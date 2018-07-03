 Закарпатские правоохранители встретились с представителями ромских общин - обсуждали вопросы усиления коммуникации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

"Сегодня, 3 июля, трое заместителей начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области - Владимир Улинец, Иван Пеняк и Ярослав Лебович провели "круглые столы" с представителями ромских громад в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском и Хустском отделениях полиции. Темой встречи стало усиление сотрудничества полиции и ромской громады, которая насчитывает более 56 тысяч человек, проживающих в 75 населенных пунктах области. Кроме этого, к обсуждению вопроса усиления коммуникации между правоохранителями и ромами приобщились руководители местных прокуратур, а в Мукачево – СБУ", - идет речь в сообщении.

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На повестку дня вынесли три главных вопроса, а именно информирование работников полиции обо всех преступлениях, совершаемых против ромского населения, обо всех внутренних миграциях многочисленных групп людей и предоставления участковыми правовых консультаций громаде.

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Кроме этого, присутствующим объяснили важность информирования участкового офицера в случае, когда большая группа лиц из ромских поселений оставляет пределы Закарпатья и временно находится на территории других областей.

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