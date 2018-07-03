 Уже в этом году таможня должна получить первые десять стационарных сканирующих систем, - Мирослав Продан

Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По его словам, уже в этом году таможня должна получить первые десять стационарных сканирующих систем. Речь идет об оборудовании ведущих мировых производителей Rapiscan Systems Limited, Smiths Detection и Nuctech Company Limited.

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"Старт аукциона - это победа нашей команды, ведь в прошлом году ГФС четыре раза пыталась провести закупки. И каждый раз противники находили повод сорвать тендерные процедуры. Но теперь благодаря нашей принципиальной позиции и позиции правительства торги состоятся. Мы сделали все, чтобы конкурс был максимально открытым и прозрачным. ГФС взвешенно подошла к подготовке документов, выбрав для этого закупку по принципу "под ключ" - от закупки самого оборудования до ввода его в эксплуатацию и последующего гарантийного обслуживания", - подчеркнул Мирослав Продан.

Глава ГФС отметил, что на закупку сканирующих систем правительством выделено 1,3 млрд грн, но эти средства очень быстро вернутся в государственную казну.

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"Ведь что-то скрыть от таможенного контроля станет фактически невозможно - таможенники получат инструмент, который позволит мгновенно выявлять любые укрытия контрабандистов и получать полную информацию о грузе, который пересекает пункты пропуска", - отметил Мирослав Продан.

Напомним, Государственная фискальная служба 20 апреля 2018 года начала тендерные процедуры по закупке 10 сканирующих систем стационарного типа для оснащения пунктов пропуска. Средства, предусмотренные на закупку этих 10 сканирующих систем (1,3 млрд грн), еще в прошлом году были выделены украинской таможне на техническое оснащение границы за счет перевыполнения показателей по обеспечению поступлений таможенных платежей в бюджет.