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 Экономика, Общество
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Все про:Волынец (86) шахтеры (489) коммунальные услуги (249)

 Шахтеры не могут заплатить за коммунальные услуги из-за задержки зарплат, - Волынец

Шахтеры не могут заплатить за коммунальные услуги из-за задержки зарплат.

 Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Зарплата не выплачена за три месяца, за апрель, май и июнь. Журналисты общались с шахтерами, увидели их условия работы. Несложно понять, что в условиях безденежья шахтеры не могут заплатить за коммунальные платежи. В Донецкой области жены шахтеров спрашивают у местных органов власти, у центральных органов власти, у директоров шахт, когда будет выплачена зарплата. Жены берут детей, приходят на шахту и останавливают работу шахт. Если некоторые шахтеры пытаются пройти к шахтному стволу, тогда они перекрывают ствол. Потому что если не получил зарплату – то не рассчитаешься за коммунальные платежи, приходит бригада и отрезает тебе свет, как в частном секторе, так и в квартире. Выплатили небольшую компенсацию после акции протеста – 300 гривен, а для того, чтобы подключить свет, нужно 700 гривен. Что за издевательство над людьми?" - сказал он.

По словам Волынца, он обсуждал вопрос зарплат с министром энергетики Насаликом, но результата все еще нет.

"Мы обратились к органам власти, чтобы скорректировать бюджет на 2018 год и предусмотреть деньги на модернизацию угольных шахт, что могло бы позволить купить оборудование и выделить средства на зарплату. Были обещания. Мы встречались с министром энергетики Насаликом где-то 2 недели назад, и он твердо сказал, что договорился с президентом, что закон будет проголосован в четверг, две недели назад. Но его не рассмотрели даже на бюджетном комитете. Я сегодня был у министра, он уже не так оптимистично на 90% уверен, что на этой неделе в четверг будет проголосован закон, он озвучил еще 4 варианта решения вопросов", - добавил он.

Также читайте: Гройсман инициировал проверки всей угольной промышленности Украины: "У меня есть данные, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров"

Источник: https://censor.net.ua/n3074614
 
 
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С шахтерами давно пора разобраться по-тэтчеровски.
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а с Порошенко разобраться по майдановски, по народному?

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А паразит Волынец не хочет сообщить о размерах своей заработной платы + доходы, вкладах в банках, недвижимости и количестве автомобилей? о незаконно приватизированных земельных участках, зданиях, имуществе, здравницах профсоюза? Как только есть повод этому хряку попиариться, так сразу этот "защитник интересов трудящихся" на экранах и на брифингах. ГенпрокурВатура никак не хочет заняться этими ворами и жуликами. В Украине нет законов, справедливости, совести у чиновников. Но есть паразитические "профсоюзы", которые прибрали к рукам проходимцы.
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У шахтёров самая высокая зарплата и пенсия так что все могут
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Пшли они на куй! Твари. Пусть касками по своим головам постучат, можно по башке Волынца.
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а что в Украине есть задержка с зарплатами?
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Волынец не говорит, чьи шахты задерживают зарплату: частные или государственные, НО ведет людей в бой или на убой, обвиняя ТОЛЬКО государство - манипуляторщик
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а кум пуйла Медведчук - это человек Порошенко... Скажи кто твой друг, я скажу кто ты.
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Волынец - это паразит, прислужник рыгов, и такой же служить сатаны, как и рыги.
Одинаковый генетический код.
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На частных шахтах там все ОК а вот на государственных..себестоимость от 5 до 10 тысяч за тонну.. а продают по 2.5 вот этой разницы и не хвтает
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они ж кормильцу свому,гаспАдину и светочи гудку плАтют...
чего печалятся...в лугандоне, под автоматом кротам-коллегам все нравится
Шахтарі не можуть заплатити за комунальні послуги через затримки зарплат, - Волинець - Цензор.НЕТ 9456
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Хай біля маєтку благодєтєля - рудої гниди, вистрояться і касочками постукають: "Дамбас всєх корміт."
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Уточните сначала, что то за шахтеры , наши или тамженашилюди, которые после работы ещё и на блокпостах подрабатывают.
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В Донецкой области жены шахтеров спрашивают у местных органов власти, у центральных органов власти, у директоров шахт, когда будет выплачена зарплата
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Забавно. Народ платит за тепло по формуле Роттердам+, а средств на зарплату шахтёрам нету. Интересно, где же осели эти дденьги???
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Беглый олигарх Курченко поставляет уголь из "ЛДНР" в Украину под патронатом Порошенко, - СМИ.
http://uainfo.org/blognews/1529940773-beglyy-oligarh-kurchenko-postavlyaet-ugol-iz-ldnr-v-ukrainu.html
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Да там и зарплаты такие. Особенно на фоне 46 миллионной долларовой премии Коболева, Витренко.

Шахтарі не можуть заплатити за комунальні послуги через затримки зарплат, - Волинець - Цензор.НЕТ 7090
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щаз волынец забунтует,бо пиндосские шахтёры в два раза чаще жуют красную икру и запивают это армянской кониной...и кайло у пиндосов электрическое.
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2800000000 бюджетних гривень для модернізації шахт.Скільки вже пішло за 27 років, а вони ще не модернізовані?
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некогда им было норы модернизировать. Они всю галактику кормили.
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Взагалі треба відходити від того, щоб держава як власник займалася видобутком вугілля чи іншого викопного палива тому що, це підживлює корупцію.
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Во Львовской области шахтеры перекрыли международную трассу с требованием выплатить задолженность по зарплате По данным полиции, акция прошла возле села Воля-Высоцкая Львовской области, куда прибыли патрульные и обеспечили общественный порядок. Также горняки собрались у здания Львовской ОГА, где им пообещали рассчитаться с долгами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 16.30 Больше читайте тут: http://gordonua.com/news/localnews/vo-lvovskoy-oblasti-shahtery-perekryli-mezhdunarodnuyu-trassu-s-trebovaniem-vyplatit-zadolzhennost-po-zarplate-253924.html
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Треба брати приклад з США,там немає як у нас державних компаній які щось видобувають.Тому ми ніколи не побачимо що американські шахтарі грюкають касками біля Капітолія чи перекривають автошляхи.
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тому що там нема на 3х робітників одного керівника....
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Ну так они выбороли себе. Читай "Битва у горы Блэр", "Битва в Мэтуне", "Бойня в Ладлоу". А это памятник погибшим шахтерам, их женам и детям в США. Шахтарі не можуть заплатити за комунальні послуги через затримки зарплат, - Волинець - Цензор.НЕТ 5300
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Цэй Волынец (30 октября 1956, Новоживотов Винницкой области) - щэ со своего дня рождения - председатель Независимого профсоюза горняков Украины(НПГУ) и Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КВПУ), народный депутат Верховной Рады Украины
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шахты государственные потому и нахер никому не нужные ,у нас в Павлоградугле такое же было пока не выкупили ,все наладилось .А эти шахты
такие наверно уже убитые шо никому вобще не нужны .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаШахтеры не могут заплатить за коммунальные услуги из-за задержки зарплат, - Волынец
 
 
 
 
 
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