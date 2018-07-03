 Немецкая экологическая организация подала жалобу на строительство "Северного потока-2" в Федеральный конституционный суд

Ранее Высший административный суд Грейфсвальда отклонил аналогичное заявление, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Решение административного суда в Грейфсвальде является скандальным и, на наш взгляд, нарушает конституцию, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство", - сказал Ким Детлофф из немецкого экологического объединения NABU. Поэтому организация отказалась от производства в административном суде и подала конституционную жалобу.

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NABU требует немедленно заморозить строительство немецкого отрезка газопровода.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

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Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.