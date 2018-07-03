 Оккупационные власти Крыма продали акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 3 июля сообщает сайт проекта Радио Свобода Крим.Реалии.

Такое решение, как указываетоккупационная власть полуострова, принято потому, что "высокий уровень изношенности указанных здравниц требует значительных инвестиций".

Победителем аукционов стало общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

Подконтрольный России парламент Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" осенью 2017 года. До так называемой "национализации" эти санатории имели украинских владельцев - Верховную Раду Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".

В марте 2014 года в оккупированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина в международных судах требует в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

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