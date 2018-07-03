 Черновецкого с сыном Степаном вызывают на допрос в ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Повестка о вызове Черновецкого Л.М." 25.11.1951 года рождения и "Повестка о вызове Черновецкого С.Л." 27.10.1978 года рождения опубликованы на сайте Генпрокуратуры Украины.

"Гр-н Черновецкий Леонид Михайлович, 25.11.1951 года рождения, … Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10.00 в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащуку C.B., по адресу: г.Киев, ул.Резницкая,13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля", - говорится в тексте повестки экс-мэру Киева.

С.Черновецкий вызывается на допрос к тому же следователю и в рамках того же уголовного производства на 11.00 17 июля.

Информации о данном уголовном производстве в Генпрокуратуре Украины не приводят, однако указанный номер уголовного производства аналогичен номеру производства от 31 января 2013 года, в рамках которого в марте 2018 года вызывался для проведения следственных и процессуальных действий в качестве подозреваемого народный депутат Евгений Бакулин (фракция "Оппозиционный блок").

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Так, согласно повестке о вызове Е.Бакулина, обнародованной на сайте Генпрокуратуры, его вызывали на 10.00 5 апреля к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры С.Лукащуку. В той повестке также указывалось, что 19 марта текущего года было составлено письменное уведомление Е.Бакулина о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Украинские правоохранители подозревают Е.Бакулина в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Как сообщалось, 16 февраля 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал о подписании им представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Е.Бакулину и направлении документа в парламент.

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Ю.Луценко также сообщил, что Е.Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не появляется ни на заседании Верховной Рады, ни в Украине вообще. "Следствие в настоящее время не может установить его местонахождение", - отметил генпрокурор.

По информации генпрокурора, ведомство расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Е.Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

15 марта текущего года Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Е.Бакулина.

3 апреля Национальная полиция Украины объявила Е.Бакулина в розыск.

Е.Бакулин в 2007 году, с 2010 по 2014 гг. занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Л.Черновецкий в 2006-2011 гг. занимал пост мэра Киева (апрель 2006 – июль 2012) и главы КГГА (апрель 2006 – ноябрь 2010). В первой половине 2011 года Л.Черновецкий фактически прекратил исполнять обязанности мэра Киева, перестав физически появляться на рабочем месте. 1 июня 2012 года он написал заявление об отставке, и 12 июля 2012 года Киевсовет принял к сведению факт досрочного прекращения его полномочий.

Позже в СМИ появлялась информация о том, что экс-мэр Киева покинул территорию Украины и какое-то время пребывал в Израиле. Между тем, грузинские СМИ сообщали, что Л.Черновецкий с семьей уже несколько лет проживает в приморском городе Кобулети. В 2016 году он намеревался принять участие в парламентских выборах в Грузии, но потом передумал.

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14 июля 2017 года Л.Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

25 июля следователи Генпрокуратуры Украины получили разрешение суда на задержание Л.Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

12 сентября того же года СБУ объявила Л.Черновецкого в розыск. Согласно информации на сайте МВД Украины в разделе "Розыск", он разыскивается СБУ как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указанная дата исчезновения – 24 июля 2017 года, место исчезновения не названо.