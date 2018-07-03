 Преступная группировка, заставлявшая платить "дань" представителей малого бизнеса ликвидирована на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что в состав банды входили трое жителей одного из районных центров области. Злоумышленники, применяя физическое и психологическое давление, заставляли отдельных владельцев местных мясоперерабатывающих предприятий платить им "дань".

В случае неуплаты рэкетиры угрожали расправой над семьями пострадавших. Сотрудники СБ Украины с привлечением спецподразделения полиции "КОРД" задержали участников группировки в одном из населенных пунктов области во время получения части очередного "транша" в размере одной тысячи американских долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Операция по задержанию злоумышленников проводилась совместно со следователями Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банда рэкетиров с Северного Кавказа задержана в Киеве за вымогательство $70 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж





