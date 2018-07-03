 Стрельба в центре Киева - пострадавший умер в больнице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти потерпевшего", - говорится в сообщении.

"Потерпевший скончался в больнице, у него многочисленные огнестрельные ранения, но окончательные выводы нам предоставит судебно-медицинская экспертиза", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленник скрылся во дворы, есть приметы автомобиля, который он использовал, поэтому по городу Киеву отрабатываются соответствующие оперативные планы, ориентировки переданы всем патрулям.

"Полиция отрабатывает ряд версий, и бесспорно одна из версий - это заказное убийство. Однако это будет понятно после установления личности потерпевшего, его связей, отработки способа его жизни. Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - рассказал Андрей Крищенко.

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Правоохранителями предварительно установлено, что злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.

Также установлена личность потерпевшего, он - 1988 года рождения. Сейчас в Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного.

Согласно информации свидетелей, стрелявший мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Отметим, что сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 3 июля, в центре Киева неизвестный стрелял в мужчину.



