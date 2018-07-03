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 Общество
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Все про:права человека (760) трудовая миграция (136)

 Более 230 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми и количество пострадавших имеет тенденцию к росту, - эксперты

Эксперты международных организаций рассказали журналистам об одном из способов подать родным сигнал о том, что вы оказались в трудовом рабстве.

 Об этом сообщает "5 канал".

По данным экспертов, более 230 тысяч украинцев уже стали жертвами торговли людьми, а количество пострадавших имеет тенденцию к росту. В основном такие случаи во время выезда Украинский за границу в поисках работы.

Один из реальных примеров, который рассказали представители Международной организации по миграции в Украине, - сексуальное рабство, в которое попала украинка. Девушка думала, что уезжает в Европу на работу, и попала на частную виллу в Польше вместе с другими соотечественницами.

"На вилле им объяснили, что на самом деле никуда они не едут, что они вынуждены будут здесь оказывать сексуальные услуги. Вот эта девочка попыталась убежать. Ее очень сильно избили на глазах у всех остальных девушек из этой группы, и сказали, что так будет абсолютно с каждой. Документов у нее не было ", - рассказывает представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

По ее словам, девушке позволяли звонить домой, но она не знала, как сказать родителям о похищении, потому что рядом с ней всегда был смотритель, следивший за тем, что она говорит. Через полгода сексуальной эксплуатации девушки сильно ухудшилось здоровье, она была истощена, но выжила. Ее отвезли в аэропорт и купили ей билет обратно.

По словам экспертов, в подобных ситуациях важно знать, как себя вести, чтобы предупредить близких об опасности. Одним из основных правил безопасности является продумывание кодовой фразы для своих родных, которую можно сообщить во время телефонного разговора. Например, если у вас в семье никогда не было кота, тогда нужно построить разговор определенным образом:

"Привет, у меня все хорошо, я сейчас отдыхаю, очень много работы, я устаю, поэтому тебе звоню не так часто, как мне хотелось бы. Но все хорошо, кормят хорошо, все нормально. А как там мама, как там папа, как там кот? "

"И если у вас кота нет и вы предупредили своих родных, близких о том, если ты когда услышишь, как там кот - значит я в беде", - сообщает Ирина Мидловец.

Источник: https://censor.net.ua/n3074590
 
 
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Это не "жертвы", а самые что ни есть РАБЫ (рабыни) по своей ментальности и сознанию!
Не вызывает никакой жалости, безответственность, невежество, соглашательство и покорность - это и есть основные качества РАБОВ , а не свободных, ответственных и самодостаточных людей!
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"...Через полгода сексуальной эксплуатации девушки сильно ухудшилось здоровье, она была истощена, но выжила. Ее отвезли в аэропорт и купили ей билет обратно..." - да это не РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ, а просто "душки" и "защитники прав РАБОВ"! ШАЛАВА шарахалось полтора года по европе, проеб@л@ всё в буквальном смысле, а потом решила из бляди сделаться "жертвой обмана" (3,1415дит!)Источник: https://censor.net.ua/n3074590
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Подобные письма раньше из Неметчины угнанные писали. Однако, как все идет по кругу.
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Помилка в заголовку - не українці, а громадяни України. Останніми роками розкидаємося громадянством, надаємо його усілякому непотребу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 230 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми и количество пострадавших имеет тенденцию к росту, - эксперты
 
 
 
 
 
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