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 Общество
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Все про:Закарпатье (1366) Нацполиция (7724) цыгане (110)

 Закарпатские правоохранители встретились с представителями ромских общин - обсуждали вопросы усиления коммуникации

Закарпатские полицейские провели сегодня четыре круглых стола с представителями ромских громад области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.

"Сегодня, 3 июля, трое заместителей начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области - Владимир Улинец, Иван Пеняк и Ярослав Лебович провели "круглые столы" с представителями ромских громад в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском и Хустском отделениях полиции. Темой встречи стало усиление сотрудничества полиции и ромской громады, которая насчитывает более 56 тысяч человек, проживающих в 75 населенных пунктах области. Кроме этого, к обсуждению вопроса усиления коммуникации между правоохранителями и ромами приобщились руководители местных прокуратур, а в Мукачево – СБУ", - идет речь в сообщении.

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На повестку дня вынесли три главных вопроса, а именно информирование работников полиции обо всех преступлениях, совершаемых против ромского населения, обо всех внутренних миграциях многочисленных групп людей и предоставления участковыми правовых консультаций громаде.

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Кроме этого, присутствующим объяснили важность информирования участкового офицера в случае, когда большая группа лиц из ромских поселений оставляет пределы Закарпатья и временно находится на территории других областей.

Также читайте: Полиция проведет ряд мероприятий для защиты ромов, - Князев

Источник: https://censor.net.ua/n3074631
 
 
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Снабдите наркоторговцев пультами вызова вооруженной охраны/полиции.
Получится настоящий союз "Меча и орала".
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С таким грузом на шее и утопиться можно...
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да яки нах коммуникации...повестки в в военкомат на их ридний мови?
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Прнятно. очередной преступный договорнячок о распределении зон влияния и отстёжки бабла мусорам.
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Представитель общины цыган недавно заявила о законопослушности цыган. Хотелось бы узнать где работают люди, проживающие в таборах, как они платят налоги и отчисления в пенсионный фонд? в каких школах учатся их дети?
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Цыгане поймали драйв.... - если будут упорными, то менты не только ради них будут дубасить простых украинцев просто так, но и баблом делиться с цыганскими баронами....
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После того, как они охраняли парад 3.14расов вполне реально.
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Попросите их, что бы заканчивали с гаданиями для украинцев.
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Мне таки всё более становится интересно: кто ЭТО всё затеял?! Кто натравил щенков на цыганву? Если уж дело до круглых столов, с этой опухолью дошло, то кто-то очень серьезный сказал "Фас!".

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кончай бредить...сотни украинцев гибнут и тишина,но если зацепили еврея чы цыганчука то ой и кипишь на всю вселенную.
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Бред??? Дон, если бы совпадений было менее трех, я бы молчал. Но! Их- более. Обнародованы три в Киеве погрома и один львовский. То есть- совпадений более двух. Каков вывод? А единственный: это уже не совпадения! Рекомендую запомнить это Золотое Правило: "Если совпадений более двух, то это- уже не совпадения". Проверено, временем.
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ну назови меня фошиздом,мож полегчает...и не забывай цыган пускать в хату перепеленать ,возможно украденое, дитё и попить водицы.
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Ты скока буханул? По-честному. Бо мы болтаем о разном.
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Понял! Благодарю, за откровенность. А я вот- трезвый и злой.
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а це не ти на тижні гуляв вночі околицями Львова? Закарпатські правоохоронці зустрілися з представниками ромських громад - обговорювали питання посилення комунікації - Цензор.НЕТ 1545
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Не. Я далее Дьюти-Фри, в порту Такоради- не бываю.
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Не! Это точно. Вот голые негры, на трассе- попадаются.
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треба в Африку закинути з десяток тисяч закарпатських циган.....для різноманітності Закарпатські правоохоронці зустрілися з представниками ромських громад - обговорювали питання посилення комунікації - Цензор.НЕТ 7001
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А что здесь из области высшей математики? Ну, это я так, к слову . Хотя, не до смеха.
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Ничего, если о "что". А мне интересно- кто? Понятно?
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Да понятно. Конечно же понятно. Я был о тебе лучшего мнения. Ну, то таке...
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А чего такой гордый? Раньше хоть мариманы (если ты вообще понимаешь, о чем я) в Мариуполе отличались от заводских ослов ментально, а сегодня подобные тебе - сплошной отстой.
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последовали всяких наждаков и ташбаевых через упоротых идиотов, участников проросийских сообществ в мордокнигах.
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Это версия Геращенко, о львовском погроме. О каких-то "мизантропах". А о С14, о Национальных дружинах... и т.д. Тоже соцсети? Не верю!
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не только соцсети. Границу пока свободно пересекает и откровенная агентура ФСБ.
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Повістки до військомату вже роздали законослухняним ...? До речі, ці роми вони взагалі громадяни України? Де зареєстровані? Якщо ні, то якого беня вони тут роблять? Туристи?
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30 марта 2018 года В Киеве на базе Святошинского озера №15 во время ночного дежурства неизвестные убили активиста ГО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.

Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией
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И ничего, никаких возмущений в СМИ, никаких круглых столов. Такое впечатление что самое главное в Украине это забота о цыганах.
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Встреча ментов для коммуникации с цыганами состоялось в позитивном ключе...
Разговор был в стиле, что менты попросили цыган меньше обворовывать людей и торговать наркотой, для блага самих же цыган, что бы их не убивали возмущённые граждане.
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Стесняюсь спросить, ромская община это цыганский табор ? А то у меня проверялка правописания даже ошибку показывает. И какой умник вообще это придумал. )
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Та есть такие умники. Специально обученные, прошедшие спецкурсы месячные. Я- не шучу, об этом кошмаре была тут ИНФА, на Цензоре.
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У меня в доме на двери есть надпись - Первый исполнительный директор по санитарному состоянию и экологии территории. Короче говоря это дворницкая.
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а ромы будут блокировать продвижение Украины в НАТО?
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а им похер, они не по этим делам... Им главное - воровать, торговать наркотой, разводить антисанитарию и массово плодить себе подобных антисоциальных элементов и паразитов, без родины и постоянного места жительства
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ну, некоторое сходство с нашим парламентом есть, осталось им по несколько паспортов получить, и вот - готовые параментарии.
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Около половины четвертого утра 2 июля в столице на Русановских Садах (Днепровский район) цыгане избили не понравившегося им киевлянина.
В одном из отселенных дачных домиков обосновались цыгане. Они и напали на мужчину, который рано утром возвращался из магазина, купив сигареты.
Возле мусорки около 5-7 цыган с битами "встретили" Ярослава. Ударили по ноге и в область плеча. Когда приехала вызванная полиция из дома вышло трое цыган с группой поддержки, состоящей из женщин и детей. Они начали обвинять Ярослава в том, что он… сфотографировал мусорку. Им же показалось, что он фотографировал их дом. После длительной перепалки полиция, отобрав пояснения, уехала.

Потом возмущаются что их таборы разгоняют. Если полиция не делает свою работу, люди будут сами решать эти вопросы

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А это сказка? Вышлите плис ссылочку на эти факты,вы же их откудо-то взяли.
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Это что, мусора с цыганами стрелку забили?! А под словом - коммуникация надо полагать дележ в процентах !
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и да, кто знает, ромы будут выдвигать своего депутата в ВР? Один хер, с добкиными и поросюками она уже хуже не станет.
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а чого ти не згадуєш розенбляда, полякова? чи не та масть? тобі тільки Парасюк заважає?
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Менты понятное дело в курсе что основной источник деятельности цыган это торговля наркотой. Но коррумпированое МВД на это закрывает глаза т.к. имеет не хилый процент с торговли на всех уровнях.
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Почему различные меньшинства хотят иметь большинство прав и привилегий? Они что , дают большинство налогов и прироста ввп?
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Теперь наркоту будут сбывать полицейские патрули. А что? Это не шутка! Видел такое собственными глазами. Когда и где разумеется не скажу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗакарпатские правоохранители встретились с представителями ромских общин - обсуждали вопросы усиления коммуникации
 
 
 
 
 
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