуміють, ось і постять без розбору напівватні картинки.
Коли ми подивимося на суперечки про «шкоду» вакцинації, в яких участь беруть здебільшого жінки, то помітимо, що в таборі противників щеплень прийнято посилатися переважно на російські джерела, які є одними з найбільших популяризаторів різного роду «мракобєсія». - http://texty.org.ua/pg/article/hohobi/read/86215/Vata_drugogo_rivna_Jak_ludy_z_proukrajinskymy
разом боретесь "протів жідобандєровского правітєльства Украіни."
Таку роботу може і мій кіт робити. Але він її загрібає...
"Нет, никто не понимает, что весь мир, а особенно Восточная Европа, стоят на пороге страшных, кардинальных изменений, как это было в начале двадцатого века перед Первой мировой войной. Сегодня состоялся народный референдум о независимости Украины. Есть огромное эйфория у народа нашего , который 350 лет стонал и уничтожался в московском иге, что мы на конец станем свободными.
Люди радуются и надеются, что все плохое уже позади, надеются на лучшую жизнь, на хорошее будущее для себя и своих детей. Но к сожалению, не все так хорошо в Украине и украинском в ближайшую четверть века. Еще пройдет одно поколение, пока Украина получит свою подлинную независимость, поэтому сегодняшняя независимость, это скорее декларация, иллюзия, чем реальность этого исторического факта.
Я хочу рассказать, что ждет наш народ в ближайшую четверть века. Эйфория скоро пройдет, а с ней вернется горькая реальность: люди поведут на призывы лжепророков, закрываться заводы и фабрики, начнутся большие увольнения людей, начнет расти безработица, деньги обесценятся и потеряют свою стоимость, люди начнут массово выезжать за границу на заработки, как это и было прежде.
Начнутся нарекания от этих самых людей, которые еще вчера радовались независимости, теперь они же будут на эту независимость очень жаловаться. Так будет несколько лет. По этим несколько лет жизнь немного нормализуется экономически, но начнутся притеснения и преследования политические. И так будет продолжаться так 13 лет до огромного сдвига людей в Киеве, который будет ответом народа на попытки политика занять власть в государстве пожизненно.
Бог даст нам шанс 13 лет на новую жизнь, но Божий шанс Украины потеряет. Тогда снова в народе начнет расти отчаяние и безнадежность. И тогда Бог пошлет нам страшную казнь, к власти в Украине придут третьи «советы» Это будет страшная бандитская орда. Это произойдет через 15 лет после мои смерти! (Герман Будзинский умер в январе 1995 года).
- Отец, это будут снова коммунисты? (Коммунисты в Украине, в декабре 1991 были запрещены)
- Нет, это не будут коммунисты. Первые «советы» пришли к нам в 1939 году, другие пришли в 1944 году, а третьи "советы" придут к нам через 15 лет моей смерти. А коммунисты тогда уже будут действовать легально и будут союзниками. Это будет такая двуглавая дьявольская советско - комуняцька гидра. Это будет новая орда на Украине, которая захочет превратить наш народ в своих рабов. И эта дьявольская гидра дорвавшись легально к власти, начнет страшные издевательства над нашим народом.
Невинных людей начнут трудно преследовать, патриотов будут бить, сажать в тюрьмы, даже убивать. У людей забирать их имущество, над ними будут невероятно издеваться. Плач и отчаяние господствовать по всей Украине, потому что эти бандиты будут везде: в милиции, в прокуратуре, тайной полиции, судах, государственном аппарате. Везде будет страшная коррупция и несправедливость. Все кто сможет, будут пытаться покинуть Украину. Москва же будет всячески поддерживать эту советско - комуняцьку гидру и помогать ей и мстить всем, кто захочет помочь Украине.
Как наказание полякам, за их твердую и последовательную поддержку Украинской и как предупреждение всем другим народам мира, Москва повторит для Варшавы вторую Катынь. Это произойдет через 70 лет после первой Катыни. (10 апреля 2010 самолет с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским, который планировал посетить Катынское кладбище, расположенное под Смоленском потерпел катастрофу при посадке, - погибли все находившиеся на борту самолета).
Вождь третьих "советов" бандитом и не имея никаких национальных традиций и воспитания, начнет насаждать в Украине наихудшие советские порядки бывшей империи. Тогда наступят другие Круты, после которых состоится второй большой сдвиг народа. Это будет первое восстание против третьих "советов", которое будет жестоко подавлено дьявольской властью. Московия с помощью третьих "советов" будет стараться втянуть Украину в новую империю. Но в конце, бесполезны будут все ее усилия, ей этого не удастся сделать и за этого она будет наказана Богом. Начнутся преследования и репрессии против всех украинских патриотов. Наступят новые сталинские времена. Новейшим ЭНКАведистам будет разрешено все. Для них не будет существовать ни Бога, ни закона, ни морали. Но не надо бояться, потому что это будет продолжаться очень недолго. Зло никогда не победит добро.
Бог помилует Украины и вождя третьих "советов" убьют. Он не добудет своей каденции. Все это кровавый и жестокий период будет очень короткий и закончится вторым крупным народным восстанием. Этим вторым восстанием, этот дьявольский советско - комуняцький режим будет сметен с лица земли . Наступит вторая украинская Колиивщина. Ярость людей будет такая страшная, что третьих "советов" и коммунистов будут хватать на улицах и убивать без суда и следствия. И эту месть народа нашего никто не сможет остановить, так как преступления которые сделают третьи "советы" и коммунисты против Украины и народа, будут такие же страшные, как сталинские.
Обе банды, третьих "советов" и коммунистов, будут запрещены и распущены, а против них будет организован и проведен новый Нюрнберг. Международный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергского трибунала. Все их имущество и деньги награбленные в Украине, будут конфискованы, а те третьи "советы "и коммунисты, останутся живы, будут наказаны тюрьмой. Тогда только, родится действительно независимая Украина!
- Отец, а когда это все произойдет?
- Это произойдет между годовщиной независимости и годовщиной рождения Тараса Шевченко. Его недаром называют Пророком в нашем народе. Эти обе даты имеют для нас большой сакральный смысл. Шевченко же, событиями прошлого описывал наше будущее. Только это понимать надо, как и Библию. Поэтому его так ненавидят враги Украины.
От сегодня, спустя 35 лет Украина станет одниюе из сильнейших государств мира. Такой, как сейчас Америка. А на Московию упадет кара Божья за все издевательства, которые она сделала Украина в течение 350 лет и другим народам. Московию ждет распад и полный упадок. Из Владимира началось и на Владимире закончится. Такова воля Божья.
- Отец, а можно что-то изменить?
- Что написано на небесах, человек изменить не может, но все есть в руках Божьих и на него у нас вся надежда. Мы украинцы, должны достойно перейти эту страшную страницу своей истории, всегда помнить это, и иметь, как урок на будущее, чтобы это зло дьявольское больше никогда не повторилось на нашей земле. Свободы без борьбы не бывает, но с нами Бог. А если с нами Бог, то кто же тогда против нас?
P.S. Отец Герман Будзинский (г.р. 1905 - р.с. 1995) - монах - студит, греко - католический священник, который прошел более 20 лет тюрем и сталинских концлагерей.
Неужели совесть россии, за которую так топили еще недавно на Цензоре многие украинцы, когда ее не пускали в Украину - Лия Ахеджакова?
Коронованный Вован @stignic 21 мин.21 минуту назад
Бомонд.
А не дёрнуть нам по рюмашке за свободу слова и демократию. А может за то, чтобы заметил. Может, что нибудь и даст если хорошо попросишь.
Слава Богу....Магомеду...Будде и прочим Кришнам что мы по другую сторону этого проклятого занавеса
1735 2018-07-02 20:42:31
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1. Ну, во-первых за то, что Порошенко - УКРАИНСКИЙ УКРАИНЕЦ, А не руськомірский, как бы того хотелось кремлёвскому гебешнику.
2. За то, что Порошенко независим финансово, значит его невозможно купить. Весь тот бред про якобы «договорняк» Порошенко и путина о липецкой фабрике в обмен на Украину оставим тем, кто в него верит. Смею вас заверить, что липецкая фабрика большой погоды для его состояния не делает, Порох вполне может запихнуть эту фабрику путину в очко и ничего не у него не отвалится.
3. Гебешник ненавидит Порошенко ещё и за то, что тот умнее его. Что Порох сумел сделать то, что не удалось сделать Саакашвили в 2008 году, когда гебешник рвал своими гнилыми зубами Грузию - создать АНТИПУТИНСКУЮ КОАЛИЦИЮ, которая совместно выступила на борьбу против него - путина.
И не просто выступить, а затеять с ним войну на уничтожение. Войну, разумеется, экономическую, и это именно та война, которую гебешник боится более всего, потому что он не готов её вести.
Его рачёт был прост, как две копейки: у меня есть АТОМНАЯ БОМБА. И миллионная армия впридачу. Правда армия по сравнению с американской никакая, но зато БОЛЬШАЯ, ТУПАЯ И АГРЕССИВНАЯ. Которая готова по первому приказу сожрать более слабого. А тот кто сильней нас нам ничего не сделает, потому что у меня есть АТОМНАЯ БОМБА. Правда мы не знаем где эта бомба упадёт если мы её запустим, мы не знаем вообще взорвётся ли она, но этого не знают и ОНИ. А значит рисковать не станут - ПРОГЛОТЯТ ВСЁ!!!
Растерзанную Грузию проглотили? Проглотили! Проглотят и Украину! Санкции? О чём вы говорите? Никогда Европа не пойдёт на такие убытки добровольно потеряв 140 миллионный российский рынок. Нефть уронят в цене? Да не смешите! Саудиты сами зарабатывают бабки на нефти по 120. И американцы тоже. Они что ПОЦЫ, терять миллиарды из-за какой-то Украины??? ХА-ХА-ХА!!!!! Не смешите мои устаревшие Искандеры…
И решив, что всё О-КЕЙ, напал на Украину: анексировал Крым и путём гибридной войны вторгся в украинский Донбасс. И тут что-то пошло не так…
Во-первых, Украина стала огрызаться. Но к этому гебешник был готов. Он был готов помимо введения группировки из четырёх тысяч своих вояк, что взяли в котёл украинские подразделения под Иловайском ввести ещё и 70-тс. 58 армию, которая в 2008 году через Рокский тоннель вторглась в Грузию. Он был готов за две недели взять Киев и посадить на Банковой свергнутого Януковича, но…. увы…. президентом Украины к его величайшему сожалению украинский народ выбрал не клоуна Ляшко. Который много пи…здит да и только. И не Тимошенко выбрала Украина. Которую можно было обыграть на переговорах. И не воинствующего правосека Яроша, который бы начал воевать с россией и развязал бы путину руки для полномасшбаного вторжения, в результате которого украинская армия была уничтожена несоизмеримо сильнейшей военной махиной России.
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Украина выбрала УМНОГО и ХИТРОГО Порошенко. Профи дипломата. Который каким-то непостижимым образом вдруг сумел убедить и договориться с Западом так, что Европа и США стали вводить секторальные санкции. Не смешные индивидуальные для понтов, а настоящие - убийственные!
И Обама вдруг добазарился с саудитами. И эти «ПОЦЫ» вдруг совершенно неожиденно в убыток себе начали опускать цену на нефть, что убийственно для мордоровской экономики.
путин в шоке… Он просто в ступоре… Он в полнейшем ах…ене - КАК ЭТО УДАЛОСЬ Порошенко??? Ну почему так не повезло? Почему украинцы не выбрали Яроша? Или клоуна Ляшко? Или его ставленицу тимошенко? Как всё было бы просто… Мы бы уже давным давно рас…хуярили их разваленную Януковичем армию и сегодня в Киеве уже как целый год сидел бы наш Янукович! А его верные опричники под контролем ФСБ отлавливали бы по закарпатским лесам тех ярошей и тягнибоковцев, которым удалось бы уцелеть в процессе лобового военного столкновения с рашистской военной машиной.
Но проклятый ПОРОШЕНКО спутал все карты! Он втянул меня в какие-то нудные и заумные переговоры… Подключил к этим переговорам зачем-то америкосовцев и европейцев, он их усадил всех за один стол и заставил меня ОБСУЖДАТЬ СИТУАЦИЮ. А зачем мне это надо? Мне так хотелось просто ввести армию и взять Киев! И теперь санкции словно пудовые гири опутали тянущиеся к Украине рашистские руки с одной стороны, и одновременно на шее мордора затягивается нефтяная удавка с другой стороны. И путин понимает, что уже ему не только не до победного похода на Киев, Харьков, Одессу и Запорожье, ему уже даже тот захваченный Лугандон стал костью в горляне: и проглотить больно и выплюнуть страшно!
Как же быть, как убрать этого хитрого и умного Порошенко? Остаётся только замутить поганку изнутри. Кто там недовольны, что не стали президентами?
Именно УМНОГО и ХИТРОГО.
Только такой сможет выиграть партию у ХИТРОГО шулера.
Интернет - всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации (Википедия).
Так что альтернативного интернета не бывает. Либо интернет, либо локальная сеть.
В ответ на санкции россияне два дня не заходили на западные порносайты.
Писец,панталоны придется носить 😨😨😨
...
Контент меняется еженедельно при помощи валика с краской...
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Скоріше робіть і тоді кацапський тролі не будуть лізти на Цензор.
Свинособаки скоро уберутся с цензора?