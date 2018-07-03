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 Двое мужчин, удерживаемых в "колонии" в неподконтрольном правительству Красном Луче, погибли при выполнении работ, - представитель омбудсмена Лисянский

Днем 2 июля при выполнении работ в "колонии №19", расположенной в неподконтрольном украинским властям Красном Луче, погибли двое мужчин.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

Он также обратился к мониторинговой миссии ООН с просьбой осуществить визит в "колонию" для документирования ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленного украинца удалось вызволить из тюрьмы в "ЛНР", - представитель омбудсмена Лисянский

Двое мужчин, удерживаемых в колонии в неподконтрольном правительству Красном Луче, погибли при выполнении работ, - представитель омбудсмена Лисянский 01

"По предварительной информации, стало известно, что заключенным приказали (администрация) осуществить работы по чистке канализации, рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии #19. Осуществляли работы они без специальных средств защиты. В процессе работы у обоих заключенных наступило отравление ядовитыми газами или парами. Один из заключенных упал в этот отстойник, и вчера так называемое "МЧС" "ЛНР" проводили мероприятия по извлечению тела заключенного. Также известно, что заключенные не достигли 25 лет", - уточнил Лисянский.

Двое мужчин, удерживаемых в колонии в неподконтрольном правительству Красном Луче, погибли при выполнении работ, - представитель омбудсмена Лисянский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074630
 
   
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А с чего вы взяли, что они этого и хотели?Им что выбор предоставляли? Этотнесчастные люди, которых будучи в тюрьме катували оккупанты. По всем законам человечества нужно гуманно относится к тем, кто лишён свободы.
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И что же их несчастных их родственники не жалеют ? Путя приди ! Путя приди ! Я что ли кричал ? Докричались .
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Почти по Губерману: "говно в говне говно утопит, не вылезая из говна"
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минус два потенциально ценных сотрудников новой полиции - очьень важьно.
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я не обізнаний в їхніх злочинах і не знаю їхніх переконань.Тому - мені їх шкода.
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а порадоваться за дамбасню? они ведь с головой погрузились в рузький мир?
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Ну нехай радіють. Мені то шо. Не жалько.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое мужчин, удерживаемых в "колонии" в неподконтрольном правительству Красном Луче, погибли при выполнении работ, - представитель омбудсмена Лисянский
 
 
 
 
 
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