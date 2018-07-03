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 Политика Украины
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 Рада ратифицировала соглашение, предусматривающее выделение Финляндией €6 млн на реформу образования в Украине

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Соответствующий законопроект, зарегистрированный под №190, поддержал 3 июля украинский парламент 247 голосами, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: ЕС готов выделить финансирование на реформу профтехобразования в Украине, - Гриневич

Как отметила министр образования и науки Лилия Гриневич, выступая с трибуны парламента, соглашение было подписано правительством еще 5 марта и предусматривает предоставление Украине Финляндией шести миллионов евро безвозвратной помощи.

"Как известно, финское общее среднее образование занимает ведущие места во всех международных рейтингах, и сейчас Финляндия избрала одним из приоритетов сотрудничества реформу (украинской. – Ред.) школы, потому что они считают, что наша реформа чрезвычайно прогрессивна", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования подписало соглашение с Финляндией о поддержке реформы школьного образования

По словам министра, эти деньги пойдут на повышение квалификации учителей, в частности, на модернизацию подготовки педагогического образования в университетах; на разработку электронных учебных материалов для национальной электронной платформы, а также для обеспечения коммуникации относительно вопросов реформы со всеми заинтересованными лицами.

Источник: https://censor.net.ua/n3074626
 
   
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До канікул у Верховній Раді ще два тижні, і на перший з них ми маємо чимало законопроектів для захисту та розвитку бізнесу з економічного топ-35 та "дорожньої карти" євроінтеграції.
Рада ратифицировала соглашение, предусматривающее выделение Финляндией €6 млн на реформу образования в Украине - Цензор.НЕТ 8195
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Еще бы! Ведь великим рэхфарматорам и ратификаторам, за такую ратификацию тоже кусочек перепадет.
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А когда Рада проголосует за новый состав избирательной комиссии,когда будет новый избирательный закон,когда будет закон про импичмент соевого быдла,когда будет наведён порядок с еврономерами на дорогах и мн др ...
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шесть лямов на 247 депутатов...
фины в курсе,шо эти дауны на обеды тратят больше?
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Як останні злидні...
І в кого беремо?
Там населення - як у нашій столиці, якщо не менше.
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Ещё один срок соевого ублюдка и Украина станет самой бедной страной мира
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада ратифицировала соглашение, предусматривающее выделение Финляндией €6 млн на реформу образования в Украине
 
 
 
 
 
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