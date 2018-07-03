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 Украинского заложника в РФ Гриба при этапировании избили заключенные, отобрали все вещи и еду, - отец

Незаконно удерживаемый в РФ гражданин Украины Павел Гриб во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили российские заключенные, а также забрали у него все вещи и продукты питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал его отец Игорь Гриб.

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"Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья не имеет. Со слов Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и в дальнейшем", - написал он.

"Один сильный удар в область живота может привести к разрыву обратной вены, как следствие - внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь. Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", - резюмировал Игорь Гриб.

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Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Украинского заложника в РФ Гриба при этапировании избили заключенные, отобрали все вещи и еду, - отец 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074629
 
 
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Главное что бы не опустили
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Украинского заложника в РФ Гриба при этапировании избили заключенные, отобрали все вещи и еду, - отец - Цензор.НЕТ 313 Данило Галицький 1c1ee858 - " Главное что бы не опустили", ты думаешь отец всю правду написал ?
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А ты чего радуешся ипанат?Или есть подобный опыт?
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Ну видно...что смех без причины-признак недоразвитого кацапа.
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Кацапские твари они и есть - подлые, злобные, брехливые твари, хоть в тюрьме, хоть на воле. Жаль пацана.
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Татьяна, вы дура или просто наивная? В 19 лет - чистое дитё? Вы себя в 15 помните-то? )
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Это у вас в кацапии в 19 лет уже три ходки и секс со своим папой, а в Украине другие люди и дети. Павел поехал искать свою любовь, а попал в плен кацапский. В чем его вина?
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Ага. За поребриком в 19 уже синяки и нарики конченые.
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Татьяна Лайф - ну да, погнался за Белорусскими афродизиаками
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Может, его специально зама6или и вместо девушки с ним переписывался фсбшник.
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Igor Potaynoy - слушай лугандонец-переселенец, ты чего такой нервный... ? Денег нет, иди работай, а не сиди на шее в Украине
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Рашисти звісно ж покидьки, а українцям слід зробити висновки та відмовитись від поїздок до пострадянських країн, окрім балтійських країн
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Так нет на футбол поперлись, латентные предатели. Я не знаю, что должно произойти, чтоб я поехала в рашку или в оккупированный крым. Разве что на праздник похорон пуйла.
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Эх Павел, Лукашке поверил... нашол кому поверить...
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Да там вроде баба замешана. На запах течки пошёл, дурик.
Границу сегодня с Быдляндией вообще нельзя пересекать.
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фсб-российские кадровые заключенные...
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Жалко парня. Но нужно было хоть немного думать мозгами, а не только гармонами, когда к самке ехал. Да и наш МИД тоже уроды - гражданина похитили в Беларуси , а реакции ноль.
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Помойная Рашка.

А Лукашенко мразь еще та, путинский жополиз.
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Гриба избивают в рашистских застенках, но зато кум пуйла украинофоб Медведчук до сих пор на свободе в Украине а не на зоне у параши, благодаря Порошенко.
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Зайвий доказ того, що всі патріотичні організації мають керівників кураторів з ФСБ московії. Таким чином вони контролюють , та нейтралізують радикально настроєну молодь, мають повні списки членів організації , та їхні вичерпні характеристики. Ці лідери не змінюються на протязі десятиліть по не зрозумілій нікому причині. Молоді люди є надто довірливими , тому стають легкою здобиччю спецслужб.
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зачем кураторы, когда этот парень писал под своим настоящим именем в ВК? выманить его было не сложно, а фсб-ные генералы и полковники получили свои звездочки
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Нэфік було до кацапки їхати на свіданку.... Хотів лизнути кацапці, от тепер і по писку отримує.....
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Зэки вообще в массе своей мрази..... - ложил я на тюремную романтику...
Но одно дело если его избили по просьбе вертухаев, а другое дело если по личной инициативе....
Парень мог не вписаться в мужской коллектив просто - крысятничал или нос задирал, или слаб духом (что скорее всего)....
Правду мы узнаем так или иначе попозже....
Вот что такого узника избили по просьбе вертухаев это вряд ли......
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