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Все про:Крым (20270) национализация (136) санаторий (87)

 Оккупационные власти Крыма продали акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри"

Российские власти оккупированного Крыма продал за 1,5 миллиарда рублей (это около 620 млн грн) акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые находились в государственной собственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 3 июля сообщает сайт проекта Радио Свобода Крим.Реалии.

Такое решение, как указываетоккупационная  власть полуострова, принято потому, что "высокий уровень изношенности указанных здравниц требует значительных инвестиций".

Победителем аукционов стало общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

Подконтрольный России парламент Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" осенью 2017 года. До так называемой "национализации" эти санатории имели украинских владельцев - Верховную Раду Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".

В марте 2014 года в оккупированном  Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина в международных судах требует в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С оккупацией Крыма Украина потеряла доступ к половине детских здравниц, - Лиев

Источник: https://censor.net.ua/n3074634
 
   
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Той хто тіпа купив просто лох. Прийде час і в нього все це майно заберуть безкоштовно
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Та никто его не покупал )))

Просто позорно уже кацапам показывать, что их деньги идут на Крым.
Сколько ж можно ? )))
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У кремлівських бояр грошей, як г**на.
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В марте 2014 года в оккупированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций....

В ответ, Порошенко не национализировал ни одного предприятия в Украине, принадлежащее рашистам...
Например у рашистской фирмы Лукойл, были в Украине большие активы в виде нефтехимических предприятий, сети заправок, итд...
Но Порошенко спокойно дал рашистам продать свои предприятия и вывести их деньги с Украины. И это было в прошлом году! На четвёртом году войны...
А почему так? А потому что Порошенко боится лишиться своей липецкой фабрики, что бы пуйло не дай Бог её не забрал и не национализировал.
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Юстас Центру
Напоил Мюллера и он продал акции вместо редиски,но денег все еще нет.В целях безопасности написал в КГБ донос на Бормана,и сразу на Шеленберга,чтоб никто не догадался.Борман про что то догадывается,прошу разрешения на ликвидацию.Мост не падает,вышлите на опохмел .и да,вспомнил что у меня месяц как убили радиста поэтому на связь пока не выйду.Тчк
Нахожусь на грани провала
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Та Шо ж ты за мост то сразу так? Пусть хоть пару лет для приличия постоит... Окупаційна "влада" Криму продала акції санаторіїв "Місхор", "Дюльбер" і "Ай-Петрі" - Цензор.НЕТ 9522
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Во времена чучмы санатории и турбазы летели москвичам по цене 3-комн кв! Там Лужков боговал лет 10 по максимуму. Та и наши успели цапнуть, особенно профсоюзные. Кстати тогда в Крыму много народу бухтело. Рабочие места были хорошие по профсоюзным---круглый год работали. Всё поздно уже. Там тугой узел. Мы не развяжем. И 1954 год не должен повторится. Вернувшийся Крым нас утопит. Я даже допускаю что и такой вариант есть у северных. Только крымско-татарская республика с огромными полномочиями. Турция тут союзник. Там проживают 3 мил татар крымчаков. Есть такой этнос в Турции. Мы навеки получим сильнейшего союзника и соседа. Но это для смелой власти решение. А пока сын полка-НА!
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Копируешь, потом удаляешь пост, делаешь новый, исправляешь и жмешь отправить Окупаційна "влада" Криму продала акції санаторіїв "Місхор", "Дюльбер" і "Ай-Петрі" - Цензор.НЕТ 5559
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я тоже рассматривал бы вариант, какого-то тайного пакта с турками про крымско-татарскую автономию, взамен поставок вооружений, поддержки Украины и сдерживания русских турками....
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Згадалося: за совка санаторій "Ай-Петрі" звався "Комунари".
І от їдемо якось повз ті "Комунари" в рейсовому ікарусі - це середина 1980-х, - а білетерка покрикує на весь салон: "Ка-му нари, каму-нари, на вихад!"
Ззаду голос: "Нам нари нє нада, нам би кушетку в курятнікє..."
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а какая изношенность у Дюльбера?
дворец царского брата,санаторий ЦК,санаторий ВР???
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Лет с 10 назад нарвался на очень интересную статейку по Крыму. По части туризма. Что бы вывести Крым на мировой уровень и переправить потоки туристов с уже поднадоевшего Средиземного моря надо было не менее 120-130 лярдов зелени! Всё перестроить. Там ведь клоака давняя. Причём бизнес рискованый здесь---6 месяцев не сезона. Зимы бывают лютые. Плюс освободить на 5 лет потом от налогов чтоб рентабельность хоть какая то. Плюс мелкие порты, не во все зайдут супер-лайнеры. Реально только Ялта принимает таких. Но там тесно. Кстати Саакашвили уже всех опередил с Батуми. Там не узнать. Набережная 1 км, по три лайнера ставят. 10 тыс богатых буратино выходит на берег. На сувениры переловили всех рапанов на 100км вокруг. Плюс бункеровка, вода, топливо, портовый, сбор, кафе тонами хачапури валят, таксисты по 5 жен содержат---стёб но правда! А теперь чуть гамнеца---Одесса тут скисла тоже. С 2014 года. Тур-операторы крузников очень строго подходят к безопасности людей. Морвокзал в Одессе пустой 4 года. Отака куйня малята-жовтенята.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационные власти Крыма продали акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри"
 
 
 
 
 
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