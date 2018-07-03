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 Общество
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 Депутаты проголосовали за введение отдельных тарифов для доставки по подписке печатных СМИ на Донбасс

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 8114, "О внесении изменения в Закон Украины" О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов "(относительно противодействия вражеской пропаганде и улучшения информационного обеспечения граждан Украины, пострадавших в результате военных действий, место жительства которых является территория Донецкой и Луганской областей где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия)", который предусматривает установление отдельных тарифов на доставку украинских изданий по подписке жителям подконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. За проголосовали 243 народных депутата.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ,

Законопроектом предлагается законодательно закрепить положение, позволяющее устанавливать отдельные тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке, доставляемых на территорию Донецкой и Луганской областей.


Соответствующие изменения предлагается внести в Закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов". Проект Закона зарегистрирован под №8114.

Также депутаты проголосовали за основу проект Закона "О моратории на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территории Украины и периодических региональных и местных изданий на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей".

Законопроектом предлагается запретить повышение тарифов на прием подписки и доставку по подписке печатных средств массовой информации, издаваемых на украинском языке, временно сроком на три года с даты принятия Закона.

Проектом временно, на срок особого периода, предлагается установить мораторий на повышение тарифов на прием подписки и доставки по подписке отечественных периодических печатных средств массовой информации региональной и местной сферы распространения на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей. Проект Закона зарегистрирован под №7291

Источник: https://censor.net.ua/n3074608
 
 
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Печатне ЗМІ останнього разу читав років п'ять тому.
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Он не стыдился своих знаний: ему было нечего стыдиться...))))
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Им вообще буквари даром давать надо, а то они уже как питекантропы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДепутаты проголосовали за введение отдельных тарифов для доставки по подписке печатных СМИ на Донбасс
 
 
 
 
 
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