 Суд в Крыму отклонил жалобу на действия ФСБ при обыске у блогера Мемедеминова, - Семедляев

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Суд отказал в жалобе, указав что часть нарушений, обозначенных в ней, не рассматриваются в суде в рамках ст. 125 УК России. А именно, что в отношении Наримана применили насилие, оскорбляли нецензурно, оказывали психологическое давление на его супругу, испортили имущество семьи", – разъяснил адвокат.

В остальной части жалобы защиты суд оставил ее без удовлетворения.

"Это показывает, что все незаконные действия сотрудников ФСБ, которые они осуществляют во время своих следственных мероприятий, суды покрывают такими вот постановлениями", – добавил Семедляев.

30 июня гражданского активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу, как сообщается, он пробудет там как минимум 20 дней.

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15 мая подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил на четыре месяца арест крымскотатарскому активисту, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, обвиняемому в пропаганде терроризма. Мемедеминов останется в СИЗО до 15 августа.

В марте в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого суд арестовалМемедеминова.​

Прокуратура АРК 23 марта внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети Интернет".