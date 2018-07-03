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 Политика Украины
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Все про:Газ (8862) Крым (20270) ТЭС (106) Siemens (86) электроэнергия (182)

 Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий

В Симферополе и Севастополе российский "Технопромэкспорт" строит две тепловые электростанции суммарной мощностью 940 МВт. Введение в эксплуатацию первых блоков двух станций было запланировано на первую половину 2018 года. Однако добываемого в аннексированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС.

Об этом заявил экс-министр ЖКХ АР Крым Николай Порицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Россия провела испытания турбин Siemens в оккупированном Крыму, в немецком концерне заявили, что тестирование произошло без их согласия

"Кто вам сказал, что его должно быть достаточно? У меня есть информация, что даже тем ТЭСам, которые строятся на турбинах Siemens, будет не хватать газа, чтобы вырабатывать электроэнергию. Крым – анклав, он отрезан от всего мира", – отметил экс-министр.

Нехватку собственного газа в Крыму подтвердила и исполнительный директор российского некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

"Газа, который добывают в Крыму, явно недостаточно, чтобы обеспечить полностью потребности полуострова. Значительная часть газа поставляется извне", - заявила эксперт.

В июне 2017 года разгорелся скандал с поставками в Крым турбин немецкой фирмы Siemens, которые необходимы для строительства ТЭС. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза. В июле 2017 года глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опытный образец первой в РФ мощной газовой турбины развалился в ходе испытаний, - Reuters

Несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, в населенных пунктах Крыма продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. На сегодняшний день Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Источник: https://censor.net.ua/n3074605
 
   
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так они с 14 года добавляют. к стати лолита с ее мичпухой поставляет газ на крысм за счет потребителей с Украины.
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«Краснодарский край - Крым» - магистральный газопроводпротяжённостью 400 км. Построен в 2016 году. Газопровод позволит обеспечить топливом базовые электростанции Симферополя иСевастополя, а также повысил надёжность газотранспортной системы на территории Крыма[1]
Начальная точка расположена на участке Южного коридора между компрессорными станциями Казачья и Русская. Мощность составляет 4,4 млрд м³ в год. Плановый объём подачи газа - 2,2 млрд м³[2], из них 1,5 млрд м³ предназначаются для базовых теплоэлектростанций и 0,7 млрд м³ - для программы газификации Крыма. Газопровод официально введён в строй 27 декабря 2016 года.
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Так точно! Я видел это строительство собственными глазами.
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Для того что бы крысчане получали электроэнергию веерно отключают Краснодарский край.
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и мост не построят тоже говорили. не надо раньше времени киздеть, врага надо оценивать трезво!
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Говорили, що "міст" довго не простоїть. Німці свого часу також побудували...
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Немецкий мост был деревянным. Вы понимаете что с чем сравниваете?
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с чем - с мостом в сейсмо опасной зоне Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 9035 построенному с нарушениями Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 5834 удачи до первых толчков Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 4626
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построенному с нарушениями Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 9315
Это тебе по телевизору сказали, те же специалисты что говорили что мост нельзя построить?
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дятел в сейсмо опасной зоне подобные сооружения не рекомендуется строить Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 9984
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не там есть дно но те породы ну явно не для свай моста
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Дерев'яними були кацапські хати, а німецький міст був кришталевим
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немецкий мост совковый настил дивизион миномётов в 120 мм не помогло - ледоход и усё Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 1665
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В 1942-1943 года германские войска через оккупированную во время Великой Отечественной войны акваторию Керченского пролива возвели канатную дорогу с пропускной способностью до тысячи тонн грузов в сутки[26]. Альберт Шпеер отмечал стратегический характер переправы, которая обеспечивала снабжением 14 наступающих дивизий из состава 17-й армии Вермахта. Гитлер потребовал возвести пятикилометровый постоянный мост, способный перебрасывать и технику[27]. Войска Третьего рейха начали его строительство, но из-за наступления Красной армии оно не было завершено.
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Не смерди кацапо-комуняцькою пропагандою з мокшанського "інтернету"...
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Этих версий уже гуляет с перебором. И все- разные. А в журнале "Вокруг света", в каком-то из номеров начала 70-х быля фотка опор, жел.бетонных, и обширная статья. Тогда как раз собирались, в очередной раз его строить. Этот номер у меня до сих пор валяется, где-то в гараже.
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Об АЭС- ничего сказать не могу, не в курсе. А мост- реально собирались, много болтали, по ТВ. Шо-то не срослось.
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конечно не выгодно и строить в сейсмо опасной зоне с дном ну явно не способствующим строительству Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 9046 построить могли усё вон тебе мореману киль линкора типа советский союз в Николаеве положили на стапель а он и разошёлся Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 9561 скандаль быль с стрельбой мгбе и врагами народа Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 9561 Фриновский за это чихнул мозгой Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 9561
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ну нарком по морде из ведомства тов ягоды и ёжика - я был в шоке так шо флот и мосты вещи дорогие и не для покарей и оленей
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Если бы вы видели эти четыре огромных железобетонных "быка", которые после войны, почему-то взорвали, то вы бы перестали настаивать на его "деревянности". На навигационных картах по сей день они есть, отмеченные как:"подводные навигационные опасности".
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Мост немцы не достроили, была канатная дорога она и разрушилась, читайте мой комментарий выше
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Я вам ответил. Тоже выше. И, всем нынешним инетам я предпочитаю данные , которые были ещё свежими тогда! Ещё живы были многочисленные свидетели. И такая ложь, которая сейчас гуляет в инете.... тогда- просто не проканала бы! А эти опоры, на картах я видел в 2016-м году, в последний раз.
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Зря ты так Андрюха, для нынешних, вики это библия, тем более туда всегда можно внести изменения. Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 8001
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Так ото ж. И вносят же! Ну и ладно. Но, иногда- цепляет, когда уже особо цинично.
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У немцев была канатная дорога. Мост построили Советы. Но не успели поменять временные деревянные балки. Случился природный форс-мажор.
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там мост был нужён дабы плацдарм в Керчи 1943 м намбе 2й снабжать с помощью жд Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 5796
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Более того!!! Те опоры, которые остались, от немчуры- именно Советы и взорвали!
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он там каждый год и шо Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 9702 тока 36 самоваров в 120мм утопили ну и рыл 300 сапёров и миномётчегов - а шо бабы ещё нарожают - рузге военный пословиц Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 8205
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давайте каждый останется при своем мнении, вы меня а я вас не переубедим.
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Не хватит, это верно. Так потому кацы и кинули газопровод, который проходит в нескольких сотнях метров от моста. И никакого секрета в этом не было. На картах тщательно отмечены аж две трубы. Экс-министра об этом не знал? Я довожу до его сведения.
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радуют проблемы соседские это ясно, дело не хитрое ...,
а чем можем похвастаться, в чем за 4 с лишним года преуспели ?
(доходы Рошен и Лениской Кузни не в счет)
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При чем здесь соседи, шла бы речь про Вологду то и хрен с ней.
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да мне до такой степени ПОХЕР - Вы даже не представляете!
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ухтыж... кацапобестолочи опять прАсчитались с газом... может к пуканам крЫсчан стоит подсоеденить трубу?! а?! это ведь идея в которой я буду в доле за совет-рацуху...Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий - Цензор.НЕТ 5473
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Правда от минстеця, а про газопровод ни слова. Выше уже отписались для работы турбин газ есть.
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А на титановый завод Фирташа в Армянске хватит? Или из Украины подпитывают этот завод, провозглашая о "блокаде
энергетической" Крыма. Крику много, а заводы Ахметова и Пинчука в Донбассе, Титан Фирташа в Крыму кормит Украина. Так война будет до бесконечности. Или полная блокада и победа Украины в войне, или дальнейшая проституция с войной на истощение и поражение Украины с гибелью независимости. Всё остальное от лукавого.
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Да запустят они эти турбины, пенсы еще с трех областей на коленях стоять будут, но турбины запустят. Понты дороже денег девиз подворотни.
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Десь читав, що для опріснення необхідних обсягів води за сучасними методами, Крипу потрібно електроенергії яку виробляють 10 таких АЕС як Запоріжська..
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Зачем, проще вывезти 1- 1,5 млн крысюков на ДВ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий
 
 
 
 
 
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