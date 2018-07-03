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Все про:газопровод (646) Германия (3116) строительство (1539) суд (21067) Северный поток (298)

 Немецкая экологическая организация подала жалобу на строительство "Северного потока-2" в Федеральный конституционный суд

Немецкая экологическая организация Naturschutzbund Deutschland (NABU) подала конституционную жалобу в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ в связи со строительством немецкого отрезка газопровода "Северный поток-2".

Ранее Высший административный суд Грейфсвальда отклонил аналогичное заявление, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Решение административного суда в Грейфсвальде является скандальным и, на наш взгляд, нарушает конституцию, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство", - сказал Ким Детлофф из немецкого экологического объединения NABU. Поэтому организация отказалась от производства в административном суде и подала конституционную жалобу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании, - финдиректор компании Коркоран

NABU требует немедленно заморозить строительство немецкого отрезка газопровода.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Также читайте: Глава МИД Эстонии потребовал остановить строительство "Северного потока-2": Это рычаг, с помощью которого РФ проникнет в европейскую политику

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3074615
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Зеленую дорогу экологам Германии в этом хорошем деле!
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подключите к протесту еще геев и лесбиянок и процесс в либерастической Европе пойдет Немецкая экологическая организация подала жалобу на строительство "Северного потока-2" в Федеральный конституционный суд - Цензор.НЕТ 3445
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Пенсионеры Твери напряглись, надо немцам чутка добавить бабла.
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здесь политика меняется и может быть к лучшему. Уже Фрау начинает проигрывать на всех направлениях.
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Ню-ню..................... Немецкая экологическая организация подала жалобу на строительство "Северного потока-2" в Федеральный конституционный суд - Цензор.НЕТ 9494
На Кримський міст також скаржились..........
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Ничего пупкин расщедрится,отвалит полляма и дело закроют
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Не,я про сцаря рассейского...он многих скупает на корню
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Нечистые на руку политики, как говорится деньги не пахнут
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Хай будет такэ,раз тебе нравится такое словосочетание
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Чітке формулювання має подобатися? Воно має бути чітким!!!
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Там это стыдливо называют "лоббирование интересов".
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Так то так, но вот у них есть профессия - лоббист, как это по нашему? Немецкая экологическая организация подала жалобу на строительство "Северного потока-2" в Федеральный конституционный суд - Цензор.НЕТ 7941
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Когда на одной чаше весов БАБЛО БАРЫГ, а на другой эфемерные "права на справедливость", то нисколько не сомневаюсь на какую сторону склоняться "весы правосудия" в современном мире БАРЫЖГОГО КАПИТАЛА!
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дело даже в "коррупции", а в том что реальная власть в мире принадлежит БАРЫГАМ (нет не ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ)!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ "болеют" за своё дело (и вообщем-то понимают, что деньги которыми они распоряжаются по сути им не принадлежат, они лишь "винтики" в системе коллективного труда), а БАРЫГАМ плевать на дело, на людей, их главный критерий ПРИБЫЛЬ, и распоряжаются они ей на личные нужды, амбиции и прихоти!
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не-не... так не пойдет
сначала постройте.. а потом уж в суд подавайте... ну чтобы запретить Немецкая экологическая организация подала жалобу на строительство "Северного потока-2" в Федеральный конституционный суд - Цензор.НЕТ 9659
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безосновательно, там же лежит сп-1 и никаких проблем не создает, так что зеленые утрутся
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А северный поток -1 не вызывал вопросов у зеленых...
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ты винторогий уже все выплатил ротенбергу за крымский мост...?? готов платить за трубу..??
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Израильтяне создали альтернативу нефти из… воды и углекислоты!При этом учёные заявляют, что процесс изготовления «зелёного топлива» даже дешевле нефтедобычи и перегонки. Кроме того, не только его производство, но и массовое использование положительно скажется на глобальной экологии.
Источник: Новости Ю
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Не вірю я цим "зеленим" - вони в свій час вибили закриття німецьких АЕС чим збільшили обсяг споживання кацапського газу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНемецкая экологическая организация подала жалобу на строительство "Северного потока-2" в Федеральный конституционный суд
 
 
 
 
 
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