 Суд в Крыму отклонил жалобу на действия ФСБ при обыске у блогера Мемедеминова, - Семедляев

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Суд отказал в жалобе, указав что часть нарушений, обозначенных в ней, не рассматриваются в суде в рамках ст. 125 УК России. А именно, что в отношении Наримана применили насилие, оскорбляли нецензурно, оказывали психологическое давление на его супругу, испортили имущество семьи", – разъяснил адвокат.
В остальной части жалобы защиты суд оставил ее без удовлетворения.
"Это показывает, что все незаконные действия сотрудников ФСБ, которые они осуществляют во время своих следственных мероприятий, суды покрывают такими вот постановлениями", – добавил Семедляев.
30 июня гражданского активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу, как сообщается, он пробудет там как минимум 20 дней.
15 мая подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил на четыре месяца арест крымскотатарскому активисту, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, обвиняемому в пропаганде терроризма. Мемедеминов останется в СИЗО до 15 августа.
В марте в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого суд арестовалМемедеминова.
Прокуратура АРК 23 марта внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети Интернет".