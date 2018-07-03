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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (16107) Нацполиция (7724) смерть (5083) стрельба (2276)

 Стрельба в центре Киева - пострадавший умер в больнице

Пострадавший в результате сегодняшней стрельбы в центре Киева умер в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти потерпевшего", - говорится в сообщении.

"Потерпевший скончался в больнице, у него многочисленные огнестрельные ранения, но окончательные выводы нам предоставит судебно-медицинская экспертиза", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленник скрылся во дворы, есть приметы автомобиля, который он использовал, поэтому по городу Киеву отрабатываются соответствующие оперативные планы, ориентировки переданы всем патрулям.

"Полиция отрабатывает ряд версий, и бесспорно одна из версий - это заказное убийство. Однако это будет понятно после установления личности потерпевшего, его связей, отработки способа его жизни. Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - рассказал Андрей Крищенко.

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Правоохранителями предварительно установлено, что злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.

Также установлена личность потерпевшего, он - 1988 года рождения. Сейчас в Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного.

Согласно информации свидетелей, стрелявший мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Отметим, что сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 3 июля, в центре Киева неизвестный стрелял в мужчину.

Источник: https://censor.net.ua/n3074623
 
 
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Шота часто пах-пах как у Чикаго 30-х
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Не напрасно,за рошенко
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Боты, кроме Чикаго придумайте что-то уже новое, плохо работаете.
В инетах пишут про разборки кавказцев.
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Ща выйдет Антоша Геращенко и расскажет про руку Кремля, раскачивающуюся лодку и дестабилизацию ситуации.
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Ну, это тоже не сильно новое, но хоть не про Порошенко. )))
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Это не "не сильно новое" - это старый баян. Чикаго - посвежее будет. А чем не нравится Чикаго? Неспособность власти остановить поток оружия и криминала в Киев - и как следствие результат.
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Согласно информации свидетелей, стрелявший мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие. Источник:https://censor.net.ua/n3074623

Визы с рашкой совсем не нужны, ага... так велел пуйло для Порошенко.
Поэтому рашисты свободно приезжают в Украину и убивают граждан, прямо в столице Киеве (достаточно вспомнить убийство Амины).
Порошенко это нравится.
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Кстати муж Амины тоже "кавказской национальности", не ставь всех кавказцев в один ряд.
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а я не про кавказцев, а про визы со страной оккупантом - рашкой... если кто не понял.
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А тебя говорят, что тут братвы сомнительной наружности и без страны-оккупанта хватает - грузины, "правильные" чечены, азера, армяне и прочая братия.
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Наскільки відомо постраждалий і кілер кавказці.
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ви створюєте етнічну напругу у суспільстві, вказуючи етнічну, або расову належність..у мінстеці це ще не вчили..?
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Нічого не створюю, тим більше це повідомлення від поліції. Скоріше саме створюєте провокацію.
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Саме ви створюєте провокацію, а в моєму повідомлені нема ніяких висновків.
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я вже "саме"..дуже дякую..у мене питання, можете не відповідати..чому елита Кримського ханства вважала еліту османів пройдисвітами та нуворішами..?
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я так розумію, що Алі, з яким я спілкувався кілька років тому, вже не існує..
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Я за цей час не змінився і завжди проти образ на національному грунті, про що завжди пишу. Але в моїх коментарях про кавказців нічого такого нема, так не треба цим дорікати. Більше того, від вас ніколи не бачив коментарів на захист національних меншин, тому вважаю ваше зауваження провокацією.
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Ви не той Алі..Можите настучати на меня за провокацію..Саме ви, або сашко, або інші порохоботи зара і зроблять..
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Скоріше ви не той Фобос, тому і брешете. Можете на мене настучати.
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Дасте відповідь на питання про кримців та османів..? Тоді і поговоримо хто не той..
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Це не по темі, але один раз відповім. Гіреї завжди вважали себе як Чінгізиди вищими за турецьких султанів. Але це нашої теми і вашої брехні про мене не стосується.
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Fobos - тоже заметил, что хасан не тот, а вернее за этим ником просто рошен-бот.
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Ali Hasan - чего надобно бот, я к тебе вообще не обращался, у меня этот ник был в друзьях, неся такую рошеновскую пурну как сейчас -это просто невозможно, это во первых, во вторых пшел прыжками в сторону.
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І ти був у мене в друзях і я тебе поки не можу видалити, але зроблю це після відновлення функцій. Так. що починай стрибати.
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Там на скільки км сєтки-рабіци для крєпості тину по яйценюковські вистачило? Тепер для всякої погані з будь якої країни - відкритий кордон.
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Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если попадает в задницу.
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Щас Меркель опять озаботиться проблемами в нацменшинах
Как мне объяснил один словак- нарушение прав меншин- не по европейски. А вот то на востоке народ друг друга убивает- это ваши внутренние проблемы. Типа- вам нравится так жить. Какого? Раша в ЕС вкладывает эту мысль в голову.
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В даному випадку проблеми нацменшин нема, а от подвійні стандарти з боку деяких політиків Європи є.
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Знаем, плавали! Верить вашим заверениям в смерти, себя не уважать!
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Говорят, оружие НЕЛЬЗЯ ибо оно попадёт к бандитам.
Враньё, у бандитов оно УЖЕ ЕСТЬ!!!
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не верю я этой пресслужбе! Аваков авторитетно заявлял что число преступлений снизилось, а доверие к полиции повысилось))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельба в центре Киева - пострадавший умер в больнице
 
 
 
 
 
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