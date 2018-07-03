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 Политика Украины, Экономика
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Все про:таможня (1266) ГФС (2646) Продан Мирослав (20)

 Уже в этом году таможня должна получить первые десять стационарных сканирующих систем, - Мирослав Продан

Антимонопольный комитет Украины 2 июля отклонил все жалобы участников торгов по закупкам сканирующих систем для таможен. Процесс закупок разблокирован и ГФС рассчитывает на проведение аукциона на следующей неделе.

Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По его словам, уже в этом году таможня должна получить первые десять стационарных сканирующих систем. Речь идет об оборудовании ведущих мировых производителей Rapiscan Systems Limited, Smiths Detection и Nuctech Company Limited.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующей недели Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни, - и.о. главы ГФС Продан

"Старт аукциона - это победа нашей команды, ведь в прошлом году ГФС четыре раза пыталась провести закупки. И каждый раз противники находили повод сорвать тендерные процедуры. Но теперь благодаря нашей принципиальной позиции и позиции правительства торги состоятся. Мы сделали все, чтобы конкурс был максимально открытым и прозрачным. ГФС взвешенно подошла к подготовке документов, выбрав для этого закупку по принципу "под ключ" - от закупки самого оборудования до ввода его в эксплуатацию и последующего гарантийного обслуживания", - подчеркнул Мирослав Продан.

Глава ГФС отметил, что на закупку сканирующих систем правительством выделено 1,3 млрд грн, но эти средства очень быстро вернутся в государственную казну.

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"Ведь что-то скрыть от таможенного контроля станет фактически невозможно - таможенники получат инструмент, который позволит мгновенно выявлять любые укрытия контрабандистов и получать полную информацию о грузе, который пересекает пункты пропуска", - отметил Мирослав Продан.

Напомним, Государственная фискальная служба 20 апреля 2018 года начала тендерные процедуры по закупке 10 сканирующих систем стационарного типа для оснащения пунктов пропуска. Средства, предусмотренные на закупку этих 10 сканирующих систем (1,3 млрд грн), еще в прошлом году были выделены украинской таможне на техническое оснащение границы за счет перевыполнения показателей по обеспечению поступлений таможенных платежей в бюджет.

Источник: https://censor.net.ua/n3074639
 
 
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сканирующих систем?просто долю потребовать теперь некошерно?
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К этому оборудованию ещё б иностранных таможенников, тогда толк был бы.
А с нашими: давай бабло и поезжай рядом, или подожди выключу.
Не, доходы таможенников конечно немного возрастут, но совсем немного, они и без аппаратов знают кто что везет и с кого сколько брать.
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Не знаю я этих систем, потому- поверю, что штука нужная. И в то, что бабло вернется- тоже поверю. Бо некий Насиров говорил, что когда он рулил ГФС, то в казну пришло аж 24 лярда гривен! Дня три назад вещал. Однако... пердимонокль случился: его, отчего-то, за этот трудовой подвиг- не наградили. Даже создали некоторые неудобства, после которых он шо-то вякать начал о своих президентских амбициях.
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1,3 млрд, это на сколько можно было нищими пенсии поднять?
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поменять всех вас на англичан - будет лучшим, сканирующим решением!!!)))
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Рентгенівські установки на митниці були давно і загули... Чому? Бо ми жлоби. На дороге обладнання кошти виділили ( бо там є відкати ), а зробити його копійчаний ремонт, коли в тому виникне потреба, то коштів немає. Чи немає коштів на витратні матеріали до цього обладнання. Чи готують спеціалістів у закордонних відрядженнях для роботи на дорогих приладах (або викликають закордонних фахівців для тренінгів в Україну), а потім персоналу платять копійки і він розбігається чи іде працювати на таких же приладах в інші організації (мова не тільки про рентгенівські сканери). Тут пишуть про сервісне гарантійне обслуговування. Так от як тільки гарантія закінчиться і не виділять кошти бюджетні на профілактичний ремонт, щорічну повірку і поточні ремонти, обладнання знову припинить роботу. І хто на відкатах, той цьому процесу буде тільки сприяти. На кожен прилад потрібно щороку планувати і виділяти додаткові кошти. Якщо коштів на це немає, то краще їх на дороге обладнання взагалі не тратити, бо не окупиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУже в этом году таможня должна получить первые десять стационарных сканирующих систем, - Мирослав Продан
 
 
 
 
 
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