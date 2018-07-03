 Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий

Об этом заявил экс-министр ЖКХ АР Крым Николай Порицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Кто вам сказал, что его должно быть достаточно? У меня есть информация, что даже тем ТЭСам, которые строятся на турбинах Siemens, будет не хватать газа, чтобы вырабатывать электроэнергию. Крым – анклав, он отрезан от всего мира", – отметил экс-министр.
Нехватку собственного газа в Крыму подтвердила и исполнительный директор российского некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
"Газа, который добывают в Крыму, явно недостаточно, чтобы обеспечить полностью потребности полуострова. Значительная часть газа поставляется извне", - заявила эксперт.
В июне 2017 года разгорелся скандал с поставками в Крым турбин немецкой фирмы Siemens, которые необходимы для строительства ТЭС. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза. В июле 2017 года глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.
Несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, в населенных пунктах Крыма продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. На сегодняшний день Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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Начальная точка расположена на участке Южного коридора между компрессорными станциями Казачья и Русская. Мощность составляет 4,4 млрд м³ в год. Плановый объём подачи газа - 2,2 млрд м³[2], из них 1,5 млрд м³ предназначаются для базовых теплоэлектростанций и 0,7 млрд м³ - для программы газификации Крыма. Газопровод официально введён в строй 27 декабря 2016 года.
Это тебе по телевизору сказали, те же специалисты что говорили что мост нельзя построить?
а чем можем похвастаться, в чем за 4 с лишним года преуспели ?
(доходы Рошен и Лениской Кузни не в счет)
энергетической" Крыма. Крику много, а заводы Ахметова и Пинчука в Донбассе, Титан Фирташа в Крыму кормит Украина. Так война будет до бесконечности. Или полная блокада и победа Украины в войне, или дальнейшая проституция с войной на истощение и поражение Украины с гибелью независимости. Всё остальное от лукавого.