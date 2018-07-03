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 Политика Украины
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Все про:мусор (400) свалка (140) представительство (39) Евросоюз (11969) отходы (67)

 В Представительстве ЕС призвали "европеизировать" политику Украины в области обращения с отходами

Представительство Европейского Союза напомнило об обязательствах Украины в области переработки отходов в рамках Соглашения об ассоциации.

"Политика в области переработки отходов в Украине должна отвечать иерархии отходов ЕС и сосредоточиться на предотвращении и повторном использовании отходов", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение в Facebook Представительства ЕС в Украине.

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В частности, указывается, что проекты законов № 4835-д, предусматривающий высокие льготные тарифы для сжигания отходов, и №6602 - не соответствуют обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации.

В Представительстве ЕС призвали европеизировать политику Украины в области обращения с отходами 01

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Отметим, что законопроект №4835-д предусматривает разрешение на использование отходов в качестве топлива для выработки электроэнергии. В то же время инициатива, зарегистрированная в ВР под №6602, подразумевает "создание правовых предпосылок для защиты окружающей среды и здоровья людей путем предотвращения или снижения негативных последствий образования отходов и обращения с ними, а также уменьшение общего воздействия использования ресурсов и повышения эффективности такого использования, использования отходов как материальных и энергетических ресурсов". В обоих документах подчеркивает, что он разработаны в рамках приведения украинского законодательства со стандартами ЕС в указанной области.

Источник: https://censor.net.ua/n3074637
 
   
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Та чого там, в Литві уже прямо сказали ,подобається життя в рашці,сумуєте за совком,збирайте манатки і вперед туди на постійне місце проживання
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от же ж негідники такі - і тут вони напартачили... !
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кляті агенти Хуйла не вірять в швидкий вступ України в ЄС і у внесення , цієї мети , у Конституцію України ?! В Представительстве ЕС призвали "европеизировать" политику Украины в области обращения с отходами - Цензор.НЕТ 1588
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Хе-хе. Ти спробуй совкам вставити європейські мізки, тоді і вихвалятимешся.
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Слишком выгодным бизнесом являются украинские свалки, что бы отказаться от них в пользу перерабатывающих заводов.
Не скоро у нас в этой сфере что либо поменяется...
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завтра грося нам трактат по ценообразованию тарифофф по вывозу мусора настрочит и про шкідливість садового для оточуючого середовища незабуде...круговорот шапіто в природі,блін.
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та да в городе вонище по утрам стоит свалка тлеет зае%али уже . налоги пи%дят по офшорам. спрашивать с пи%арасов у власти народ бздит .
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Пишемо петицію щоб нам прислали інших. Ну з Марсу, шолі.
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В Польше потренируются с мусором обращаться и наведут здесь порядок европейский. Может быть... Когда то...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Представительстве ЕС призвали "европеизировать" политику Украины в области обращения с отходами
 
 
 
 
 
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