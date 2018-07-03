 Рада ратифицировала соглашение, предусматривающее выделение Финляндией €6 млн на реформу образования в Украине

Соответствующий законопроект, зарегистрированный под №190, поддержал 3 июля украинский парламент 247 голосами, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отметила министр образования и науки Лилия Гриневич, выступая с трибуны парламента, соглашение было подписано правительством еще 5 марта и предусматривает предоставление Украине Финляндией шести миллионов евро безвозвратной помощи.

"Как известно, финское общее среднее образование занимает ведущие места во всех международных рейтингах, и сейчас Финляндия избрала одним из приоритетов сотрудничества реформу (украинской. – Ред.) школы, потому что они считают, что наша реформа чрезвычайно прогрессивна", - сказала она.

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По словам министра, эти деньги пойдут на повышение квалификации учителей, в частности, на модернизацию подготовки педагогического образования в университетах; на разработку электронных учебных материалов для национальной электронной платформы, а также для обеспечения коммуникации относительно вопросов реформы со всеми заинтересованными лицами.