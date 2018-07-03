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Все про:железная дорога (1014) Одесская область (1507) поезд (643) Укрзализныця (1370)

 "Укрзализныця" изменила маршрут около 20 пассажирских поездов из-за схода 14 грузовых вагонов в Одесской области

Сход 14 вагонов, груженных шротом и прокатом черных металлов, произошел во вторник в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области, в результате чего было приостановлено движение на обоих путях перегона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Читайте: Грузовой поезд сошел с путей в Одесской области, движение в направлении Одесса - Киев приостановлено. ФОТО

"Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка", - говорится в сообщении.

Поезда №762/761 Одесса - Киев, №94/93 Одесса - Минск, №24/23 Одесса - Москва, №106/105 Одесса - Киев, №146/145 Измаил - Киев проследуют маршрутом Одесса - Колосовка – Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Киев.

Поезда №136/135 Белгород-Днестровский - Черновцы, №258/257 Одесса - Львов, №26/36 Одесса - Рахов - Перемышль, №108/107 Одесса - Ужгород, №12/11 Одесса - Львов пойдут по маршруту через Одессу - Колосовку – Помошную - Слободку - Вапнярку.

Поезд №84/83 Одесса - Ковель проследует маршрутом Одесса - Колосовка - Помошная - Чернолесская - Т.Шевченко - Мироновка - Фастов - Казатин.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса пойдет по маршруту через Подольск - Помошную - Колосовку – Одессу, поезда №23/24 Москва - Одесса и №258/257 Львов - Одесса проследуют через Слободку - Помошную - Колосовку – Одессу, а поезда №145/146 Киев - Измаил и №105/106 Киев - Одесса – через Фастов - Мироновку - Чернолесскую - Помошную - Одессу.

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"Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, в которые сейчас поездами добраться невозможно", - говорится в сообщении.

Согласно ему, на место происшествия направлены три восстановительных поезда, и там уже работает комиссия для определения причины инцидента.

Источник: https://censor.net.ua/n3074619
 
 
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Странно, на фотках, ниже, в новости- определенно удобрения видны. И тара- знакомая. А сейчас говорится о металле и шроте. Но, один хрен- ЧП серьезное. В порту Одессы, небось, тоже паника. Это ж всё на экспорт шло. И- не дошло.
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Або в різних вагонах різний вантаж, або брешуть, Головне, аби було правдою, що без жертв...
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Та, щас найдут жертву. Вон, ниже, уже указана причина- машинист превысил скорость. А здесь: работает комиссия для определения причины инцидента Источник: https://censor.net.ua/n3074619 Правда, интересно?
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Хряк виновен 1000%...дороги никакие не обслуживает, по офшорам катаецца
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Трудно сказати. Дороги їм потрібні для вивозу краденого... А от жадоба точно розум засліпила. І зверни увагу - жодного щоколадного в темі. Де гиги, куки, ісландії, миротвоці і т.п.? Їм це не цікаво!
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Это позор позорнейший этой власти и Укрзалiзницi. Поезда сходят с рельсов, на железной дороге забастовка из-за того, что коррупция, пенсии железнодорожникам по новой реформе насчитывают копеечные, составы старые, никто их не меняет. Машинисты бастуют, а работать некому, поэтому сажают абы кого за управление поездом и эти абы кто пускают поезда под откос.Что в стране происходит... ЖАХ.И такой жах не только на железной дороге, а кругом куда ни посмотри,абсолютно во всех сферах жизни общества.Этот жах породила эта сатанинская геноцидная антинародная лживая и вороватая власть.И это в период иностранной агрессии против Украины.
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Тобто будуть "шукати", чому машиніст перевищив... "Укрзализныця" изменила маршрут около 20 пассажирских поездов из-за схода 14 грузовых вагонов в Одесской области - Цензор.НЕТ 700 А якщо серйозно, то знаю, як і чим доводиться ремонтувати вагони й локомотиви. Це приблизно так, як лікар для роботи повинен купити собі халат...
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Там, в новости об этом, ниже, какой-то железнодорожник отписался, судя по всему. Тоже интересно...
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Одесса - Москва можно было не менять. "Укрзализныця" изменила маршрут около 20 пассажирских поездов из-за схода 14 грузовых вагонов в Одесской области - Цензор.НЕТ 6777
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Серия два - "Омелян наносит ответный удар". Ждем продолжения - "Омелян разбушевался".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Укрзализныця" изменила маршрут около 20 пассажирских поездов из-за схода 14 грузовых вагонов в Одесской области
 
 
 
 
 
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