 В Представительстве ЕС призвали "европеизировать" политику Украины в области обращения с отходами

"Политика в области переработки отходов в Украине должна отвечать иерархии отходов ЕС и сосредоточиться на предотвращении и повторном использовании отходов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Facebook Представительства ЕС в Украине.

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В частности, указывается, что проекты законов № 4835-д, предусматривающий высокие льготные тарифы для сжигания отходов, и №6602 - не соответствуют обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации.

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Отметим, что законопроект №4835-д предусматривает разрешение на использование отходов в качестве топлива для выработки электроэнергии. В то же время инициатива, зарегистрированная в ВР под №6602, подразумевает "создание правовых предпосылок для защиты окружающей среды и здоровья людей путем предотвращения или снижения негативных последствий образования отходов и обращения с ними, а также уменьшение общего воздействия использования ресурсов и повышения эффективности такого использования, использования отходов как материальных и энергетических ресурсов". В обоих документах подчеркивает, что он разработаны в рамках приведения украинского законодательства со стандартами ЕС в указанной области.