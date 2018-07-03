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 Политика Украины, Происшествия
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 Украина выражает протест РФ в связи с судилищем над Павлом Грибом и требует его освобождения, - Беца

В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали позицию по "делу" удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Павла Гриба.

Его высказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаем протест РФ в связи с судилищем по делу П.Гриба. Сфабрикованное дело, незаконные обвинения. Требуем освобождения", - написала Беца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская прокуратура обвиняет украинского заложника в РФ Гриба в подготовке "теракта" на выпускном в Сочи

Украина выражает протест РФ в связи с судилищем над Павлом Грибом и требует его освобождения, - Беца 01

Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 20 декабря.

Также читайте: Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба: у него нет возможности покупать себе лекарства, - отец

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Читайте: Украинцу Павлу Грибу, удерживаемому в СИЗО в Краснодаре, не доставляют почту и не оказывают медпомощь, - адвокат Дубровина

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Источник: https://censor.net.ua/n3074620
 
   
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Ліпше б вимагали провести йому психіатричну експертизу......................
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Правильно, если с головой не в порядке могут отпустить.
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Ну чё сразу выделять- опечатка,с каждым бывает...
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У хлопа спермотоксикоз, треба було "лисого дрочити" в Україні. А тепер нехай ганяє на кацаПстані на фото хуйла Украина выражает протест РФ в связи с судилищем над Павлом Грибом и требует его освобождения, - Беца - Цензор.НЕТ 1719. Дибил бля (с.)
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а то что? Может торговать с рашой перестанем или визы введем?
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пуйлу до сраки эти протесты рошеновских импотентов...
пуйло признаёт только силу...
А силу показать шоколадный импотент не может ибо зависим от пуйла...
Арест и посадка за решётку кума пуйла Медведчука мог бы стать ощутимым ударом по самолюбию пуйла, и вот тогда пуйло всё бы сделал что бы освободить своего кума и показать свою значимость.
Тогда и можна брать пуйла тёпленьким и обменивать его кума на наших заложников в рашке.
Но Порошенко на это никогда не пойдёт, липецкая фабрика не велит.
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дайте йому мокшанський паспорт і не морочте нам голову.
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Гораздо убедительнее протест смотрелся бы, если его подали с видом сидящего в камере Мертвечука.
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ето попутчик революции..... Его низя....
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Подотрите сопли и не скулите. И еще больше выпускайте на свободу и давайте мизерные сроки, кацапсячим ихтамнетам и опущенцам Лугамбабвэ.
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Український шахіст, якого дискваліфікували через вишиванку, виграв спортивний суд в Лозанні
Украина выражает протест РФ в связи с судилищем над Павлом Грибом и требует его освобождения, - Беца - Цензор.НЕТ 875
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина выражает протест РФ в связи с судилищем над Павлом Грибом и требует его освобождения, - Беца
 
 
 
 
 
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