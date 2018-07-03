 ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети

Соответствующий законопроект, зарегистрированный под №3454, поддержал 3 июля украинский парламент 226 голосами, информирует Цензор.НЕТ.
Законом дополнена статья 8 Закона Украины "О рекламе" новой частью следующего содержания: "Размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения запрещается".
Напомним, на заседании парламента 3 июля народные депутаты приняли закон №5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.
Мы - и общество, и государство, это игнорируем и ведем таким образом, будто революция промышленная и социальная нас не задевают. Вместо этого мы обсуждаем, будет или не будет Антикоррупционный суд. Мы мало задаем вопросы, зачем он в какой социальной среде он будет действовать, как эта социальная среда должна измениться, чтобы страна получила шанс.
Все логично-сначала отменят рекламу на фонарных столбах потом-депутатскую неприкосновенность.
Он новый мэр Жмеринки.
Юра бывший Регионал и нынешний глава фракции БПП в местном Горсовете. Свитлак достаточно Авторитетный человек в Городе, больше Известный как "Юра Прокурор". Он успел поработать Начальником районной исполнительный службы и заместителем Начальника филиала "Енергозбут" ПАТ "Укрзалізниця". Еще Юра фигурант Уголовного дела. Ему Инкриминируют вымогательство и получение Взятки в размере 250 000 гривен, за незаконное подключение одного из Элеваторов к Электроснабжению.
ТЕперь все ржут - БУЛУТ ВИСЕТЬ НА ЧИСТЫХ ФОНАРНЫХ