 Оккупационные власти Крыма поедут в Сирию договариваться о сотрудничестве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По его словам, во время визита будут обсуждаться направления сотрудничества, "которые важны и для Сирии и для Крыма".
"У сирийцев огромные потребности в различных строительных материалах, материалах, которые необходимы для восстановления и дорог, железных дорог, инфраструктуры. В строительной сфере большой интерес к сотрудничеству. Все это мы можем сирийцам предложить", - рассказал Мурадов.
Мурадов отметил, что после открытия автомобильного движения по Керченскому мосту порты Крыма "могут начать активную деятельность по перевозке грузов на сирийском направлении".
Также, по его словам, в дальнейшем будут прорабатываться вопросы сотрудничества в сфере культуры, спорта, образования.
Подконтрольное России предприятие "Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года, по заявлению руководства предприятия, отгрузка начнется из портов Керчи и Феодосии.
Вопрос...в крыму есть уголь?? Строй материалы? Пшеница??- после засухи??
Ну тогда сирии пиийдётся поставлять воду в арым))