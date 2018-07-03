 ГБР будет расследовать факты незаконного обогащения правоохранителей, - Труба

Об этом сообщил директор Бюро Роман Труба в своем выступлении во время круглого стола "Криминализация незаконного обогащения - вызовы и перспективы", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.
Участники мероприятия отмечали, что дела, возбужденные по факту незаконного обогащения, часто залеживаются в судах без рассмотрения, по ним сложно доказать вину и получить обвинительный приговор.
Роман Труба обратил внимание, что статья 368-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает установление ответственности за незаконное обогащение, внесена в 2011 году. "За все время есть только несколько десятков судебных приговоров по категории дел о незаконном обогащении", - добавил Труба.
По его мнению, причины заключаются в следующем: отсутствие методик сбора доказательной базы; нежелание расследовать факты относительно своих коллег, если речь идет о работниках правоохранительной системы, и отсутствие системных проверок деклараций со стороны уполномоченных органов.
При этом руководитель ГБР подчеркнул, что "незаконное обогащение - это результат другого совершенного преступления - вымогательства неправомерной выгоды, злоупотребление служебным положением и т.д.".
"Уже с сентября этого года мы будем расследовать такие преступления, и для нас важно, чтобы они завершались приговорами в судах", - добавил директор Бюро.
Напомним, Государственное бюро расследований - это правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и высокопоставленными чиновниками, за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.
25 мая 2018 года стартовал конкурсный отбор на должности рядового состава аппарата ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов.
https://24tv.ua/ru/avakov_stal_vladelcem_villy_v_italii_na_26_komnat_n932341
Приблизительная стоимость виллы Авакова, по данным калькулятора на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тысяч евро.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Он когда еще в начале формы для полицейских по 600 баксов покупал, на зависть модельерам, было понятно про его апетиты.
Неее, тут без твоего топора дела не будет
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