 Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС на турбинах Siemens, - экс-министр ЖКХ АРК Порицкий

Об этом заявил экс-министр ЖКХ АР Крым Николай Порицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Кто вам сказал, что его должно быть достаточно? У меня есть информация, что даже тем ТЭСам, которые строятся на турбинах Siemens, будет не хватать газа, чтобы вырабатывать электроэнергию. Крым – анклав, он отрезан от всего мира", – отметил экс-министр.

Нехватку собственного газа в Крыму подтвердила и исполнительный директор российского некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

"Газа, который добывают в Крыму, явно недостаточно, чтобы обеспечить полностью потребности полуострова. Значительная часть газа поставляется извне", - заявила эксперт.

В июне 2017 года разгорелся скандал с поставками в Крым турбин немецкой фирмы Siemens, которые необходимы для строительства ТЭС. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза. В июле 2017 года глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

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Несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, в населенных пунктах Крыма продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. На сегодняшний день Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.