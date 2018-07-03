 Оккупационные власти Крыма продали акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 3 июля сообщает сайт проекта Радио Свобода Крим.Реалии.
Такое решение, как указываетоккупационная власть полуострова, принято потому, что "высокий уровень изношенности указанных здравниц требует значительных инвестиций".
Победителем аукционов стало общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инфраструктурных проектов".
Подконтрольный России парламент Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" осенью 2017 года. До так называемой "национализации" эти санатории имели украинских владельцев - Верховную Раду Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".
В марте 2014 года в оккупированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина в международных судах требует в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.
Просто позорно уже кацапам показывать, что их деньги идут на Крым.
Сколько ж можно ? )))
В ответ, Порошенко не национализировал ни одного предприятия в Украине, принадлежащее рашистам...
Например у рашистской фирмы Лукойл, были в Украине большие активы в виде нефтехимических предприятий, сети заправок, итд...
Но Порошенко спокойно дал рашистам продать свои предприятия и вывести их деньги с Украины. И это было в прошлом году! На четвёртом году войны...
А почему так? А потому что Порошенко боится лишиться своей липецкой фабрики, что бы пуйло не дай Бог её не забрал и не национализировал.
Напоил Мюллера и он продал акции вместо редиски,но денег все еще нет.В целях безопасности написал в КГБ донос на Бормана,и сразу на Шеленберга,чтоб никто не догадался.Борман про что то догадывается,прошу разрешения на ликвидацию.Мост не падает,вышлите на опохмел .и да,вспомнил что у меня месяц как убили радиста поэтому на связь пока не выйду.Тчк
Нахожусь на грани провала
І от їдемо якось повз ті "Комунари" в рейсовому ікарусі - це середина 1980-х, - а білетерка покрикує на весь салон: "Ка-му нари, каму-нари, на вихад!"
Ззаду голос: "Нам нари нє нада, нам би кушетку в курятнікє..."
дворец царского брата,санаторий ЦК,санаторий ВР???