 Оккупационные власти Крыма поедут в Сирию договариваться о сотрудничестве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, во время визита будут обсуждаться направления сотрудничества, "которые важны и для Сирии и для Крыма".

"У сирийцев огромные потребности в различных строительных материалах, материалах, которые необходимы для восстановления и дорог, железных дорог, инфраструктуры. В строительной сфере большой интерес к сотрудничеству. Все это мы можем сирийцам предложить", - рассказал Мурадов.

Мурадов отметил, что после открытия автомобильного движения по Керченскому мосту порты Крыма "могут начать активную деятельность по перевозке грузов на сирийском направлении".

Также, по его словам, в дальнейшем будут прорабатываться вопросы сотрудничества в сфере культуры, спорта, образования.

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Подконтрольное России предприятие "Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года, по заявлению руководства предприятия, отгрузка начнется из портов Керчи и Феодосии.