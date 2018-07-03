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 Общество
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 ГБР будет расследовать факты незаконного обогащения правоохранителей, - Труба

С началом работы Государственное бюро расследований (ГБР) будет расследовать факты незаконного обогащения сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщил директор Бюро Роман Труба в своем выступлении во время круглого стола "Криминализация незаконного обогащения - вызовы и перспективы", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

Участники мероприятия отмечали, что дела, возбужденные по факту незаконного обогащения, часто залеживаются в судах без рассмотрения, по ним сложно доказать вину и получить обвинительный приговор.

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Роман Труба обратил внимание, что статья 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает установление ответственности за незаконное обогащение, внесена в 2011 году. "За все время есть только несколько десятков судебных приговоров по категории дел о незаконном обогащении", - добавил Труба.

По его мнению, причины заключаются в следующем: отсутствие методик сбора доказательной базы; нежелание расследовать факты относительно своих коллег, если речь идет о работниках правоохранительной системы, и отсутствие системных проверок деклараций со стороны уполномоченных органов.

При этом руководитель ГБР подчеркнул, что "незаконное обогащение - это результат другого совершенного преступления - вымогательства неправомерной выгоды, злоупотребление служебным положением и т.д.".

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"Уже с сентября этого года мы будем расследовать такие преступления, и для нас важно, чтобы они завершались приговорами в судах", - добавил директор Бюро.

Напомним, Государственное бюро расследований - это правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и высокопоставленными чиновниками, за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

25 мая 2018 года стартовал конкурсный отбор на должности рядового состава аппарата ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074624
 
   
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Володимир Мик - рюкзаки это круто конечно, но может начать с мелкого, с его дачи в Италии...

https://24tv.ua/ru/avakov_stal_vladelcem_villy_v_italii_na_26_komnat_n932341

Приблизительная стоимость виллы Авакова, по данным калькулятора на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тысяч евро.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

ГБР будет расследовать факты незаконного обогащения правоохранителей, - Труба - Цензор.НЕТ 3192
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Какая дача?.. адни вертальотики чего стоят )
Он когда еще в начале формы для полицейских по 600 баксов покупал, на зависть модельерам, было понятно про его апетиты.
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Это шо дедушек, мам, пап и т.д правоохранителей начнут трясти? Или это я все во сне увидел
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Грицак свои докладывает как Рошенко
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"- ГБР будет расследовать факты незаконного обогащения правоохранителей", - вот это Труба какая новость
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Та не стоит бежать, впереди паровоза. Контора ещё даже не заработала, а уже заяв- много. Частенько мелькает господин Труба, с разными интервью. А контора вроде такая, что лишнего шума- не должна любить.
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Ага всех... то есть как обычно никого.
Неее, тут без твоего топора дела не будет ГБР будет расследовать факты незаконного обогащения правоохранителей, - Труба - Цензор.НЕТ 7747
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Ой, чойта я скептически отношусь к этим всяким набу, гбр, кто там ещё у нас вылупился за четыре года. Движение есть, результата нет.
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Правоохранители! Помните - вы не единственные в стране! Делитесь с ГБР!
Коррупционеры! Не забывайте отдавать десятину в НАБУ!
Воры и убийцы! Вас покарает суровая рука Немезиды, если вы забудете о том, какую обувь любит носить жена плокулола и где любит отдыхать сам Юга!
Избиратели страны! Если вы не выберете в один тур, вас постигнет семь казней египетских, на землю упадет астероид, Путин нападет, завянут помидоры, потухнет телевизор и упадет курс гривны!
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потухнет телевизор и упадет курс гривны!

До пяти гривень за бакс.
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все - всі вони завтра після такої заяви прийдуть з повинною...., юГік з хАваковим перші ГБР будет расследовать факты незаконного обогащения правоохранителей, - Труба - Цензор.НЕТ 2009
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Но не их чрезвычайно успешных родственников!
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А чем там расследовать....И так все знают мусора-первые воры.
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Доки не здолаємо ублюдків, навряд чи можливі подібні розслідування................
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГБР будет расследовать факты незаконного обогащения правоохранителей, - Труба
 
 
 
 
 
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