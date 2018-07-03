EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  4175  27
Все про:Житомирщина (570) ОПГ (178) рэкет (59) СБУ (12651)

 Преступная группировка, заставлявшая платить "дань" представителей малого бизнеса ликвидирована на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области обезвредили преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что в состав банды входили трое жителей одного из районных центров области. Злоумышленники, применяя физическое и психологическое давление, заставляли отдельных владельцев местных мясоперерабатывающих предприятий платить им "дань".

В случае неуплаты рэкетиры угрожали расправой над семьями пострадавших. Сотрудники СБ Украины с привлечением спецподразделения полиции "КОРД" задержали участников группировки в одном из населенных пунктов области во время получения части очередного "транша" в размере одной тысячи американских долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Операция по задержанию злоумышленников проводилась совместно со следователями Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банда рэкетиров с Северного Кавказа задержана в Киеве за вымогательство $70 тысяч, - СБУ. ФОТОрепортаж

Преступная группировка, заставлявшая платить дань представителей малого бизнеса ликвидирована на Житомирщине, - СБУ 01
Преступная группировка, заставлявшая платить дань представителей малого бизнеса ликвидирована на Житомирщине, - СБУ 02
Преступная группировка, заставлявшая платить дань представителей малого бизнеса ликвидирована на Житомирщине, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3074616
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Напоить чайком или кофейком (кто что пожелает) и под "больше так не будем" отпустить на свободу. Пускай "гуляют" дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Ти, напевно, уявляєш собі, що ти комусь цікавий. Ще б пак, зірка Інтернету з мінстецівської тролеферми. З психічнимі заклуценямі, нєстети.
 показать весь комментарий
 
Это же не инвалиды-АТОшники воле зрады,эти и по нюхалу ответить могут! Как их положишь?Тем более свои...
 показать весь комментарий
 
Так, таки так. У заголовку "Злочинне угруповання ... ліквідували", а вони як живі. А може їх потім ... ?
 показать весь комментарий
 
Вот же ж скоты! Размечтались о возврате девяностых! Жаль, что не было у предпринимателей оружия.чтоб ответку дать соответствующую
 показать весь комментарий
 
Оружие было, просто дешевле платить бандитам, чем потом милиции в случае его применения для самообороны.
 показать весь комментарий
 
 
А чому не було? Легальна зброя менше 1 тис $ вартує.
 показать весь комментарий
 
 
Я то думал действительно ликвидирована, а это "задержана до завтра"
 показать весь комментарий
 
 
Написано трое, а стоят четверо. Видать до кучи и теперь беспризорного предпринимателя повязали. )
 показать весь комментарий
 
Четвертый - внедренный агент Катерина
 показать весь комментарий
 
 
Вот бы нашим у Лукашенка поучиться. Завалили бы на месте, зачем возиться? Они что потом проповедовать будут? Дельмоклатия и рукожопием.
 показать весь комментарий
 
 
А когда будет повязана группировка обдирающая всю страну?Говорят Педра Леон часто бродит вечерам по сетям-Педра,колы ты нажерешся?
 показать весь комментарий
 
 
в состав банды входили трое жителей- - может я слаб в математике, но на фото с рукам за спиной и в браслетах кажется стоят четверо.
 показать весь комментарий
 
Та это главаря сегодня выпустят под залог.Чего его считать?
 показать весь комментарий
 
 
и что теперь с ними будет? предложат им работать в СБУ? МВД? ценные ведь кадры
 показать весь комментарий
 
 
Ишь ты хотели у СБУшников их бизнес отжать, не тут то было) Раньше бизнес кошмарила прокуратура , а теперь СБУ рулит.
 показать весь комментарий
 
странно написано в посте -ликвидирована ..... может СБУ дать задачу непосильную-ликвидировать бедность например в Украине ...под словом ликвидация я понимаю уничтожение ... где бандюки в целофане что то не видно
 показать весь комментарий
 
 
Не "ликвидирована", а всего лишь посажена в СИЗО...
 показать весь комментарий
 
Лица не показывают, потому-что после зоны либо в депутаты либо в президенты
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПреступная группировка, заставлявшая платить "дань" представителей малого бизнеса ликвидирована на Житомирщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх