 Депутаты проголосовали за введение отдельных тарифов для доставки по подписке печатных СМИ на Донбасс

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ,

Законопроектом предлагается законодательно закрепить положение, позволяющее устанавливать отдельные тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке, доставляемых на территорию Донецкой и Луганской областей.



Соответствующие изменения предлагается внести в Закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов". Проект Закона зарегистрирован под №8114.

Также депутаты проголосовали за основу проект Закона "О моратории на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территории Украины и периодических региональных и местных изданий на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей".

Законопроектом предлагается запретить повышение тарифов на прием подписки и доставку по подписке печатных средств массовой информации, издаваемых на украинском языке, временно сроком на три года с даты принятия Закона.

Проектом временно, на срок особого периода, предлагается установить мораторий на повышение тарифов на прием подписки и доставки по подписке отечественных периодических печатных средств массовой информации региональной и местной сферы распространения на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей. Проект Закона зарегистрирован под №7291