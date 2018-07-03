 Закарпатские правоохранители встретились с представителями ромских общин - обсуждали вопросы усиления коммуникации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Закарпатской области.
"Сегодня, 3 июля, трое заместителей начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области - Владимир Улинец, Иван Пеняк и Ярослав Лебович провели "круглые столы" с представителями ромских громад в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском и Хустском отделениях полиции. Темой встречи стало усиление сотрудничества полиции и ромской громады, которая насчитывает более 56 тысяч человек, проживающих в 75 населенных пунктах области. Кроме этого, к обсуждению вопроса усиления коммуникации между правоохранителями и ромами приобщились руководители местных прокуратур, а в Мукачево – СБУ", - идет речь в сообщении.
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На повестку дня вынесли три главных вопроса, а именно информирование работников полиции обо всех преступлениях, совершаемых против ромского населения, обо всех внутренних миграциях многочисленных групп людей и предоставления участковыми правовых консультаций громаде.
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Кроме этого, присутствующим объяснили важность информирования участкового офицера в случае, когда большая группа лиц из ромских поселений оставляет пределы Закарпатья и временно находится на территории других областей.
Получится настоящий союз "Меча и орала".
"усиление коммуникации"...
Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
5 июня 2018 года Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией
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И ничего, никаких возмущений в СМИ, никаких круглых столов. Такое впечатление что самое главное в Украине это забота о цыганах.
Разговор был в стиле, что менты попросили цыган меньше обворовывать людей и торговать наркотой, для блага самих же цыган, что бы их не убивали возмущённые граждане.
В одном из отселенных дачных домиков обосновались цыгане. Они и напали на мужчину, который рано утром возвращался из магазина, купив сигареты.
Возле мусорки около 5-7 цыган с битами "встретили" Ярослава. Ударили по ноге и в область плеча. Когда приехала вызванная полиция из дома вышло трое цыган с группой поддержки, состоящей из женщин и детей. Они начали обвинять Ярослава в том, что он… сфотографировал мусорку. Им же показалось, что он фотографировал их дом. После длительной перепалки полиция, отобрав пояснения, уехала.
Потом возмущаются что их таборы разгоняют. Если полиция не делает свою работу, люди будут сами решать эти вопросы