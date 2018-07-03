 Двое мужчин, удерживаемых в "колонии" в неподконтрольном правительству Красном Луче, погибли при выполнении работ, - представитель омбудсмена Лисянский

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

Он также обратился к мониторинговой миссии ООН с просьбой осуществить визит в "колонию" для документирования ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленного украинца удалось вызволить из тюрьмы в "ЛНР", - представитель омбудсмена Лисянский

"По предварительной информации, стало известно, что заключенным приказали (администрация) осуществить работы по чистке канализации, рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии #19. Осуществляли работы они без специальных средств защиты. В процессе работы у обоих заключенных наступило отравление ядовитыми газами или парами. Один из заключенных упал в этот отстойник, и вчера так называемое "МЧС" "ЛНР" проводили мероприятия по извлечению тела заключенного. Также известно, что заключенные не достигли 25 лет", - уточнил Лисянский.