 Все победители конкурсов на должности в ГБР обязательно будут проходить полиграф, - Труба

Как заявил директор ГБР Роман Труба, это норма закона, которая была и остается неизменной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Он обратил внимание, что Кабинет министров Украины внес изменения в "Порядок проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований", которыми перенес этап полиграфа после проведения собеседований.

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"Это логичный и очевидный шаг, который мы предлагали сделать. Проведение исследования с помощью полиграфа - длительный и сложный этап, в том числе для кандидатов. Неправильно заставлять человека проходить полиграф, если неизвестно, станет ли он работником ГБР. Таких "потенциальных" работников - несколько тысяч. Тратить их время, время полиграфологов и, наконец, Государственного бюро расследований, которое ждет победителей конкурса - нецелесообразно", - подчеркнул директор ГБР.

При этом он отметил, что после собеседования интервьюирование кандидатов может быть более конкретизированы.

В то же время, Роман Труба разъяснил, что конкурс на 219 должностей в центральный аппарат Бюро будет проходить по старому порядку, то есть все кандидаты должны пройти полиграф: "Это решение комиссия приняла еще до внесения соответствующих изменений Кабинетом министров".

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Он также обратил внимание, что Государственное бюро расследований - единственный орган, где до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, работники проходят полиграф "Такого требования нет ни в одном государственном органе, в том числе и в новых антикоррупционных органах" .

Напомним, Государственное бюро расследований - это правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и высокопоставленными чиновниками, за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

25 мая 2018 года стартовал конкурсный отбор на должности рядового состава аппарата ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов.