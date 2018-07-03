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 Политика Украины
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Все про:ВР (22111) закон (2479) реклама (528)

 ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети

В закон "О рекламе" внесены изменения "относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности".

Соответствующий законопроект, зарегистрированный под №3454, поддержал 3 июля украинский парламент 226 голосами, информирует Цензор.НЕТ.

Законом дополнена статья 8 Закона Украины "О рекламе" новой частью следующего содержания: "Размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения запрещается".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Найем: Уверен, что закон о снятии неприкосновенности будет принят на этой неделе. Из страха депутаты проголосуют за президентский вариант. ВИДЕО

Напомним, на заседании парламента 3 июля народные депутаты приняли закон №5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074609
 
 
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В докладах ООН, в исследованиях Оксфорда говорится, что в ближайшие годы будет ликвидировано около 60% рабочих мест в развивающихся странах. Очевидно, появятся новые рабочие места, но мы пока не понимаем до конца сколько мы потеряем. Количество рабочих мест, которое будет потеряно на мировом уровне, составит от 60 миллионов до 400 миллионов. Вот такой большой разброс.
Мы - и общество, и государство, это игнорируем и ведем таким образом, будто революция промышленная и социальная нас не задевают. Вместо этого мы обсуждаем, будет или не будет Антикоррупционный суд. Мы мало задаем вопросы, зачем он в какой социальной среде он будет действовать, как эта социальная среда должна измениться, чтобы страна получила шанс.
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Ну понятно...бо фонарные столбы забронированны для влади...
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Бо негоже отвлекаться на рекламу при таком неотложном и серьезном деле как повешанье проворовавшегося или продавшегося врагу депутата. ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети - Цензор.НЕТ 1650
Все логично-сначала отменят рекламу на фонарных столбах потом-депутатскую неприкосновенность. ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети - Цензор.НЕТ 1650
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ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах... Для кого интересно место АсвАбАждаютЬ?! ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети - Цензор.НЕТ 4108
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Знакомьтесь это Юрий Свитлак.
Он новый мэр Жмеринки.
Юра бывший Регионал и нынешний глава фракции БПП в местном Горсовете. Свитлак достаточно Авторитетный человек в Городе, больше Известный как "Юра Прокурор". Он успел поработать Начальником районной исполнительный службы и заместителем Начальника филиала "Енергозбут" ПАТ "Укрзалізниця". Еще Юра фигурант Уголовного дела. Ему Инкриминируют вымогательство и получение Взятки в размере 250 000 гривен, за незаконное подключение одного из Элеваторов к Электроснабжению.

ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети - Цензор.НЕТ 4015
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Людина не доїдає а ви тут справи порушуєте ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети - Цензор.НЕТ 5395
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Такого борова ни один фонарный столб не выдержит! Нужно с ж.д. моста вешать ВР заборонила розміщувати рекламу на ліхтарних стовпах і елементах контактної мережі - Цензор.НЕТ 9857
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упитанный боров .с кучей болезней .-лицо современного чиновника
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Який мініатюрний. Так це про кого рева верещить, що багато їдять? А ще мідалі йому нефатає.
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По барыге и его гоп кампании давно плачут не только столбы. Оно поразвешивало свои морду с загребущими руками Ми зробили. Лучше тебе их оторвало.......
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Ах, Петр Алексеевич, ах, кудесник Вы наш! Ваши рехвормы ой как аукнутся еще не одному поколению украинцев. Хоть бы кто-нибудь подсказал этому рехворматору, что такое свалка истории.



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И пару-тройку таких камер, забронируйте, пожалуйста, для самых главных рехворматоров.

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Ви будете добрячою рекламою дригаючи копитами на цих стовпах...
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Потрібно забрати рекламні щити з дороги на 15 метрів, а то через них дорожні знаки губляться
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Бандюковичи, вы всегда выбираете своих потому и появились Кравчук, ... , Порошенко (Кличко), попробуйте включить мозги и отключите ОлигархТВ.
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Это правильный закон. Убрать всю рекламу кроме "Рошен" нахрен.
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Клоуны . Другой формулировки ума не хватило сочинить.
ТЕперь все ржут - БУЛУТ ВИСЕТЬ НА ЧИСТЫХ ФОНАРНЫХ
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фонарные столбы относятся к традиционной или все-таки к развлекательной категории?
ВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети - Цензор.НЕТ 6110
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Боятся, что у народа возникнут смелые ассоциации.
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Давно пора.....еще бы и штраф тысяч надцать....а основание для штрафа...фото объявления и телефон на нем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР запретила размещать рекламу на фонарных столбах и элементах контактной сети
 
 
 
 
 
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