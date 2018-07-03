 ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети

Соответствующий законопроект, зарегистрированный под №3454, поддержал 3 июля украинский парламент 226 голосами, информирует Цензор.НЕТ.

Законом дополнена статья 8 Закона Украины "О рекламе" новой частью следующего содержания: "Размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения запрещается".

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Напомним, на заседании парламента 3 июля народные депутаты приняли закон №5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.