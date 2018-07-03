 Процедура ликвидации старого Верховного Суда должна активизироваться, - глава ВС Данишевская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге по поводу первым 6 месяцам работы нового Верховного Суда сказал его глава Валентина Данишевская.

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"Существует определенная дискуссия по поводу ликвидации Верховного Суда Украины. С 15 мая 2017 года работу начал новый Верховный Суд. Высшие специализированные суды ликвидируются и должен ликвидироваться Верховный Суд Украины. Об этом прямо сказано в Законе "О судоустройстве и статусе судей", - напомнила она.

По ее словам, высшие суды начали ликвидацию своевременно и практически передали все имущество Верховному Суду.

"Происходит обычная ликвидационная процедура – рассмотрение кредиторский требований, увольнение персонала, и так далее. По поводу Верховного Суда – только 21 июня в реестре юридических лиц появилась запись о начале процедуры прекращения. Судьи Верховного Суда Украины не воспринимают эту ликвидацию, по разному реагируют, и мешают процедуре", - сообщила Данишевская.

Также глава ВС напомнила, что старый Верховный Суд был четвертой инстанцией, которая ликвидирована в ходе судебной реформы ы ходе присоединения к практике европейских правовых систем о том, что дело может быть рассмотрено в трех инстанциях – первой, апелляционной и кассационной. Новый Верховный Суд является судом третьей инстанции.

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Данишевская подчеркнула, что речь идет о ликвидации Верховного Суда Украины как о юридическом лице, а как судебный орган он фактически перестал действовать после передачи дел новому Верховному Суду 15 декабря 2017 года.

По ее словам, сейчас применяются меры, чтобы процедура ликвидации началась.

"Пауза затянулась, прошло полгода. Пришло время активизировать процедуру ликвидации", - подытожила она.