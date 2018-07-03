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 Политика Украины
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 Оккупационные власти Крыма поедут в Сирию договариваться о сотрудничестве

Крымские оккупационные "чиновники" намерены посетить Сирию осенью 2018 года, заявил 3 июля так называемый постпред аннексированного Крыма в российском Совфеде Георгий Мурадов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, во время визита будут обсуждаться направления сотрудничества, "которые важны и для Сирии и для Крыма".

"У сирийцев огромные потребности в различных строительных материалах, материалах, которые необходимы для восстановления и дорог, железных дорог, инфраструктуры. В строительной сфере большой интерес к сотрудничеству. Все это мы можем сирийцам предложить", - рассказал Мурадов.

Мурадов отметил, что после открытия автомобильного движения по Керченскому мосту порты Крыма "могут начать активную деятельность по перевозке грузов на сирийском направлении".

Также, по его словам, в дальнейшем будут прорабатываться вопросы сотрудничества в сфере культуры, спорта, образования.

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Подконтрольное России предприятие "Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года, по заявлению руководства предприятия, отгрузка начнется из портов Керчи и Феодосии.

Источник: https://censor.net.ua/n3074636
 
 
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Визит пети в рассадник парашенского мира особенно "красиво" смотрится.Сербы убивают Украинцев,а петя едет туда.Какая н..р война,где дно у этого основателя партии рыгов.
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И кто кого кормить будет: Крым Сирию или наоборот?
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Кстати, как продвигается сотрудничество с Зимбабве, меморандум о котором Аксёнов подписал в 2014 году?
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ну правыльно...щэ за часив царя гвидона сырийськи чумакы за пшоном до гоблинив по зиркам шлях прокладалы...
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пшеницы видимо завались, не зря в краснодаре собирают доминаторы
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Понравилось в статье... Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии
Вопрос...в крыму есть уголь?? Строй материалы? Пшеница??- после засухи??

Ну тогда сирии пиийдётся поставлять воду в арым))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационные власти Крыма поедут в Сирию договариваться о сотрудничестве
 
 
 
 
 
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